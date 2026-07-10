राजस्थान के सीकर में असमय रथ यात्रा पर रोक, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के एतराज के बाद जिला मजिस्ट्रेट का आदेश
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के एतराज जताए जाने के बाद राजस्थान के सीकर में असमय रथ यात्रा पर रोक लगाई गई है.
Published : July 10, 2026 at 4:18 PM IST
पुरी: राजस्थान के सीकर के जिला प्रशासन ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के एतराज जताने के बाद शहर में असमय रथ यात्रा पर रोक लगा दी है.
बिना समय के प्रस्तावित रथ यात्रा के बारे में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के पत्र के बाद, सीकर के जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने इसे रोकने का आदेश दिया. रथ यात्रा शुक्रवार को सीकर में होनी थी. इसे विश्व सनातन धर्म सेवा संस्थान और श्री खाटू श्याम मंडल ने आयोजित किया था.
यह मामला सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की उप मुख्य प्रशासक और पुरी की जिला मजिस्ट्रेट दिव्य ज्योति परिदा ने मोदी को पत्र लिखकर असमय रथ यात्रा को रोकने का आग्रह किया. परिदा ने कहा कि रथ यात्रा सनातन धर्म की पारंपरिक तारीखों और रीति-रिवाजों के हिसाब से होनी चाहिए.
आशीष मोदी ने पुलिस अधीक्षक को जरूरी एक्शन लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने आदेश की एक कॉपी दंतरामगढ़ के उप-विभागीय अधिकारी को भी भेजी. एक दिन पहले, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (ISKCON) ने पुरी के राजा गजपति दिव्यसिंह देब की अपनी रथ यात्रा को पुरी के पारंपरिक त्योहार कैलेंडर के साथ जोड़ने की नई अपील को ठुकरा दिया था.
यह अस्वीकृति तब हुई जब देब ने इस्कॉन के साथ-साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर असमय रथ यात्रा के आयोजन करने के मामले में दखल देने की मांग की थी.
सूत्रों ने बताया कि महाप्रभु की रथ यात्रा खत्म होने के बाद, मंदिर की प्रबंधन समिति का एक प्रतिनिधी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेगा और इस्कॉन की रथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा.
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