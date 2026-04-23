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यूपी ATS ने नाकाम की ISI की बड़ी साज़िश; दो आतंकी गिरफ्तार, दीवारों पर 'TTH' लिखने और ग्रेनेड फेंकने का मिला था टास्क

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एटीएस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने व भारत की संप्रभुता को नष्ट करने के उद्देश्य से पाकिस्तानी गैंगस्टर सक्रिय हैं. ये लोग आईएसआई के इशारे पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को स्लीपर सेल बनाने हेतु उकसा रहे हैं. एटीएस की जांच में यह तथ्य सामने आया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और कट्टरपंथी यूट्यूबर्स भारतीय नौजवानों को आर्थिक लाभ का लालच देकर रेडिक्लाइज कर रहे हैं. ये लोग भारतीय युवाओं को संवेदनशील स्थलों की रेकी करने और अत्याधुनिक हथियारों से हमला करने के लिए उकसा रहे हैं.

नोएडा से दो आतंकी गिरफ्तार: मेरठ निवासी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्ला अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के सीधे संपर्क में थे. गुरुवार को यूपी एटीएस की टीम ने तुषार और समीर खान को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद हुआ है. पूछताछ में तुषार उर्फ हिज्बुल्ला ने बताया कि सोशल मीडिया के बहकावे में आकर उसका झुकाव कट्टरपंथ की ओर बढ़ गया था.

इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क: तुषार इंस्टाग्राम के माध्यम से शहजाद भट्टी और आबिद जट से जुड़ा था और बाद में उनसे वॉयस और वीडियो कॉलिंग पर भी बात होने लगी थी. उसने शहजाद भट्टी को प्रभावित करने के लिए उसके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई थी. गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने ही तुषार को कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने तथा उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था. इस कार्य के लिए अत्याधुनिक हथियार भी सीमा पार से ही उपलब्ध कराए जाने की योजना थी.