नकली भारतीय नोटों की तस्करी का मामला; नेपाली नागरिक को 9 साल कैद की सज़ा, 26 लाख की फेक करेंसी के साथ हुआ था गिरफ्तार
विशेष अदालत ने यूपी एटीएस की पैरवी के चलते जाली भारतीय नोटों के तस्कर नेपाली नागरिक को 9 साल 7 महीने कैद की सज़ा सुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:21 PM IST
लखनऊ: भारतीय जाली नोटों की तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस को एक अहम कामयाबी मिली है. एटीएस की मजबूत पैरवी और अदालत में पेश किए गए ठोस सुबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के आरोपी नेपाली नागरिक शेख जावेद इकबाल उर्फ अशरफ अंसारी को नौ साल सात महीने के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
26 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ हुआ था गिरफ्तार: इस पूरे मामले की शुरुआत 23 फरवरी 2015 को हुई थी, जब एटीएस की टीम ने आरोपी को भारत-नेपाल सीमा से दबोचा था. एटीएस ने उसे महाराजगंज जिले के सोनौली इलाके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 26 लाख तीन हजार 500 रुपये की भारी भरकम जाली भारतीय करेंसी बरामद हुई थी. इस बड़ी बरामदगी के बाद लखनऊ के यूपी एटीएस थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.
विदेश से जुड़े थे नेटवर्क के तार, यूएपीए के तहत हुई कार्रवाई: शुरुआत में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489बी और 489सी के तहत कानूनी कार्रवाई की गई थी. हालांकि जब बरामद जाली नोटों की जांच कराई गई, तो पता चला कि इनकी क्वालिटी बेहद उच्च स्तर की थी. गहन छानबीन में यह बात भी साबित हो गई कि नकली नोटों की यह खेप सीधे विदेश से सप्लाई की जा रही थी. इस खतरनाक साजिश का खुलासा होने पर मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 16 भी जोड़ दी गई.
अदालत में ATS ने पेश किए पुख्ता सुबूत: जांच पूरी करने के बाद एटीएस ने सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की. मामले की सुनवाई के दौरान एटीएस के वकीलों ने अदालत के सामने बहुत ही प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा. एटीएस की मजबूत दलीलों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश, एटीएस/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. इसके बाद 22 अक्टूबर 2026 को अदालत ने इस तस्कर को जेल भेजने का अंतिम फैसला सुना दिया.
नेपाल का रहने वाला है दोषी, लखनऊ में भी बना रखा था ठिकाना: एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक दोषी शेख जावेद इकबाल मूल रूप से नेपाल के नारायणी परसा, बेलवा का रहने वाला है. भारत में अपना नेटवर्क फैलाने के लिए उसने लखनऊ के हुसैनाबाद स्थित मेहताबबाग को अपना ठिकाना बना रखा था. वह लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था. लेकिन एटीएस की सतर्कता ने उसके खतरनाक मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया.
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