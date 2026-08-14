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चमोली पीपलकोटी टनल हादसा, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के मजदूरों की मौत, जानिए पूरी डिटेल

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) क्षेत्र में टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में कल 13 अगस्त शाम को बड़ा हादसा हो गया. ब्लास्ट के कारण टनल में मलबा और पानी आ गया है, जिस कारण टनल में 22 लोग फंस गए थे, जिसमे से सात लोगों मौत हो गई. वहीं 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू किए गए है, सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वही अभी भी तीन लोग लापता है.

सात मजदूरों की मौत: जिन सात लोगों की मौत हुई है, उसमें तीन यूपी, दो उत्तराखंड और दो मजदूर छत्तसीगढ़ के हैं. वहीं जो तीन लोग लापता हुए है, उनमें दो लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड से है. वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के अनुसार टनल करीब तीन किमी लंबी है. टनल के लगभग 1.50 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा और पानी आने से अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए थे.

12 लोगों का रेस्क्यू किया: घटना में कुल 22 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनमें से 12 घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है. घटना में अभी तक सात लोगों की मृत्यु की सूचना है, जबकि शेष 03 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू के लिए SDRF सहित अन्य एजेंसियों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए टनल के अंदर गए छह बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं.