यूपी विधानसभा चुनाव: सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा के बीच औपचारिक मंथन शुरू
नई दिल्ली में प्रमोद तिवारी के आवास पर जुटे दोनों दलों के दिग्गज; दो से तीन दिनों में गठबंधन का फॉर्मूला तय होने की उम्मीद
Published : November 23, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी. इस पहल के साथ ही दोनों दलों ने चुनावी बिसात बिछाने की दिशा में अपना पहला बड़ा और ठोस कदम बढ़ा दिया है.
तीन मूर्ति मार्ग पर हुई अहम बैठक
नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास (17, तीन मूर्ति मार्ग) पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा. आधे घंटे से अधिक समय तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले और साझा चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.
बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद ने किया. दूसरी ओर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, लोकसभा सांसद राजीव राय और इकरा चौधरी ने बैठक में हिस्सा लिया.
दो-तीन दिनों में समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी
बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने चर्चा को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा, "बातचीत सकारात्मक रही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बहुत जल्द हम किसी अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे." सीट बंटवारे के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी बातचीत की शुरुआत हुई है, इसलिए फिलहाल अन्य विवरण साझा नहीं किए जा सकते.
भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गौतम ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी बात को लेकर चिंतित नहीं हैं, तो भाजपा इतनी परेशान क्यों है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन्हें क्या बात सता रही है. वहीं, सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने बैठक के माहौल को बेहद सौहार्दपूर्ण बताया. उन्होंने जानकारी दी कि दोनों दलों के बीच अगले दौर की बैठक मंगलवार को होगी. यादव ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की बात सुनी है और अगले दो से तीन दिनों के भीतर गठबंधन व सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
एकजुट होकर सरकार बनाने का दावा
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि सपा और कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि यह गठबंधन भाजपा को हराकर उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनाएगा. सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने भी इसी संकल्प को दोहराते हुए आगामी चुनावों में भाजपा की विदाई तय बताई.
2022 बनाम 2024 का चुनावी समीकरण
राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस गठबंधन के पुराने आंकड़ों पर टिकी है. गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ते हुए सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 संसदीय सीटों (सपा 37, कांग्रेस 6) पर शानदार जीत दर्ज की थी. इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे थे, जिसमें सपा को 111 और कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था.
उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के साथ चुनाव होने हैं, क्योंकि मौजूदा यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई को समाप्त हो रहा है.
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