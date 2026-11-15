UP Election 2027: सपा के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा से पहले कांग्रेस ने बुलाई बड़ी बैठक, जानिए कितनी सीटों पर है दावा!
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा और कांग्रेस के बीच 17 नवंबर से औपचारिक सीट शेयरिंग वार्ता शुरू होगी.
Published : November 15, 2026 at 7:17 PM IST
नई दिल्ली: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 17 नवंबर से औपचारिक सीट-बंटवारे की बातचीत शुरू होगी. इसे अंतिम रूप लेने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष इस प्रक्रिया के दौरान कड़ी बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं. इस गठबंधन के जरिए दोनों दलों को उम्मीद है कि वे सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकेंगे.
इससे पहले मंगलवार 16 नवंबर को लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, वरिष्ठ AICC और राज्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस अहम चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा करेगा.
कांग्रेस ने सपा को राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 181 सीटों की एक सूची सौंपी है. यह संख्या दोनों दलों के बीच कड़ी सौदेबाजी की वजह बन सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय दिग्गज सपा इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए शायद तैयार न हो. वहीं, कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी गठबंधन के हित में अपनी शुरुआती मांग को कुछ कम कर सकती है. लेकिन, वह 125 सीटों से नीचे नहीं जाएगी.
उत्तर प्रदेश के प्रभारी AICC सचिव वरुण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का 2017 की तुलना में अधिक सीटें मांगना पूरी तरह जायज है. चौधरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "पिछले 10 वर्षों में समय बदल गया है. आज कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे देश में भाजपा को चुनौती दे रही है. राज्यों के मामले में भी यही बात सच है. इसलिए, इस बार अधिक सीटों की हमारी मांग पूरी तरह जायज है. हमें उम्मीद है कि गठबंधन की बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी." उन्होंने आगे कहा, "'इंडिया' गठबंधन एकजुट है और 2027 में राज्य में एनडीए को हराएगा."
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक ने भी कहा कि 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी दल एक ही राय रखते हैं और सीट-बंटवारे की बातचीत में कोई अड़चन नहीं आएगी. सपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है. भाजपा को हराने के लिए दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति से ऐसे उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें मैदान में उतारा जाएगा जो चुनाव जीत सकें.
मलिक ने 2027 के चुनावों को धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक ताकतों के बीच का मुकाबला बताया. ईटीवी भारत से कहा, "जहां तक सीट-बंटवारे की बातचीत का सवाल है, यह 17 नवंबर से शुरू हो रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी. इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच कोई समस्या नहीं है. सीटों की संख्या चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य ध्यान भाजपा को हराने के लिए दोनों दलों से जिताऊ उम्मीदवारों की पहचान करने और उन्हें टिकट देने पर है."
17 नवंबर को होने वाली गठबंधन की बातचीत में कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव कर सकते हैं.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने जातीय समीकरणों, जमीनी हकीकत और संभावित उम्मीदवारों के आधार पर 181 सीटों की पहचान कर उनकी मांग की है. देश की सबसे पुरानी पार्टी को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक के अंतर्गत कम से कम एक विधानसभा सीट और 2024 में जीती गई अपनी 6 लोकसभा सीटों में से प्रत्येक के अंतर्गत कम से कम 2 विधानसभा सीटों की उम्मीद है.
प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "कांग्रेस को वे सीटें मिलनी चाहिए जिनकी उसने मांग की है. राज्य में 'इंडिया' गठबंधन मजबूत है और हम मिलकर एनडीए को हराएंगे. 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को जो सबक सिखाया गया था, उसे 2027 के विधानसभा चुनावों में भी दोहराया जाएगा. कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर खुद को मजबूत किया है, लेकिन गठबंधन में हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा."
गौरतलब है कि सपा और कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनावों में भी गठबंधन किया था, लेकिन वह सफल नहीं रहा था. उस चुनाव में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 7 सीटें जीती थीं, जबकि सपा ने 298 सीटों पर चुनाव लड़कर 47 सीटें हासिल की थीं.
2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था. तब कांग्रेस ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 2 सीटें जीती थीं, जबकि सपा को 111 सीटों पर जीत मिली थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनावों में दोनों दलों ने फिर से गठबंधन किया. इसमें कांग्रेस ने लड़ी गई 17 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की, जबकि सपा ने 63 सीटों पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीतीं.
इसे भी पढ़ेंः
- 'राहुल गांधी की लोकप्रियता को हल्के में न लें'… UP में सीट शेयरिंग से पहले सपा को कांग्रेस की दो टूक
- यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का 'मिशन 2027': बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट जांचने का जिला अध्यक्षों को मिला टास्क
- 'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वह मुख्यमंत्री भी बन सकता है'... UP चुनाव को लेकर ओवैसी का बड़ा बयान