बिहार में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, 'विकास बनाम गुर्गे' का किया जिक्र, लालू राज की दिलायी याद
बिहार का चुनाव हो और योगी आदित्यनाथ की एंट्री ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है. गुरुवार को यूपी सीएम पूरे रंग में दिखे.
Published : October 16, 2025 at 3:49 PM IST
पटना : बीजेपी के फायरब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में उतर चुके हैं. पटना के दानापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है. एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है. यह संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है.
'जंगलराज और परिवारवाद कौन नहीं जानता' : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार का जंगलराज और परिवारवाद कौन नहीं जानता है. आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञानभूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर, हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था. यहां विकास के नाम पर किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी यह किसी से छिपा नहीं है.
बिहार के दानापुर विधान सभा क्षेत्र की जनता आस्था का सम्मान करने वाली NDA सरकार के साथ है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 16, 2025
यहां आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहा हूं... https://t.co/hpXxsayD1S
"पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम NDA की सरकार जिस प्रभावी ढंग से किया है. आज बिहार में डबल इंजन की सरकार उसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए फिर से आह्वान करने आई है."- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
'विकास बनाम गुर्गे' का जिक्र : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के INDI गठबंधन ने फिर से शरारत शुरू की है और वह है 'विकास बनाम गुर्गे' की बहस. यहां पर राजद और कांग्रेस ने गुर्गे को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है. राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने की अपनी इस चेष्टा को पूरा करना चाहते हैं.
"हर मतदाता को अपनी पहचान दी गई है और पहचान पत्र दिखाकर ही वह मतदान में भागीदारी बढ़ सकता है. NDA की सरकार उसका समर्थन कर रही है लेकिन कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी मतदान होना चाहिए. क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए?"- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
'माफिया जहान्नुम की यात्रा पर जा चुके' : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहान्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं. राजद के सहयोगी वहां पर इस अराजकता को फैलाते थे. आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है. हम लोगों ने तो उनकी संपत्ति को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने शुरू कर दिए है.
आखिर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो और डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में बिहार की विकास गति तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे. जो कार्य पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार ने कर दिखाया है, वह गति इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अपने बिहार के बहनों-भाईयों का आह्वान करने के लिए आज मैं यहां आया हूं.
सहरसा में गरजे योगी आदित्यनाथ : दानापुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ सहरसा पहुंचे. यहां पर भी वह काफी आक्रामक रहे. आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया. कहा कि गरीब-कल्याण, न कांग्रेस के एजेंडे में था, न RJD के एजेंडे में. इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था.
बिहार के सहरसा विधान सभा क्षेत्र की विकासप्रिय जनता का अपार समर्थन भाजपा के साथ है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 16, 2025
यहां आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहा हूं... https://t.co/RWWSvrMgT6
''जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था. उसी कांग्रेस की झोली में आज RJD ने अपने को गिरवी रख दिया है. जयप्रकाश के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं.''- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
ये भी पढ़ें :-
मोकामा सीट पर बाहुबलियों की जंग, तेजस्वी के लिए अनंत का किला भेदने उतरेंगे सूरजभान सिंह!