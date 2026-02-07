ETV Bharat / bharat

'अबे हम भी तेरे दादा लगते हैं', पैतृक गांव में अलग दिखा योगी का अंदाज, वीडियो ने जीता दिल

पौड़ी गढ़वाल: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का छवि हार्ड नेता की है. अक्सर वे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में हैं. उनकी चर्चाओं का कारण उनका कोई बयान नहीं बल्कि एक वीडियो है. ये वीडियो योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर से आया है. इस वीडियो में योगी आदित्यनाथ अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनका ये अंदाज लोगों को खूब भा रहा है.

बता दें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे. उनके गांव से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सत्ता के शीर्ष पद पर होने के बावजूद अपने गांव की मिट्टी से जुड़ाव का यह दृश्य लोगों को खासा पसंद आ रहा है. वीडियो में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक छोटे बच्चे को प्यार से दुलार रहे हैं.

योगी आदित्यनाथ वायरल वीडियो (वीडियो सोर्स: स्थानीय ग्रामीण)

साथ ही वे बच्चें को चॉकलेट दे रहे हैं. साथ ही वे कहते सुनाई दे रहे हैं “हम भी तुम्हारे दादा हैं'. मासूम बच्चा उन्हें फूल भेंट करता नजर आता है. आसपास खड़े ग्रामीण इस पल को कैमरे में कैद करते दिखाई देते हैं. इस आत्मीय मुलाकात ने ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. पंचूर गांव पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अन्य ग्रामीणों से भी घुल-मिलकर बातचीत की. उनका हालचाल जाना और क्षेत्र की स्थितियों की जानकारी ली.

योगी आदित्यनाथ का बच्चों से मेल मुलाकात का ये वीडियो हर किसी को पंसद आ रहा है. सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बार फिर दिखाता है कि बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपनी गांव और जड़ों के कितने करीब हैं.