पंचायत चुनाव से पहले यूपी कैबिनेट में होगा फेरबदल! सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद चर्चा तेज

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की.

UP cabinet reshuffle before Panchayat elections speculation after CM Yogi Adityanath Delhi visit
5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की (X/ @myogiadityanath)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 8:41 PM IST

4 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने यूपी कैबिनेट में फेरबदल को हवा दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की. सूत्रों की मानें तो इस दौरे के दौरान कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हुईं और योगी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से महत्वपूर्ण सलाह या 'मंत्र' प्राप्त किए हैं. भाजपा की नजर आगामी पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों पर है.

भाजपा यूपी में कैबिनेट विस्तार के जरिये जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने पर फोकस करेगी. 5 जनवरी को दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की, जो करीब एक घंटे से अधिक चली. इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की और 'नए उत्तर प्रदेश' के विकास पर मार्गदर्शन प्राप्त किया. सूत्रों का कहना है कि बैठक में कैबिनेट विस्तार की संभावित संरचना पर चर्चा हुई, जहां पीएम मोदी ने विकास-केंद्रित रणनीति और चुनावी तैयारी पर जोर दिया.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इसके बाद सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की. हालांकि इन बैठकों को आधिकारिक तौर पर सौजन्य भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हें कैबिनेट विस्तार और संगठनात्मक बदलावों से जोड़ा जा रहा है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले 'मंत्रों' में मुख्य रूप से विकास की गति बढ़ाने, सरकारी नीतियों को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर फोकस है. योगी ने इन बैठकों में संगठनात्मक बदलावों पर अपनी राय रखी, खासकर हाल ही में ओबीसी नेता पंकज चौधरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद. सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने जातीय असंतुलन को दूर करने और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की सलाह दी, ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में सामने आई कमजोरी को दूर किया जा सके, जहां भाजपा को समाजवादी पार्टी से कम सीटें मिली थीं.

पार्टी सूत्रों की मानें तो यूपी कैबिनेट विस्तार में भाजपा का मुख्य फोकस कई बातों पर होगा. वर्तमान योगी सरकार में 60 सदस्यों की अधिकतम सीमा के मुकाबले 54 मंत्री हैं, यानी 6 पद खाली हैं. उम्मीद है कि 6 विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, जिसमें ओबीसी वर्ग से कई नाम शामिल हो सकते हैं. पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है. साथ ही पूजा पाल, महेंद्र सिंह और मुकेश चौधरी जैसे नाम पर भी चर्चा में हैं. भाजपा की रणनीति है कि इस विस्तार से दलित, ओबीसी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ताकि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय हो.

हालांकि ये संभावित विस्तार 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अंतिम बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिसमें पंचायत चुनावों की तैयारी भी शामिल है. सोमवार को ही उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अलग से नड्डा और नितिन नवीन से मुलाकात की, जो कैबिनेट विस्तार की अटकलों को और हवा दे रही है. भाजपा सूत्रों का मानना है कि यह बदलाव उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति को मजबूत करेगा, खासकर सामाजिक असंतुलन में सामंजस्य बिठाकर. हालांकि, आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार की संभावना की चर्चा जोरशोर से है.

