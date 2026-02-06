यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में की पूजा, जनता इंटर कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण
उत्तराखंड के दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पौड़ी गढ़वाल स्थित यमकेश्वर में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण
Published : February 6, 2026 at 4:42 PM IST
पौड़ी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं. जिसके तहत वे यमकेश्वर पहुंचे. जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर पहुंचे. यहां उन्होंने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम किया.
योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तराखंड विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है. राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के साथ साथ सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा यमकेश्वर महादेव जैसे पावन क्षेत्र में शिक्षा के आधुनिक केंद्रों का निर्माण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन को क्षेत्र के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से गांवों में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना महामारी के समय का एक व्याख्यान भी साझा किया. उन्होंने बताया महामारी के दौरान राजस्थान के कोटा और अन्य स्थानों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई छात्र फंस गए थे. उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए बसों की व्यवस्था की. इसी दौरान तत्कालीन उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे संपर्क कर उत्तराखंड के छात्रों की भी मदद करने का अनुरोध किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के छात्रों को भी सुरक्षित देहरादून और हल्द्वानी तक पहुंचाया. उन्होंने कहा संकट के समय राज्यों के बीच सहयोग और संवेदनशीलता ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है.
इसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर धामी के साथ यमकेश्वर हेलीपैड पहुंचे. जहां दोनों मुख्यमंत्रियों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया. यमकेश्वर पहुंचने के बाद दोनों मुख्यमंत्री प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की.
यमकेश्वर इंटर कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि हम बचपन में पैदल ही यमकेश्वर के मेले में आते थे. महादेव के मंदिर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन आज यहां पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा है. जिससे दर्शन करना सुलभ हो गया है. आज जनता इंटर कॉलेज को नया भवन मिल गया है. हमारे शिक्षा के केंद्र सभ्यता और संस्कृति का भी आधार स्तंभ होते हैं.
योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर खासा उत्साह: वहीं, यमकेश्वर शिव मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और स्थानीय लोगों में दोनों मुख्यमंत्रियों के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निजी कार्यक्रम के सिलसिले में क्षेत्र में पहुंचे हैं.
अपने पैतृक गांव जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ: बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर भी जाएंगे. जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे. उनके दौरे को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है. जबकि, उनके सुरक्षा के मद्देनजर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई है.
