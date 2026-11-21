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संन्यासी के कठोर अनुशासन के पीछे छिपा एक भावुक बेटा, मां की अंतिम यात्रा में छलके सीएम योगी के आंसू

मां की अंतिम यात्रा में भावुक हुए योगी आदित्यनाथ ( Photo-ANI )

देहरादून (उत्तराखंड): सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहकर भी मां की ममता के आगे हर संतान भावुक हो ही जाता है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संन्यासी के कठोर अनुशासन और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं. लेकिन जब मां की विदाई की घड़ी आई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. अपने सख्त मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ, पैतृक गांव पंचूर में अपनी मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा के दौरान एक भावुक बेटे के रूप में नजर आए.

वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की नम आंखों ने ये साबित कर दिया कि पद और संन्यास की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी मां की ममता के आगे हर संतान भावुक हो ही जाता है. एक तरफ संन्यासी का कठोर अनुशासन, दृढ़ संकल्प तो दूसरी तरफ मां को खोने का असहनीय दर्द आज उत्तराखंड के पंचूर गांव में देखने को मिला. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. अपने सख्त प्रशासक की छवि से परे, मां के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए उनका यह मार्मिक रूप देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. योगी आदित्यनाथ उस पल एक मुख्यमंत्री या संन्यासी नहीं, बल्कि अपनी मां को खोने वाले एक साधारण बेटे के रूप में दिखाई दिए.