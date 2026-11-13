यूपी में ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से किसे होगा नुकसान? कांग्रेस ने कर दिया बड़ा दावा
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की ASP (K) के गठबंधन पर सियासत गरमा गई है.
Published : November 13, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर एक नए गठबंधन का ऐलान किया है. गुरुवार, 12 नवंबर को लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन का एलान किया. इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) दिया गया है. इस गठबंधन की घोषणा के बाद यूपी में सियासी पारा चढ़ गया.
कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के हाथ मिलाने को ज्यादा महत्व नहीं दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के वोट काटने के लिए भाजपा ने इस गठबंधन को आगे बढ़ाया है, लेकिन इससे 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
#WATCH | Uttar Pradesh | Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi announce 'Samajik Parivartan Morcha' for UP polls Azad Samaj Party-Kanshiram President Chandrashekhar Azad says, "This is not a 'Third Front', but a front for social change. It is strong, and it will grow even stronger. As more people from the marginalized, deprived, oppressed, exploited, and downtrodden sections join, this front will become an even more formidable force for those who are oppressed, helpless, and exploited....They promised to eradicate our poverty and helplessness, and to put an end to the oppression, caste-based violence, and atrocities inflicted upon us. But it turned out to be a deception—those who spoke of uplifting us, of bringing us into the mainstream, went on to become MLAs, MPs, Chief Ministers, and even Prime Ministers. Yet, this marginalised community remains exactly where it has always been. The truth is that governments kept changing, announcements kept being made, and even today, the Bahujan community remains deprived of basic amenities..."— ANI (@ANI) November 12, 2026
कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दावा किया कि सत्ताधारी भाजपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर और समाजवादी पार्टी समेत 'इंडिया' गठबंधन की बढ़ती ताकत से घबराई हुई है. इसी वजह से विपक्ष के वोटों को बांटने के लिए भाजपा ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को मिलाकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम का एक नया गठबंधन खड़ा किया है.
कांग्रेस के रणनीतिकारों ने आगे यह भी आरोप लगाया कि ओवैसी पिछले कई राज्यों के चुनावों में भी भाजपा को फायदा पहुंचाते रहे हैं. उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन राज्य के महत्वपूर्ण मुस्लिम और दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए किया है, जिनकी कुल मतदाताओं में हिस्सेदारी क्रमशः लगभग 19 प्रतिशत और 22 प्रतिशत है.
कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि ओवैसी और चंद्रशेखर का यह गठबंधन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है. उनका मानना है कि राज्य के दलित और मुस्लिम दोनों मतदाता 2024 के लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों - समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे.
बाराबंकी से कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया के अनुसार, एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन का राज्य के कुछ हिस्सों में थोड़ा-बहुत असर हो सकता है, लेकिन यह 'इंडिया' गठबंधन के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनेगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पुनिया ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन का पूरे राज्य में कोई खास असर होगा. हालांकि, उन्हें कुछ वोट मिल सकते हैं. जहां तक मुस्लिम मतदाताओं की बात है, वे बड़े पैमाने पर 'इंडिया' गठबंधन का ही समर्थन करेंगे. मुस्लिम समुदाय इस नए गठबंधन के बहकावे में नहीं आएगा, जो विपक्ष के वोट बांटने की भाजपा की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा इस बार दबाव महसूस कर रही है."
कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं द्वारा 'इंडिया' गठबंधन को दिए गए समर्थन से चिंतित थी. इसलिए, वह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस रुझान को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है. 2024 के लोकसभा चुनावों में, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 63 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी. दोनों ने मिलकर 2019 में 80 में से 62 सीटें जीतने वाली भाजपा को 2024 में 33 सीटों पर समेट दिया था.
पुनिया ने कहा, "बसपा पिछले कुछ समय से शांत पड़ी हुई है. इसलिए, भाजपा ने दलित और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने और विपक्ष के वोटों को बांटने के लिए ओवैसी और आजाद को एक साथ लाने की सोची. पिछले कई महीनों से एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की चर्चा चल रही थी और हम इसे रोक भी नहीं सकते थे. हालांकि, हमें नहीं लगता कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस नए मोर्चे का कोई बड़ा असर पड़ेगा. यह नया मोर्चा संभवतः बसपा को ही नुकसान पहुंचाएगा."
#WATCH | Uttar Pradesh | Azad Samaj Party-Kanshiram President and MP, Chandrashekhar Azad and AIMIM chief Asaduddin Owaisi form 'Samajik Parivartan Morcha' for UP polls AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "We have decided to form 'Samajik Parivartan Morcha'. I can say with confidence this will be a strong Morcha to stop the BJP from coming to power in UP for the third time."— ANI (@ANI) November 12, 2026
एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता सैयद अल्ताफ हैदर रिज़वी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ हुए गठबंधन का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि यह समय की मांग थी और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों व वंचित समुदायों दोनों को आवाज देने के लिए यह गठबंधन बनाया गया है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए रिज़वी ने कहा, "जाति आधारित राजनीति इस राज्य की एक सच्चाई है. ऐसे में गठबंधन समय की जरूरत थी. हमें उम्मीद है कि हम समाज के वंचित वर्गों के साथ-साथ उन अल्पसंख्यकों को भी एक आवाज दे पाएंगे, जो राज्य में खुद को मुख्यधारा से कटा हुआ महसूस करते हैं. उन्हें एक स्वतंत्र आवाज की जरूरत है."
एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा, "चाहे हम अकेले चुनाव लड़ें या गठबंधन करके, हमारे खिलाफ कुछ न कुछ तो हमेशा कहा ही जाएगा. ऐसे आरोप सही नहीं हैं. हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और यह जनता को तय करना है कि वह किस पार्टी या उम्मीदवार को वोट दे. हम मतदाताओं की राय नहीं बना सकते, उन पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते."
राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में, एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 37 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. 2022 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में लगभग 100 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल 0.43 प्रतिशत वोट ही मिल पाए थे, जो प्रत्येक सीट पर कुछ हजार वोटों के बराबर थे.
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