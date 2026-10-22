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नकली भारतीय नोटों की तस्करी का मामला; नेपाली नागरिक को 9 साल कैद की सज़ा, 26 लाख की फेक करेंसी के साथ हुआ था गिरफ्तार

लखनऊ एटीएस की प्रभावी पैरवी लाई रंग, फेक करेंसी तस्कर पर लगा 30 हजार का जुर्माना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: भारतीय जाली नोटों की तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस को एक अहम कामयाबी मिली है. एटीएस की मजबूत पैरवी और अदालत में पेश किए गए ठोस सुबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के आरोपी नेपाली नागरिक शेख जावेद इकबाल उर्फ अशरफ अंसारी को नौ साल सात महीने के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

26 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ हुआ था गिरफ्तार: इस पूरे मामले की शुरुआत 23 फरवरी 2015 को हुई थी, जब एटीएस की टीम ने आरोपी को भारत-नेपाल सीमा से दबोचा था. एटीएस ने उसे महाराजगंज जिले के सोनौली इलाके से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 26 लाख तीन हजार 500 रुपये की भारी भरकम जाली भारतीय करेंसी बरामद हुई थी. इस बड़ी बरामदगी के बाद लखनऊ के यूपी एटीएस थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था.