ETV Bharat / bharat

यूपी ATS ने नाकाम की ISI की बड़ी साज़िश; दो आतंकी गिरफ्तार, दीवारों पर 'TTH' लिखने और ग्रेनेड फेंकने का मिला था टास्क

मेरठ के तुषार और दिल्ली के समीर को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने भारत में हमले का टास्क दिया था.

Photo Credit: ETV Bharat
पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का खौफनाक प्लान उजागर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने व भारत की संप्रभुता को नष्ट करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी गैंगस्टर सक्रिय हैं. ये लोग आईएसआई के इशारे पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को स्लीपर सेल बनाने हेतु उकसा रहे हैं. एटीएस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कट्टरपंथी यूट्यूबर्स भारतीय नौजवानों को आर्थिक लाभ का लालच देकर रेडिक्लाइज कर रहे हैं. ये लोग भारतीय युवाओं को संवेदनशील स्थलों की रेकी करने और अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने के लिए उकसा रहे हैं.

नोएडा से दो आतंकी गिरफ्तार: मेरठ निवासी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के सीधे संपर्क में थे. गुरुवार को यूपी एटीएस की टीम ने तुषार और समीर खान को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ है. पूछताछ में तुषार उर्फ हिज्बुल्ला ने बताया कि सोशल मीडिया के बहकावे में आकर उसका झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ गया था.

इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क: तुषार इंस्टाग्राम के माध्यम से शहजाद भट्टी और आबिद जट से जुड़ा था और बाद में उनसे वॉयस और वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी थी. उसने शहजाद भट्टी को प्रभावित करने के लिए उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई थी. गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने ही तुषार को कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने तथा उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था. इस कार्य के लिए अत्याधुनिक हथियार भी सीमा पार से ही उपलब्ध कराए जाने की योजना थी.

दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाने का था लालच: शहजाद भट्टी ने काम के बदले 50,000 रुपये एडवांस और काम पूरा होने के बाद 2.50 लाख रुपये देने का लालच दिया था. साथ ही यह वादा किया गया था कि पासपोर्ट बनवाकर उसे दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुला लिया जाएगा. भट्टी ने उसे आईएसआई एजेंट मेजर हमीद और मेजर इकबाल जैसे लोगों द्वारा भी टारगेट दिए जाने की बात कही थी. गिरफ्तार समीर खान भी इंक्रिप्टेड चैनल के माध्यम से शहजाद भट्टी से जुड़ा था और दीवारों पर 'TTH' लिखने के टास्क पर काम कर रहा था.

देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिलने पर FIR दर्ज: दोनों अभियुक्तों ने पाकिस्तानी हैंडलर्स के कहने पर कुछ लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जान से मारने की धमकियां भी दी थीं. अभियुक्तों के मोबाइल से प्राप्त सामग्री और पूछताछ से उनके देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की पुष्टि हुई है. इसके बाद थाना-एटीएस, लखनऊ पर प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. एटीएस अब न्यायालय से इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी प्राप्त की जा सके.

यह भी पढ़ें- इन जिलों में यूपी पुलिस की करतूत पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख; DGP को जांच के निर्देश, जानें वजह

TAGGED:

UP ATS NOIDA ARREST
ISI TERROR PLOT INDIA
SHAHZAD BHATTI PAKISTANI GANGSTER
TUSHAR ALIAS HIZBULLA ALI KHAN
ISI SLEEPER CELL SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.