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यातायात ई-चालान की वसूली: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया जुर्माने को बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यातायात ई-चालान के तहत जुर्माने के रूप में करीब 20,000 करोड़ रुपये की भारी बकाया राशि की वसूली करनी है और उसने वसूली के लिए ऐसे चालान को बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव दिया.

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच को बताया गया कि बड़ी संख्या में यातायात चालान जारी किए जाने के बावजूद जुर्माने की वसूली बहुत कम है. अदालत ने कहा कि केवल ई-चालान जारी करते रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने की वसूली भी महत्वपूर्ण है. बेंच ने कहा, "अगर लोग यातायात चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो इसे उनके बिजली बकाया बिल में जोड़ दें. उन्हें बिजली बिल का भुगतान करना होगा, अन्यथा बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा. इस पर काम करें. इस देश में आपको कोई रास्ता निकालना होगा."