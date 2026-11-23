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यूपी विधानसभा चुनाव: सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा के बीच औपचारिक मंथन शुरू

राहुल गांधी और अखिलेश यादव नई दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में. यह तस्वीर 10 अगस्त, 2026 की है ( Ians )

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सोमवार को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू कर दी. इस पहल के साथ ही दोनों दलों ने चुनावी बिसात बिछाने की दिशा में अपना पहला बड़ा और ठोस कदम बढ़ा दिया है.

तीन मूर्ति मार्ग पर हुई अहम बैठक

नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के आवास (17, तीन मूर्ति मार्ग) पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगा. आधे घंटे से अधिक समय तक चली इस महत्वपूर्ण बैठक में आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले और साझा चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ.

बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और सांसद इमरान मसूद ने किया. दूसरी ओर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, लोकसभा सांसद राजीव राय और इकरा चौधरी ने बैठक में हिस्सा लिया. दो-तीन दिनों में समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी

बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने चर्चा को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा, "बातचीत सकारात्मक रही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. बहुत जल्द हम किसी अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे." सीट बंटवारे के आंकड़ों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी बातचीत की शुरुआत हुई है, इसलिए फिलहाल अन्य विवरण साझा नहीं किए जा सकते. भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए गौतम ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी बात को लेकर चिंतित नहीं हैं, तो भाजपा इतनी परेशान क्यों है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उन्हें क्या बात सता रही है. वहीं, सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने बैठक के माहौल को बेहद सौहार्दपूर्ण बताया. उन्होंने जानकारी दी कि दोनों दलों के बीच अगले दौर की बैठक मंगलवार को होगी. यादव ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की बात सुनी है और अगले दो से तीन दिनों के भीतर गठबंधन व सीट बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.