असम आंदोलन के शहीदों के सम्मान में भव्य शहीद स्मारक क्षेत्र का अनावरण, दिन-रात जलती रहेगी ज्योति

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असम आंदोलन के शहीदों के शहीद स्मारक क्षेत्र का अनावरण किया.

Unveiling of the grand Martyrs Memorial Area to honour the martyrs of the Assam Movement
असम आंदोलन के शहीदों के सम्मान में भव्य शहीद स्मारक क्षेत्र का अनावरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
गुवाहाटी: राज्य सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी के पचिम बोरागांव में नवनिर्मित स्वाहिद स्मारक क्षेत्र को जनता को समर्पित किया, जो असम आंदोलन के 860 शहीदों को ऐतिहासिक श्रद्धांजलि है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का औपचारिक उद्घाटन किया, जो 10 दिसंबर को पूरे राज्य में स्वाहिद दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है. इससे पहले मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री ने ‘शहीद प्रणाम ज्योति’ जलाई, जो मेमोरियल के बीचों-बीच चौबीसों घंटे जलती रहेगी.

उन्होंने 860 मिट्टी के दीये जलाने का भी नेतृत्व किया, जो असमिया पहचान की रक्षा के लिए छह साल के आंदोलन के दौरान बलिदान हुए हर जीवन का प्रतीक है. 117 बीघा में फैले इस मेमोरियल कैंपस में 13 मंजिला सेंट्रल मॉन्यूमेंट, आंदोलन की दुर्लभ तस्वीरें और न्यूजपेपर आर्काइव दिखाने वाली गैलरी, और 400 से अधिक शहीदों की मूर्तियां हैं जिनकी तस्वीरें मौजूद थीं. बाकी शहीदों के नाम पट्टिकाओं पर लिखे गए हैं.

लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स में दो वॉटरबॉडी, एक साइकिलिंग ट्रैक, ऑडिटोरियम, मेडिटेशन की जगहें, एक ओपन-एयर थिएटर, हॉर्टिकल्चर गार्डन, फूड कोर्ट, 51.6 मीटर पर व्यूइंग डेक, एक लाइब्रेरी, वॉकिंग जोन, पार्किंग की सुविधा और लिफ्ट शामिल हैं.

180 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की नींव 2020 में शहीद दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी थी. यह बड़ा मेमोरियल, जिसे नेशनल हेरिटेज साइट के तौर पर डिजाइन किया गया है, एक बड़ा कल्चरल और टूरिज्म लैंडमार्क बनने वाला है. इस पहल को बहुत समय से इंतजार था, ऐसा बताते हुए सीएम सरमा ने कहा कि राज्य आखिरकार शहीदों को पूरे और ऑफिशियल तरीके से सम्मान दे रहा है.

उन्होंने कहा कि लगभग 400 शहीदों की गायब तस्वीरों को उनके परिवार वालों की मदद से फिर से बनाने की कोशिशें चल रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, “10 दिसंबर हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अहम दिन है. इस मेमोरियल के जरिए, असम खड़गेश्वर तालुकदार-पहले शहीद-और उन सभी 855 दूसरे लोगों को सलाम करता है जिन्होंने असमिया राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया.”

असम आंदोलन (1979–1985) ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह था, जिसमें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें देश से निकालने की मांग की गई थी. बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक चिंताओं की वजह से शुरू हुए इस आंदोलन में पूरे राज्य में स्टूडेंट्स के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, सिविल नाफरमानी, बॉयकॉट और बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी देखी गई.

6 साल लंबे इस आंदोलन में हिंसा और दुखद जान-माल के नुकसान की घटनाएं भी हुईं, जिसकी शुरुआत पहले शहीद खड़गेश्वर तालुकदार से हुई, जिनकी मौत 10 दिसंबर, 1979 को हुई. कुल मिलाकर, 860 लोगों को आंदोलन के शहीदों के तौर पर पहचाना गया. आंदोलन का अंत 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर साइन होने के साथ हुआ, जिसमें विदेशियों की पहचान और उन्हें देश से निकालने और असम के सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया गया था.

