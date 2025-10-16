ETV Bharat / bharat

बिहार में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ, 'विकास बनाम गुर्गे' का किया जिक्र, लालू राज की दिलायी याद

पटना : बीजेपी के फायरब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में उतर चुके हैं. पटना के दानापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है. एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है. यह संबंध उसी प्रकार से अटूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है.

'जंगलराज और परिवारवाद कौन नहीं जानता' : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1990 से 2005 तक बिहार का जंगलराज और परिवारवाद कौन नहीं जानता है. आपने देखा होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बिहार की आध्यात्मिक ज्ञानभूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बनाकर, हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था. यहां विकास के नाम पर किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी यह किसी से छिपा नहीं है.

"पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम NDA की सरकार जिस प्रभावी ढंग से किया है. आज बिहार में डबल इंजन की सरकार उसे और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए फिर से आह्वान करने आई है."- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

'विकास बनाम गुर्गे' का जिक्र : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में विकास की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए राजद, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के INDI गठबंधन ने फिर से शरारत शुरू की है और वह है 'विकास बनाम गुर्गे' की बहस. यहां पर राजद और कांग्रेस ने गुर्गे को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है. राजद और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाने की अपनी इस चेष्टा को पूरा करना चाहते हैं.

"हर मतदाता को अपनी पहचान दी गई है और पहचान पत्र दिखाकर ही वह मतदान में भागीदारी बढ़ सकता है. NDA की सरकार उसका समर्थन कर रही है लेकिन कांग्रेस, राजद और उनके सहयोगी दल कहते हैं कि फर्जी मतदान होना चाहिए. क्या उन्हें फर्जी मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर बिहार के दलितों, गरीबों और नागरिकों के अधिकार पर डकैती करने की छूट देनी चाहिए?"- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश