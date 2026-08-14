चमोली पीपलकोटी टनल हादसा, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के मजदूरों की मौत, जानिए पूरी डिटेल
उत्तराखंड के चमोली जिले में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल भूस्खलन हादसे में कई राज्यों से मजदूरों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 1:08 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 1:14 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) क्षेत्र में टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टीआरटी टनल में कल 13 अगस्त शाम को बड़ा हादसा हो गया. ब्लास्ट के कारण टनल में मलबा और पानी आ गया है, जिस कारण टनल में 22 लोग फंस गए थे, जिसमे से सात लोगों मौत हो गई. वहीं 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू किए गए है, सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वही अभी भी तीन लोग लापता है.
सात मजदूरों की मौत: जिन सात लोगों की मौत हुई है, उसमें तीन यूपी, दो उत्तराखंड और दो मजदूर छत्तसीगढ़ के हैं. वहीं जो तीन लोग लापता हुए है, उनमें दो लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड से है. वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के अनुसार टनल करीब तीन किमी लंबी है. टनल के लगभग 1.50 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव के कारण मलबा और पानी आने से अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए थे.
बेहद खराब मौसम के बीच मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो (पीपलकोटी) पहुंचकर टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं।#Chamoli#THDC#Uttarakhand pic.twitter.com/HfahlBalZ8— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
12 लोगों का रेस्क्यू किया: घटना में कुल 22 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिनमें से 12 घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है. घटना में अभी तक सात लोगों की मृत्यु की सूचना है, जबकि शेष 03 लोगों की तलाश एवं रेस्क्यू के लिए SDRF सहित अन्य एजेंसियों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए टनल के अंदर गए छह बचावकर्मी भी सुरक्षित हैं.
चमोली जनपद के मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टीएचडीसी गेस्ट हाउस, पीपलकोटी में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
मुख्यमंत्री ने टनल में फंसे शेष तीन लोगों को सुरक्षित बाहर… pic.twitter.com/AUDQqIBKbt
रेस्क्यू किए गए घायलों को चिकित्सा हेतु वाहनों के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है. 11 घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है, जबकि एक घायल रोहित पांडे का उपचार बेस अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का स्थलीय निरीक्षण कर रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने बाद दी ये जानकारी।#Chamoli#Uttarakhand pic.twitter.com/v55GqSWlkQ— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
घायलों का विवरण
- सुनील दीवान पुत्र संतोश दीवान, उम्र 20 वर्ष, छत्तीसगढ़.
- हारबिल गुडिया पुत्र रेजन गुड़िया, उम्र 27 वर्ष, निवासी तपरा.
- निस्तर भिंगरा पुत्र राफेल भिंगरा, उम्र 24 वर्ष, झारखंड.
- विनोद रावना पुत्र तुनिया रावना, उम्र 46 वर्ष, झारखंड.
- दीना बेगरा पुत्र केला बेगरा, उम्र 26 वर्ष, झारखंड.
- खेला राम बिसरा पुत्र मोनसा बिसरा, उम्र 22 वर्ष, झारखंड.
- सुबेग सिंह पुत्र वीरा सिंह, उम्र 45 वर्ष, पंजाब.
- तिलकराज पुत्र बुद्धीराम, हिमाचल प्रदेश.
- चंदन कुमार पुत्र तुलसी सिंह, उम्र 39 वर्ष, रोहतास, बिहार.
- पेन सिंह पुत्र पीला सिंह, उम्र 33 वर्ष, छत्तीसगढ़.
- रोहित पाण्डे पुत्र अवधेश पाण्डे, उम्र 20 वर्ष, बिहार। इनका उपचार बेस अस्पताल श्रीनगर में चल रहा है.
- गोविन्दो मंडाल पुत्र परीक्षित मंडाल, पश्चिम बंगाल। इनका उपचार जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में चल रहा है.
मृतकों का विवरण
- प्रदीप पंवार पुत्र अवतार सिंह, उम्र 31 वर्ष, टिहरी गढ़वाल.
- मुकेश सिंह पुत्र प्रेम सिंह, चमोली.
- दुर्लभ शर्मा पुत्र भवानी राम शर्मा, उत्तर प्रदेश.
- विजय हंसदा पुत्र राम चन्द्र, उत्तर प्रदेश.
- जितेन्द्र कुमार पुत्र राम चन्द्र, उत्तर प्रदेश.
- लोकेश्वर पुत्र सोन सिंह पोयम, छत्तीसगढ़.
- भुनेश्वर पुत्र सुरेन्द्र कुमार, छत्तीसगढ़.
लापता व्यक्तियों का विवरण
- लुकास टोपनो पुत्र श्री बॉससा टोपनो, झारखंड.
- चेतन पोयाम पुत्र श्री सोनधार पोयाम, छत्तीसगढ़.
- देवनाथ पुत्र श्री धनसुराम बघेल, छत्तीसगढ़.
प्रशासन ने घायलों, मृतकों और लापता लोगों के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि खोज एवं बचाव अभियान जारी रहने के कारण आवश्यकतानुसार ये संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं. राहत एवं बचाव अभियान में SDRF, NDRF, ITBP, पुलिस एवं अन्य विशेषज्ञ व तकनीकी टीमें संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं. सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए टनल के भीतर मौजूद मलबे एवं पानी की चुनौती के बीच सुरक्षित एवं प्रभावी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है. SDRF सेनानायक अर्पण यदुवंशी द्वारा रेस्क्यू टीमों से लगातार ऑपरेशन की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. अभियान के दौरान रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक कार्रवाई पूरी सावधानी एवं समन्वय के साथ की जा रही है.
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