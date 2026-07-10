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राजस्थान के सीकर में असमय रथ यात्रा पर रोक, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के एतराज के बाद जिला मजिस्ट्रेट का आदेश

श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, पुरी (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

पुरी: राजस्थान के सीकर के जिला प्रशासन ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के एतराज जताने के बाद शहर में असमय रथ यात्रा पर रोक लगा दी है. बिना समय के प्रस्तावित रथ यात्रा के बारे में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के पत्र के बाद, सीकर के जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने इसे रोकने का आदेश दिया. रथ यात्रा शुक्रवार को सीकर में होनी थी. इसे विश्व सनातन धर्म सेवा संस्थान और श्री खाटू श्याम मंडल ने आयोजित किया था. पत्र (ETV Bharat) यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की उप मुख्य प्रशासक और पुरी की जिला मजिस्ट्रेट दिव्य ज्योति परिदा ने मोदी को पत्र लिखकर असमय रथ यात्रा को रोकने का आग्रह किया. परिदा ने कहा कि रथ यात्रा सनातन धर्म की पारंपरिक तारीखों और रीति-रिवाजों के हिसाब से होनी चाहिए.