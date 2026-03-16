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जालोर में बोले यूपी के सीएम योगी- पहले की सरकारों ने बांटने का काम किया, मोदी ने देश को एक सूत्र में पिरोया

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालोर स्थित श्रीरत्नेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महायज्ञ एवं विशाल धर्मसभा में शामिल हुए.

Mahayagya organized in Jalore
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 16, 2026 at 1:01 PM IST

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जोधपुर: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जोधपुर संभाग के जालोर में कहा कि पिछली सरकारों ने समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने का काम किया, जिससे देश कमजोर हुआ और कश्मीर से लेकर नक्सलवाद तक की समस्याएं पनपीं. उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों ने गरीबों, दलितों और पिछड़ों को शासन की सुविधाओं से वंचित रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक सूत्र में पिरोया गया है. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने न केवल कश्मीर और नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान निकाला, बल्कि विकास के साथ-साथ सनातन आस्था के सम्मान को भी प्राथमिकता दी.

जालोर स्थित श्रीरत्नेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को आयोजित महायज्ञ एवं धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत ने दुनिया को जीने की कला सिखाई. जीवन कैसे जिया जाता है, इसीलिए दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है, जिस देश के बारे में कहा जा सकता है कि यह देश बना है ऋषि-मुनियों की साधना से. वीर और वीरांगनाओं के बलिदान से. अन्नदाता किसानों के परिश्रम से. कारीगरों की उद्यमिता से. हस्तशिल्पियों के हस्तशिल्प से और श्रमिकों के पसीने से इस देश का निर्माण हुआ है, इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत भारत के सामने ठहर नहीं सकती.

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पहले आस्था का अनादर होता था: मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं. देश में जहां जिस विकास की जरूरत थी, वह किया. साथ में आस्था का भी ध्यान रखा. पिछली सरकारें आस्था का अनादर करती थीं, भारत की आस्था, सनातन की आस्था को अंधविश्वास और रूढ़िवाद मानती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि सनातन की आस्था ही भारत की आस्था है. बिना आस्था के कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता. योगी ने कहा अयोध्या में राममंदिर का निर्माण तो आजादी के तुरंत बाद हो सकता था, लेकिन सरकारें उलटी पैरवी करती थीं. राम को काल्पनिक बताने लगीं. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के अंदर अलग क्यों है? हमें इसे समझना होगा और इसे समझने के लिए हमारे पर्व, हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, ऋषि-मुनि, विद्वान, सैनिक, किसान, नौजवान, समाज की आधी आबादी बहनों और बेटियों का, माताओं का योगदान, इन सब की इस विशिष्टता को समझना होगा.

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि व्यक्ति दुनिया के किसी अन्य देश में जन्म लेगा तो ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, योगेश्वरों की परंपरा से उसके जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है. हमारे पास एक लंबी विरासत है, एक लंबी परंपरा है. कोई न कोई सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी ऋषि के साथ अपना गोत्र जोड़ता है, ऐसा और कहीं नहीं है.

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