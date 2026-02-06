ETV Bharat / bharat

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर में की पूजा, जनता इंटर कॉलेज के भवन का किया लोकार्पण

पौड़ी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर हैं. जिसके तहत वे यमकेश्वर पहुंचे. जहां उन्होंने प्राचीन शिव मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर पहुंचे. यहां उन्होंने नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम किया.

योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तराखंड विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है. राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के साथ साथ सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा यमकेश्वर महादेव जैसे पावन क्षेत्र में शिक्षा के आधुनिक केंद्रों का निर्माण यह दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन को क्षेत्र के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बताते हुए कहा कि बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना से गांवों में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना महामारी के समय का एक व्याख्यान भी साझा किया. उन्होंने बताया महामारी के दौरान राजस्थान के कोटा और अन्य स्थानों पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई छात्र फंस गए थे. उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए बसों की व्यवस्था की. इसी दौरान तत्कालीन उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे संपर्क कर उत्तराखंड के छात्रों की भी मदद करने का अनुरोध किया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के छात्रों को भी सुरक्षित देहरादून और हल्द्वानी तक पहुंचाया. उन्होंने कहा संकट के समय राज्यों के बीच सहयोग और संवेदनशीलता ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है. उन्होंने उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है.

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार के भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि महाराज की समाधि मंदिर के लोकार्पण और विग्रह मूर्ति की स्थापना समारोह में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम धामी भी शामिल हुए.