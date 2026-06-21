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"यूपी में तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार", सपा में टूट के दावों को लेकर मंत्री ने दिया जवाब

इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि 2027 में भाजपा तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के विपक्ष के कई सांसद अपनी पार्टी छोड़ने को लेकर निर्णय ले सकते हैं. कैबिनेट मंत्री ने सपा में टूट के दावे को लेकर कहा कि जितनी संख्या सोच रहे हैं, उससे ज्यादा विपक्ष के सांसद आएंगे.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे रविवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की. यूपी गेट से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम तक रास्ते में दो दर्जन से अधिक स्थानों पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया.

कैबिनेट मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है. 2017 और 2022 की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है. 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में बेहतर हुआ है. रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं. प्रत्येक प्रदेशवासी को सरकार की योजनाओं के तमाम लाभ मिल रहे हैं, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बहुत विश्वास रखते हैं, 2027 में प्रदेश की जनता तीसरी बार कमल खिलाने का काम करेगी.

भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार

मनोज पांडे ने कहा कि आज देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के प्रति है. किसी पार्टी से किसी नेता को लाया नहीं जाता, ना ही तोड़ा जाता है. विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि देश की जनता क्या चाहती है. देश का अन्नदाता और नौजवान समेत हर वर्ग यह जानता है कि देश को प्रगति से जोड़ने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है.

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