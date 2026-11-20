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यूपी सीएम योगी के सारे प्रोग्राम कैंसिल, मां के निधन के बाद उत्तराखंड के पैतृक गांव आ रहे आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( फाइल फोटो- X@myogiadityanath )

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे. फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए पौड़ी के यमकेश्वर के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी के हेलीपैड पर लैंड करेंगे. इसके बाद वे वाहन से अपने पैतृक गांव पंचूर जाएंगे.