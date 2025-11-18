ETV Bharat / bharat

अयोध्या राम मंदिर; शिखर पर ध्वजारोहण के लिए तैयारी पूरी, PM मोदी सहित कई नामी हस्तियां होंगी शामिल

आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, 10 हजार सुरक्षा कर्मी तैनात, 24 की रात 12 बजे से रामपथ पर बंद रहेगी इंट्री.

Photo Credit; ETV Bharat
25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम. (Photo Credit; ETV Bharat)
अयोध्या: राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरीक्षण के बाद अंतिम रूप दे दिया जाएगा. 25 नवंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य समारोह पूरा किए जाने के लिए मंदिर में दर्शन बंद रहेगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों से घर पर रहकर इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने की अपील की है.

कार्यक्रम में आएंगे पीएम से लेकर बॉलिवुड हस्तियां: ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए 400 से अधिक देशों के विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इनवाइट किया गया है. जिसमें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सोनू निगम जैसी हस्तियां शामिल हैं. वहीं आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मंदिर निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
निरीक्षण करते डीएम और एसएसपी (Photo Credit; ETV Bharat)

24 नवंबर की रात से एंट्री बंद: राम मंदिर के इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जाने के लिए 24 नवंबर की रात से ही सभी तरह के प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे. राम पथ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा के लिए 10 सिक्योरिटी गार्डों को तैनात किया जा रहा है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक राम पथ पर उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास मंदिर में जाने के लिए आमंत्रण पत्र (Invitation Card) और पास होगा.

इवेंट की तैयारी देखने आज आएंगे योगी: राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं. इसके पहले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र दो दिवसीय दौरे में अयोध्या पहुंच चुके है.

Photo Credit; राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट
तैयारियां लगभग पूरी (Photo Credit; राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट)
उन्होंने परकोटा के कॉरिडोर में चल रहे फिनिशिंग का कार्य, बाउंड्रीवॉल निर्माण के साथ प्रधानमंत्री के परिसर में प्रवेश द्वार क्रॉसिंग 11 आदिशक्ति शंकराचार्य द्वार से लेकर मंदिर तक जाने वाले मार्ग का भी निरीक्षण किया. ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा व निर्माण संस्था एलएंडटी के अधिकारियों के साथ चल रहे निर्माण कार्य को देखा. राम मंदिर परकोटा के बीच कोर्टयार्ट को सजाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके पहले रखे अतिरिक्त पत्थरों को परिसर से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है. 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद परकोटा के कॉरिडोर में भ्रमण कर सट्टा सप्त मंडपम में भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे. वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों की परकोटा के कोर्टयार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी. जहां लगभग 6000 लोगों को स्थान दिया जाएगा. इन अतिथियों को जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रवेश द्वार से दर्शन मार्ग के रास्ते परकोटे में प्रवेश दिया जाएगा.

Photo Credit; ETV Bharat
राम मंदिर के इस कार्यक्रम को कड़ी सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जाने की तैयारी शुरू (Photo Credit; ETV Bharat)
डीएम और एसएसपी ने परखी की व्यवस्था: एयरपोर्ट से लेकर साकेत महाविद्यालय और राम मंदिर तक के सभी तैयारियों को योगी आदित्यनाथ रिव्यू करने के लिए आज अयोध्या पहुंचेगे. इसके पहले जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडें और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने निरीक्षण कर 20 नवंबर तक सभी कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है. डीएम ने कहा, 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है. जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है. उसी को देखते हुए यहां पर तैयारी की जा रही है. प्रतिदिन सभी कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा की जा रही है. इसी के निमित मुख्यमंत्री तैयारी की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं. इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी. वहीं एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया, आगामी दिनों में वीवीआईपी दौरा लगा हुआ है. उसी के दष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी स्थान का निरीक्षण कर मीटिंग की जा रही है.

निश्चित पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए ट्रस्ट की अपील: राम नगरी में आने वाले विभिन्न समाज के लोगों से निवेदन करते हुए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निश्चित पार्किंग पर ही वाहन खड़ा करने की अपील की है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, सभी के वाहन कहां खड़े हो यह निर्धारित किया जा रहा है. तय होने के बाद सभी दिशाओं के बंधुओं को उस स्थान का लोकेशन मोबाइल पर भेजा जाएगा.

