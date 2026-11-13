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यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से किसे होगा नुकसान? कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा

चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की घोषणा करने के लिए एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक नए गठबंधन का ऐलान किया है. गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन का एलान किया. इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) दिया गया है. इस गठबंधन की घोषणा के बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ गया.

कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के हाथ मिलाने को ज्यादा महत्व नहीं दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के वोट काटने के लिए भाजपा ने इस गठबंधन को आगे बढ़ाया है, लेकिन इससे 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.