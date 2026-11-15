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UP Election 2027: सपा के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा से पहले कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक, जानिए कितनी सीटों पर है दावा!

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार, 31 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के पब्लिक इंपीचमेंट प्रोग्राम के दौरान. ( IANS/X/@INCIndia )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 17 नवंबर से औपचारिक सीट-बंटवारे की बातचीत शुरू होगी. इसे अंतिम रूप लेने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष इस प्रक्रिया के दौरान कड़ी बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं. इस गठबंधन के जरिए दोनों दलों को उम्मीद है कि वे सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकेंगे.

इससे पहले मंगलवार 16 नवंबर को लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ AICC और राज्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस अहम चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा करेगा.