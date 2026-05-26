113 साल पुराने जिमखाना क्लब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं सदस्य, कहा- 'अभी अंतरिम रिलीफ, जारी रहेगी लड़ाई'

113 साल पुराने जिमखाना क्लब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं सदस्य, कहा- 'अभी अंतरिम रिलीफ, जारी रहेगी लड़ाई'
गर्मी के मौसम में जिमखाना क्लब में बड़ी संख्या में होता है सदस्यों का अनजाना, परिवार के साथ बिताते हैं समय.
Published : May 26, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी का 113 साल पुराना दिल्ली जिमखाना क्लब केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए जाने के संकट से जूझ रहा है. केंद्र सरकार के पांच जून तक खाली करने के अल्टीमेटम के बाद इसके सदस्यों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए क्लब के सदस्यों को राहत दी है.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिमखाना क्लब को खाली करने की किसी भी कार्रवाई के पहले कानून के मुताबिक नोटिस जारी किया जाएगा. ये कहना सही नहीं है कि जिमखाना क्लब का प्रबंधन सरकार अपने हाथों में ले रही है. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे में केंद्र के नोटिस पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है.
जिम खाना क्लब के सदस्यों ने क्लब को चलने देने की मांग उठाई
क्लब में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य शिवम भगत ने कहा कि 113 साल पुराने क्लब को सरकार द्वारा इस तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए. अभी हाई कोर्ट से हमें जो रिलीफ मिला है वह अंतरिम रिलीफ है. लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी. इसकी लीज परपेचुअल लीज है जो कभी खत्म नहीं होती. अगर लीज को चैलेंज भी किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया भी कोर्ट में चलाती है. इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो यह खाली करने का आदेश जारी किया है इसको खारिज करें और इस क्लब को चलने दें.
50 साल से सदस्य शिवम भगत ने बताया
शिवम भगत ने कहा कि यह बहुत ही प्रतिष्ठित क्लब है. सेना के रिटायर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी इसके लंबे समय से सदस्य हैं. यहां मेम्बरशिप लेने के लिए लोगों को बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है. किसी को डायरेक्ट मेंबरशिप भी नहीं मिल पाती है. मेंबरशिप फैमिली मेंबर से ही ट्रांसफर होती है. मैंने भी नियम का पालन करते हुए अपने माता-पिता की पुरानी सदस्यता के आधार पर ही रेसिप्रोकल मेंबरशिप ली है. मेरे दादा भी क्लब के सदस्य थे. मेरा परिवार 50 साल से क्लब का सदस्य है.
अभी गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में होता है सदस्यों का अनजाना
शिवम भगत ने कहा कि कुछ बुज़ुर्गों के लिए तो यह किसी मंदिर जैसा ही है. लोग सुबह वहां जाते हैं और पूरा दिन वहीं बिताते हैं. गर्मी के मौसम में यहां समय बीतना बहुत अच्छा लगता है. यह वह जगह है जहां हम मेल-जोल बढ़ाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और पुराने रिश्तों को संवारते हैं. लेकिन, इसके केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने की जानकारी मिलने के बाद बहुत से सदस्य सचमुच बहुत परेशान हैं. यह क्लब अपनेपन और जुड़ाव की भावना पैदा करता है. जब आप वहां जाते हैं, तो आपको पता होता है कि आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और साथ में समय बिताएंगे. इसके लिए किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं होती. यह एक ऐसे समुदाय की भावना पैदा करता है जो दशकों से परिवारों के साथ बनी हुई है. इसके सदस्यों का कहना है कि दांव पर सिर्फ़ एक संस्था ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जिसने राजधानी में कई पीढ़ियों को आकार दिया है.
क्यों खास है दिल्ली जिमखाना क्लब
जिमखाना क्लब की कहानी ब्रिटिश राज में 3 जुलाई 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से हुई थी. ब्रिटिश काल में नई दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद यह क्लब बनाया गया था. पहले यह कोरोनेशन ग्राउंड के पास था, जिसे 1928 में सफदरजंग रोड पर शिफ्ट कर दिया गया. कनॉट प्लेस और तीन मूर्ति भवन के आर्किटेक्ट रॉबर्ट टोर रसेल ने ही इसे डिजाइन किया था. शुरुआती दिनों में क्लब केवल ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आरक्षित था. भारतीयों को सदस्यता मिलने में कड़ी शर्तें थीं. आजादी के बाद 1947 में इंपीरियल शब्द हटा लिया गया और यह भारतीय सिविल सेवकों, सेना अधिकारियों, न्यायाधीशों और उच्च वर्ग के लोगों का प्रमुख अड्डा बन गया. मेंबरशिप पाने में कई दशक लग जाते थे. कई मामलों में माता-पिता से वारिस के रूप में सदस्यता मिलती थी. 1990 के दशक के बाद यहां व्यापारियों की भी अच्छी संख्या हो गई. PM आवास के बिल्कुल बगल में होने के कारण क्लब की जमीन को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ है.
सदस्यता में पक्षपात के भी लग चुके हैं आरोप
पिछले कुछ वर्षों में क्लब में सदस्यता में पक्षपात और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे. 2022 में सरकार ने क्लब का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था. कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही थी. अब केंद्र के 5 जून तक क्लब को खाली करने के फरमान के बाद यह क्लब फिर चर्चा में आ गया है. क्लब का एक दौर जहां घास के टेनिस कोर्ट पर खेल, स्विमिंग पूल में छलांगें और बॉलरूम में गॉसिप का बाजार दिल्ली की सत्ता का अंग हुआ करता था, वह अब इतिहास बनने जा रहा है.
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