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मुट्ठीभर अमीरों की तिजोरी में आधी दुनिया से भी ज्यादा दौलत; 0.1% रईसों ने टैक्स हेवन में छिपाई अथाह संपत्ति, जानिए क्यों बढ़ रही तंगहाली?

बुनियादी जरूरतों का अभाव बढ़ा रही गरीबी : विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में गरीबी बढ़ने के कई कारण हैं. असमानता के कारण गरीबों के पास अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है. वे बेहतर नौकरियों के लिए जरूरी स्किल नहीं सीख पाते है. संसाधनों और नीतियों पर अमीरों के दबदबे के कारण उनका गरीबी से बाहर आना मुश्किल हो जाता है. कम खाने की उपलब्धता कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाती है. इलाज की वजह से वे कर्ज में डूब जाते हैं. बच्चे के जीवन के शुरुआती 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुपोषण के कारण उसका शारीरिक-मानसिक विकास रुक जाता है. वयस्क होने पर उनकी कमाई की क्षमता काफी घट जाती है. यह आगे चलकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है. इथियोपिया इसका प्रमुख उदाहरण है.

34 लाख करोड़ का काला धन विदेश में जमा होने का अनुमान : साल 2011 में सरकार ने ब्लैक मनी के आंकड़ों पर जानकारी के लिए 3 संस्थानों से अध्ययन करवाया. इन संस्थानों में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (NCAER), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऐंड फाइनेंस (NIPFP) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशल मैनेजमेंट (NIFM) शामिल थे. स्टडी में 34 लाख करोड़ रुपये का काला धन विदेश में जमा होने का अनुमान जताया गया. हालांकि इन संस्थाओं के आंकड़े अलग-अलग थे. सरकार के अनुसार डायरेक्ट टैक्स की चोरी आज भी काफी बड़ी समस्या है.

भारत में भी टैक्स चोरी बड़ी समस्या : अपने देश से भी काफी काला धन विदेशी बैंकों में जमा है. आजादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में इनकम टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थीं. इसकी वजह से लोग अपनी आय छिपाकर रखते थे. इससे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था. आजादी के बाद ब्लैक मनी बड़ी समस्या बन गई. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (NIPFP) के अनुसार साल 1975-76 में 9 से 11 हजार करोड़ रुपये ब्लैक मनी होने का अनुमान जताया गया था. इसके बाद 1980-81 में यह बढ़कर 20 से 23 हजार करोड़ हो गया.

साइप्रस के लोगों ने देश की कुल कमाई का आधा हिस्सा विदेश भेजा : रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में ऑस्ट्रिया के लोगों ने भी 14 हजार करोड़ का टैक्स नहीं चुकाया. ऑस्ट्रियाई नागरिकों की कुल करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति विदेशी खातों में जमा थी. यहां के लोगों ने देश की कुल जीडीपी के 11% के बराबर संपत्ति विदेश में जमा कर रखा था. वहीं कुछ अन्य देशों के नागरिक अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है. साइप्रस के लोगों ने पूरे देश की कमाई के आधे रुपये टैक्स हेवन में जमा कर रखे हैं. इसी तरह माल्टा, ग्रीस और बुल्गारिया के लोगों ने विदेशों में ज्यादा रुपये जमा कर रखे हैं.

साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय नागरिकों ने लगभग 1.5 ट्रिलियन यूरो (करीब 165 लाख करोड़) जबकि पूरी दुनिया के लोगों ने कुल 7.5 ट्रिलियन यूरो (करीब 826 लाख करोड़) विदेशों में जमा कर रखे हैं. किसी देश की इकोनॉमी जितनी बड़ी होगी, टैक्स चोरी की रकम उतनी ही ज्यादा होगी. टैक्स हेवन खातों से टैक्स चोरी का पैसा जमा करने से साल 2016 में फ्रांस को सबसे ज्यादा करीब एक लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा. ब्रिटेन और जर्मनी भी इस सूची में आगे रहे. ब्रिटेन को करीब 93 हजार करोड़ जबकि जर्मनी को करीब 79 हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा.

दुनिया के 27 देशों को 5 हजार करोड़ का नुकसान : ऑस्ट्रियन फेडरल चैंबर ऑफ लेबर की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ (European Union) के देशों में काफी लोगों ने साल 2016 में टैक्स चोरी की. यूरोपीय संघ के देशों में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन शामिल हैं. इन देशों को वर्ष 2016 में करीब 5 हजार करोड़ का नुकसान हुआ.

जानकारी के अभाव में वे ऐसे अमीरों से टैक्स वसूली में पीछे रह जाते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार AEOI को साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 लीडर्स के सामने पेश किया गया था. भारत ने इस ग्लोबल स्टैंडर्ड का समर्थन किया था. भारत ने स्विट्जरलैंड सहित दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के साथ इसे लेकर एक समझौता भी किया है. इसके जरिए उन देशों के बैंकों में मौजूद भारतीयों के खातों की जानकारी भारत सरकार को मिल जाती है. इसके बाद आयकर विभाग टैक्स वसूलने समेत अन्य कार्रवाई करता है.

टैक्स चोरी रुकने पर करोड़ों बच्चों को पढ़ाना होगा आसान : ऑक्सफैम के अनुसार किसी देश में टैक्स चोरी रुकने यानी अपने देश का पैसा अपने देश में रहने पर कई तरह के फायदे होते हैं. टैक्स हेवन में जमा रुपये अपने यहां के बैंकों में जमा होंगे तो इससे आयकर विभाग की आमदनी बढ़ेगी. टैक्स के ये पैसे लोगों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने में लगाए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए इन पैसों से किसी भी गरीब देश के 12 करोड़ बच्चों को हर साल पढ़ाया जा सकता है. इसी तरह 80 लाख माताओं और शिशुओं की जान भी बचाई जा सकती है. टैक्स चोरी के कारण अकेले अफ्रीका में ही हर साल 1400 करोड़ का नुकसान होता है.

गरीब देशों को भनक नहीं, नागरिकों ने कहां छिपाया पैसा? : रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में टैक्स चोरी पर कुछ हद तक लगाम लगी है. हालांकि इसके बावजूद यह मौजूदा समय की बड़ी समस्या है. कुछ अमीर देशों ने ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन (AEOI) बनाया है. इस सिस्टम से उन्हें यह तत्काल पता चल जाता है कि उनके किस नागरिक ने किस विदेशी बैंक में पैसा छिपाया है. इससे वे उनसे टैक्स वसूल लेते हैं. इस सिस्टम से ग्लोबल साउथ के कई देश बाहर हैं. इससे उन देशों यह भनक नहीं लग पाती कि उनके नागरिकों ने कितना काला धन, कहां छिपाया है. अमीर लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स से बचने के चलन से हर साल गरीब देशों को 10 हजार करोड़ का नुकसान होता है.

सार्वजनिक सेवाओं पर असर डाल रहा ट्रेंड : रिपोर्ट में आगे अमीरों की ओर से विदेश में पैसा जमा करने के चलन के साइड इफेक्ट भी बताए गए हैं. इसके मुताबिक अरबपतियों और करोड़पतियों का टैक्स देने से बचना सार्वजनिक सेवाओं पर असर डालता है. वहीं उनकी यह आदत आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा देती है. इससे सरकार के पास परिवहन, अस्पताल, स्कूल आदि के लिए फंड की कमी हो जाती है. इससे देश के लोगों को बेहतरीन सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. नतीजतन उन्हें इसके लिए निजी स्कूल, अस्पताल आदि का सहारा लेना पड़ता है. पिछले 30 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी का साइज लगभग 5 गुना बढ़ने के बावजूद यह ट्रेंड दुनियाभर में गरीबी बढ़ा रहा है.

तीन लाख 55 हजार करोड़ रुपये विदेश में छिपाए : अप्रैल 2026 में ऑक्सफैम की ओर से A Tiny Elite, a Staggering Fortune रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. इसके अनुसार दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा अमीर (0.1%) लोगों ने टैक्स बचाने के लिए विदेशों में काफी संपत्ति छिपाकर रखी है. इन दौलतमंदों ने साल 2024 में 3.55 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3 लाख 55 हजार करोड़ रुपये विदेशी बैंक खातों में रखे. यह करीब 410 करोड़ यानी दुनिया की वैश्विक आधी आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है. यह केवल .1 % लोगों का डेटा है. इसमें रईसों की और संख्या जोड़ी जाए तो यह रकम इस अनुमान से कई गुना अधिक हो सकती है. इस तरह की बढ़ती असमानता जियोपॉलिटिकल (भू-राजनीतिक) स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है.

कुछ दिनों पहले की एक अन्य स्टडी में साल 2026 की शुरुआत में ही वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संपत्ति रिकॉर्ड 18.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ने का अनुमान जताया गया था. यह साल 2020 से लगभग 81% ज्यादा है. ये सभी स्टडी रिपोर्ट अमीर और गरीब के बढ़ते फासलों के प्रति दुनिया को आगाह करते हैं. भविष्य में इससे उपजे संकटों की ओर इशारा भी करते हैं. बताते हैं कि आर्थिक असमानता से लो इनकम वाले गंभीर रूप से प्रभावित होंगे. इससे वैश्विक व्यवस्था चरमरा सकती है.

ऑक्सफैम के डेटा के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर केवल 0.1% लोगों ने टैक्स हेवन में अथाह संपत्ति छिपा रखी है. ये दुनिया के 44 गरीब देशों की कुल जीडीपी से दोगुने से भी ज्यादा है. इसके अलावा यह दौलत दुनिया की आधी आबादी यानी करीब 4.1 अरब लोगों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है. मतलब साफ है कि चंद अमीरों के पास दुनिया की आधी दौलत है. पिछले साल आई वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10% आबादी के पास ही विश्व की लगभग 75% से अधिक संपत्ति है.

हैदराबाद : दुनिया में अमीरी-गरीबी की खाई तेजी से बढ़ रही है. रईस और ज्यादा दौलतमंद होते जा रहे हैं. जबकि लो इनकम वाले अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं. 2 साल पहले विश्व बैंक के पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी प्लेटफॉर्म (PIP) ने साल 2030 तक भीषण गरीबी में जी रहे लोगों की संख्या में इजाफा होने का अनुमान जताया था. अब 'पनामा पेपर्स' लीक के 10 साल पूरे होने पर हाल ही में जारी ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट ने भी इस कड़वी सच्चाई पर मुहर लगा दी है.

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महिलाओं के रोजाना 20 करोड़ घंटे हो रहे बर्बाद : रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में हेल्थ सिस्टम कमजोर हैं, वहां मलेरिया, डायरिया और सांसों में संक्रमण की इलाज लायक बीमारियां भी जानलेवा बन जाती हैं. महिलाओं और बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है. वेस्ट अफ्रीका में इबोला जैसी महामारी की वजह से लाइबेरिया और सिएरा लियोन जैसे देशों में GDP को बड़ा नुकसान हुआ. हैजा जैसी बीमारियां भी लंबे समय तक फाइनेंशियल बोझ डालती हैं. इससे लोग गरीबी से ऊबर नहीं पाते हैं. UNICEF के अनुमान के अनुसार महिलाएं और लड़कियां हर दिन 20 करोड़ घंटे पानी इकट्ठा करने में बिताती हैं. इस समय को वे अपनी परिवार की आमदनी बढ़ाने में लगा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है.

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 80% (88.7 करोड़) लोग समुद्र, नदियों के किनारे या अन्य तटीय इलाकों में रहते हैं. यहां हमेशा सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी, जोरदार बारिश का खतरा बना रहता है. तटीय इलाकों के 30 करोड़ लोग एक साथ 3 से 4 प्रकार के जलवायु खतरों का सामान करते हैं. ये समस्याएं भी उनकी गरीबी बढ़ाने का प्रमुख वजहें हैं. हर साल वे इसी तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं. अपनी आमदनी बढ़ाने की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा पाता है. वहीं गांवों में सड़क, पुल, पेयजल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि की कमी से यहां के लोग दुनिया से अलग-थलग पड़ जाते हैं. ये समस्याएं उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं.

रोजगार की कमी और महंगाई से जूझ रहे भारतीय : भारत की बात करें तो यहां की बढ़ती आबादी गरीबी का बड़ा कारण है. इससे लोगों के पास रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं. इसके अलावा महंगाई भी गरीबों को कमजोर बना रही है. अपने देश में अनस्किल्ड मजदूर तो बहुत हैं, लेकिन स्किल और ट्रेनिंग की कमी के कारण उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है. देश में लोहा, कोयला और नदियों जैसे भरपूर संसाधन हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा. हालांकि World Bank के अनुसार 2022-23 में अत्यधिक गरीबी दर 5.3% और लोअर-मिडिल इनकम गरीबी 23.9% थी. वहीं दूसरे अनुमानों के मुताबिक 2011-12 में 21.9% गरीबी घटकर 2022-23 में 4.7% और 2023-24 में लगभग 2.3% तक आ गई. यानी तमाम समस्याओं के बावजूद भारत में गरीबी के स्तर में सुधार हुआ.

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37 करोड़ भारतीय गरीबी से निकले बाहर : विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने गरीबी के खिलाफ युद्ध में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. पिछले एक दशक में लगभग 37.8 करोड़ लोग मध्यम स्तर की गरीबी से बाहर निकल आए हैं. वहीं 17.1 करोड़ लोग जो दिन के 180 रुपये से भी कम पर गुजारा करते थे, वे भी इससे बाहर निकले हैं. पूरी दुनिया में इतने कम पैसों पर गुजारा करने को गरीबी का इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है. वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई को सराहा भी है. हालांकि अभी इस दिशा में सरकार को और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है.

दुनिया में बढ़ रही अरबपतियों की संख्या : गरीबी जहां मौजूदा समय का वैश्विक संकट है, वहीं विश्व बैंक और फोर्ब्स की हालिया रिपोर्टों के अनुसार साल 2026 में दुनिया के अरबपतियों की संख्या और संपत्ति दोनों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस साल अरबपतियों की कुल संख्या बढ़कर 3428 हो गई है. इनकी कुल संपत्ति करीब 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह साल 2024 के मुकाबले 4 लाख करोड़ ज्यादा है. सबसे ज्यादा अरबपतियों के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है. यहां के काफी लोग इस लिस्ट में शामिल होते आए हैं. चीन दूसरे स्थान पर है. जबकि भारत तीसरे स्थान पर हैं. इस साल की रिपोर्ट में कुछ नए अरबपति भी इसमें शामिल हुए. जर्मनी चौथे, रूस पांचवें, इटली छठवें जबकि कनाडा सातवें स्थान पर है.

विदेश में बैंक खाता खोलने और उसमें रुपये जमा करने के लिए कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है. (Photo Credit; Getty)

विदेश में बैंक खाता खोलने की कुछ अन्य शर्ते : आरबीआई की गाइड लाइन के अनुसार भारत में रहने वाले कुछ खास लोग विदेशी बैंक खाता रख सकते हैं. बर्शते वे विदेशी कंपनियों के कर्मचारी हों, और वे भारत में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हों. इस कैटेगरी में विदेशी नागरिक भी आ सकते हैं. इसके अलावा भारतीय कंपनियों में काम करने वाले विदेशी नागरिक और वे लोग भी विदेशी खाता रख सकते हैं जिन्होंने इसे विदेश में रहने के दौरान खोला था. विरासत में मिले बैंक खाते भी वे संचालित कर सकते हैं. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) के तहत भी निवेश या अन्य खर्चों के लिए विदेश में खाता खोलकर पैसे भेज सकते हैं. यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके भारतीय नॉमिनी को पूरा पैसा वापस लाकर खाते को बंद करना होगा.

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टैक्स बचाने की कोशिशें आर्थिक प्रगति में बाधा : www.ijser.in के डेटा के मुताबिक भारत में टैक्स चोरी और कानूनी रास्तों से टैक्स बचाने की कोशिशें देश की आर्थिक प्रगति में बड़ी समस्याएं खड़ी कर रहीं हैं. भारतीय लोग या कोई कंपनी जब ईमानदारी से टैक्स नहीं भरते तो इसका खामियाजा देश के लोगों को ही भुगतना पड़ता है. सरकार के पास सड़क, स्कूल और अस्पतालों पर खर्च करने के लिए पैसों की कमी हो जाती है. इससे लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है. अमीरों या संस्थानों की इस आदत के कारण सरकारी खजाना खाली हो जाता है. इसके अलावा विदेशी निवेश भी कम होता है. देश का विकास धीमा पड़ जाता है. ऐसे में अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाना है तो टैक्स से जुड़ी इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त और प्रभावी नीतियों को अपनाना होगा.

भारत समेत आधे से ज्यादा देशों में विरासत पर टैक्स नहीं : ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अमीरों की संपत्ति में इजाफा होने का प्रमुख कारण विरासत में मिलने वाली भारी दौलत है. भारत समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में इस तरह की विरासत पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है. साल 2023 में पहली बार ऐसा हुआ जब खुद के व्यवसाय के बजाय पूर्वजों की संपत्ति से अमीर बनने वाले नए अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई. करीब 36% अरबपतियों की संपत्ति विरासत की देन है. इसके अलावा अगले 30 सालों में 5 लाख 20 हजार करोड़ की संपत्ति अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होगी.

क्या है टैक्स हेवन और ऑफशोर खाते? : टैक्स जस्टिस नेटवर्क के अनुसार टैक्स हेवन को कर स्वर्ग भी कहा जाता है. ऐसे देश विदेशी नागरिकों या कारोबार पर या तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगाते हैं या बहुत कम लगाते हैं. जबकि भारत में ज्यादा रुपये बैंक खाते में रखने पर इसका हिसाब देना पड़ सकता है. बड़ी कमाई पर हमेशा आयकर विभाग की नजर रहती है. वहीं ऑफशोर खाते एक ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें किसी दूसरे देश में खोला जाता है. यदि कोई भारतीय स्विट्जरलैंड या सिंगापुर के किसी बैंक में खाते खोलता है तो उसे ऑफशोर खाता कहा जाता है.

ऐसे खाते ग्राहकों को डॉलर, यूरो, पाउंड आदि में पैसा रखने की सुविधा मुहैया कराते हैं. इस तरह के खातों को लेकर बैंक काफी संजीदगी बरतता है. वह ग्राहकों की वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखता है. अपने देश में राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में या काले धन को ठिकाने लगाने की कोशिशों के तहत लोग इस तरह के खातों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम करने लोग भी भी वैध तरीके से ऑफशोर बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं.

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अब कई बिंदुओं पर होता है गरीबी का आकलन : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार अपने देश में गरीबी को कम करने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं (जैसे मुफ्त राशन, आवास और पेंशन) आदि की वजह से इसमें सुधार आया. विश्व बैंक और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अब केवल कम कमाई वाले को ही गरीब नहीं मानती हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर भी इसका आकलन किया जाता है.

डेनमार्क के लोग दुनियाभर में टैक्स देने में सबसे आगे. (Photo Credit; Getty)

डेनमार्क के लोग टैक्स देने में सबसे आगे : रेवेन्यू स्टैटिस्टिक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग देशों में उनकी अर्थव्यवस्था (जीडीपी) के मुकाबले टैक्स वसूली की दर में काफी अंतर है. साल 2024 में डेनमार्क 45.2% के साथ सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला देश रहा. यानी यहां के लोगों ने टैक्स देने में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई. दूसरे नंबर पर फ्रांस जबकि ऑस्ट्रिया तीसरे नंबर पर रहा. वहीं मेक्सिको में सबसे कम 18.3% टैक्स की वसूली हुई. इस देश में लोगों के जरिए टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंचने वाले पैसे की हिस्सेदारी काफी कम रही. हालांकि इनमें से कई देश टैक्स हेवन के मामलों में भी आगे हैं.

ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों में बेहतरीन सुविधाएं : Revenue Statistics 2025 के डेटा के अनुसार डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में टैक्स का बड़ा हिस्सा लोगों को बेहतरीन सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने में किया जाता है. यहां के नागरिकों को स्वास्थ्य, विश्व स्तरीय शिक्षा, अस्पताल, पानी, सड़क आदि बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है. ये देश अचानक महंगाई बढ़ने जैसी स्थिति से डगमगाते नहीं हैं. यहां की सरकारों के पास इन स्थितियों से निपटने के लिए भरपूर पैसे होते हैं. इन देशों में अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करने वाली तमाम योजनाएं चलती हैं.

गरीबी में जी रहे 70 करोड़ लोग : संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों ने गरीब देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद में कटौती कर दी है. इससे वैश्विक संतुलन बिगड़ रहा है. 25 विकसित देशों ने साल 2025 में गरीब देशों की मदद में 23% की कटौती की है. इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 59% तक रही. इससे इन देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं. वैश्विक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों ने भी निवेश के माहौल को कमजोर बना दिया है. इसकी वजह से भी दुनिया में गरीबी बढ़ रही है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 70 करोड़ लोग ज्यादा गरीबी में जीने को मजबूर है.

क्या है पनामा पेपर्स लीक केस? : icij.org की रिपोर्ट के अनुसार पनामा एक देश है. यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है. इस देश में साल 1977 में एक कंपनी मोसेक फोंसेका की स्थापना की गई थी. पूरी दुनिया में इसका नेटवर्क था. करीब 2 लाख अन्य कंपनियां भी इससे जुड़ी थीं. इस कंपनी से साल 2016 में करोड़ों दस्तावेज लीक हो गए थे. इन्हीं को पनामा पेपर्स लीक के नाम से जाना जाता है. इसी के जरिए खुलासा हुआ कि दुनियाभर के 193 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सेलेब्रिटीज ने मोसेका फोंसेका के जरिए टैक्स चोरी कर अपनी दौलत को छिपाया. इस लिस्ट में कई भारतीय भी शामिल थे.

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