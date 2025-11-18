ETV Bharat / bharat

अयोध्या राम मंदिर; शिखर पर ध्वजारोहण के लिए तैयारी पूरी, PM मोदी सहित कई नामी हस्तियां होंगी शामिल

कार्यक्रम में आएंगे पीएम से लेकर बॉलिवुड हस्तियां: ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए 400 से अधिक देशों के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इनवाइट किया गया है. जिसमें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सोनू निगम जैसी हस्तियां शामिल हैं. वहीं आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मंदिर निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे.

अयोध्या: राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा. 25 नवंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य समारोह पूरा किए जाने के लिए मंदिर में दर्शन बंद रहेगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से घर पर रहकर इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने की अपील की है.

निरीक्षण करते डीएम और एसएसपी (Photo Credit; ETV Bharat)

24 नवंबर की रात से एंट्री बंद: राम मंदिर के इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जाने के लिए 24 नवंबर की रात से ही सभी तरह के प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे. राम पथ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा के लिए 10 सिक्योरिटी गार्डों को तैनात किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक राम पथ पर उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण पत्र (Invitation Card) और पास होगा.



इवेंट की तैयारी देखने आज आएंगे योगी: राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं. इसके पहले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र दो दिवसीय दौरे में अयोध्या पहुंच चुके है.

तैयारियां लगभग पूरी (Photo Credit; राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट)

उन्होंने परकोटा के कॉरिडोर में चल रहे फिनिशिंग का कार्य, बाउंड्रीवॉल निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के परिसर में प्रवेश द्वार क्रॉसिंग 11 आदिशक्ति शंकराचार्य द्वार से लेकर मंदिर तक जाने वाले मार्ग का भी निरीक्षण किया. ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा व निर्माण संस्था एलएंडटी के अधिकारियों के साथ चल रहे निर्माण कार्य को देखा.

राम मंदिर परकोटा के बीच कोर्टयार्ट को सजाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके पहले रखे अतिरिक्त पत्थरों को परिसर से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद परकोटा के कॉरिडोर में भ्रमण कर सट्टा सप्त मंडपम में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे. वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों की परकोटा के कोर्टयार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी. जहां लगभग 6000 लोगों को स्थान दिया जाएगा. इन अतिथियों को जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रवेश द्वार से दर्शन मार्ग के रास्ते परकोटे में प्रवेश दिया जाएगा.