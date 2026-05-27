पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार, वीडियो कॉल्स से पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे
यूपी एटीएस-एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सहारनपुर से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 27, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. यूपी एटीएस (ATS) और एसटीएफ (STF) की संयुक्त जांच के बाद सहारनपुर से चार संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है. एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों की पहचान महकाब (निवासी सहारनपुर), गगनदीप उर्फ गुरी सिंह (निवासी मुजफ्फरनगर), शाहरुख (निवासी सहारनपुर) और मुशर्रफ (निवासी हरिद्वार) के रूप में हुई है.
यह पूरी कार्रवाई खुफिया इनपुट और दोनों जांच एजेंसियों के कड़े तालमेल के बाद मुमकिन हो सकी है.
डिजिटल प्लेटफॉर्म से चल रही देशविरोधी साजिश पर उत्तर प्रदेश पुलिस का कड़ा प्रहार— UP POLICE (@Uppolice) May 27, 2026
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दिनांक 26.05.2026 को यूपी एटीएस एवं एसटीएफ की संयुक्त जांच के उपरांत यूपी एटीएस… pic.twitter.com/HqH2ltnHoA
पाकिस्तानी गैंगस्टर से कनेक्शन: एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने कहा कि पकड़े गए चारों आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ये सभी अभियुक्त सोशल मीडिया और वीडियो कॉल्स के माध्यम से लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे. ये आरोपी देश के संवेदनशील स्थलों की रेकी करने और स्थानीय युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने का काम कर रहे थे. इसके साथ ही वे किसी बड़ी आतंकी और विध्वंसक गतिविधि की साजिश रचने में भी शामिल थे.
कानूनी कार्रवाई हुई शुरू: सुरक्षा एजेंसियों को उनके पास से कई संदिग्ध डिजिटल दस्तावेज और अन्य सामग्रियां भी बरामद हुई हैं. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ स्थित एटीएस थाने में आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस और एटीएस की टीमें अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी कर रही हैं. पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है.
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