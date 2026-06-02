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यूपी की बीएड प्रवेश परीक्षा में बिहार की युवती गिरफ्तार, दूसरे की जगह देने पहुंची थी परीक्षा

वाराणसी: कपसेठी क्षेत्र के सेवापुरी स्थित कालिकाधाम पीजी कॉलेज में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है. कपसेठी पुलिस ने दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर कूट रचित दस्तावेजों के सहारे परीक्षा देने पहुंची बिहार की युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



कपसेठी पुलिस ने जारी प्रेस रिलीज में बताया कि कानपुर निवासी अभ्यर्थी श्रेया भारती के स्थान पर बिहार निवासी तनिषा कुमारी परीक्षा देने पहुंची थी. आरोप है कि उसने एडिट किए गए प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया.



मामले का खुलासा तब हुआ जब कालिकाधाम पीजी कॉलेज, सेवापुरी में परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक प्रो. अनिकेश कुमार सिंह को अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर युवती को थाना कपसेठी लाया गया.



केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर थाना कपसेठी में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 की धारा के तहत कार्रवाई की है. पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार तनिषा कुमारी ने बताया कि वह 31 मई को श्रेया भारती के स्थान पर परीक्षा देने आई थी. उसे फर्जी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड उसकी सहेली प्रीति के मित्र रोशन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे. रोशन ने ही उसे वाराणसी भेजा था और इसके बदले 7 हजार अग्रिम दिए गए थे, जबकि बाकी रकम बाद में देने का आश्वासन दिया गया था.



गिरफ्तार आरोपी युवती की पहचान बिहार की तनिषा कुमारी के रूप में हुई है. वह बिहार के महरावं थाना रोह, जिला नवादा की रहने वाली है. वह पटना में आरके कॉलोनी, टॉपर लाइब्रेरी के पास रह रही थी. पुलिस का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही अन्य संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी.





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