संन्यासी के कठोर अनुशासन के पीछे छिपा एक भावुक बेटा, मां की अंतिम यात्रा में छलके सीएम योगी के आंसू
सत्ता के शिखर पर होकर भी मां की ममता के आगे योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हुईं. उन्होंने नम आंखों से मां को कंधा दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 10:54 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर रहकर भी मां की ममता के आगे हर संतान भावुक हो ही जाता है. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संन्यासी के कठोर अनुशासन और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं. लेकिन जब मां की विदाई की घड़ी आई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. अपने सख्त मिजाज के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ, पैतृक गांव पंचूर में अपनी मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा के दौरान एक भावुक बेटे के रूप में नजर आए.
वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की नम आंखों ने ये साबित कर दिया कि पद और संन्यास की ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी मां की ममता के आगे हर संतान भावुक हो ही जाता है. एक तरफ संन्यासी का कठोर अनुशासन, दृढ़ संकल्प तो दूसरी तरफ मां को खोने का असहनीय दर्द आज उत्तराखंड के पंचूर गांव में देखने को मिला. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए. अपने सख्त प्रशासक की छवि से परे, मां के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए उनका यह मार्मिक रूप देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. योगी आदित्यनाथ उस पल एक मुख्यमंत्री या संन्यासी नहीं, बल्कि अपनी मां को खोने वाले एक साधारण बेटे के रूप में दिखाई दिए.
इसके बाद जब उनकी मां सावित्री देवी की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया. बेटे के कंधे पर मां की अंतिम यात्रा निकलने का यह दृश्य बेहद मार्मिक था और पूरे पंचूर गांव का माहौल गमगीन हो गया. पंचूर गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया और हर कोई उनकी मां को आंसुओं से अंतिम विदाई देना लगा. मां सावित्री देवी ने अपने पूरे जीवन में सादगी और संस्कारों की मिसाल कायम की थी.
#WATCH | Panchur, Uttarakhand: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath gets emotional as he pays his last respects to his mother, Savitri Devi, who passed away yesterday. https://t.co/tDzb0WZpJ6— ANI (@ANI) November 21, 2026
पौड़ी जिले में है योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव: सीएम योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव के रहने वाले हैं. उनका पूरा परिवार आज भी पंचूर गांव में ही रहता है. उनके पिता आनंद बिष्ट का 89 साल की उम्र में साल 2020 में निधन हो गया था और अब उनकी मां का भी निधन हो गया है.
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