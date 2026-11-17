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CJI सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की उस अर्जी पर बुधवार 18 नवंबर को विचार करने के लिए तैयार हो गया जिसमें एक वकील के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी. वकील ने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी.

सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने याचिका की तुरंत सुनवाई का जिक्र किया गया. एससीबीए के सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट प्रज्ञा बघेल और मीनेश दुबे ने मामले का जिक्र किया. बेंच को वकील ने बताया कि उन्होंने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली अर्जी दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहमति ले ली है.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब कोर्टरूम नजारा देखने को मिला, जब एक वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के खिलाफ कथित तौर पर बेबुनियाद और अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद बाहर निकाल दिया गया. जबकि उसने अपने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. वकील ने कहा कि 2 नवंबर को सीजेआई के कार्यालय को किए गए उनके संदेश का कोई जवाब नहीं मिला. वकील ने यह मामला सीजेआई और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने उठाया. दोपहर में जैसे ही बेंच बैठी, वकील ने अपने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि 2 नवंबर को इस मुद्दे पर भेजे गए उनके संदेश पर उन्हें सीजेआई के कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला है.