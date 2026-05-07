ETV Bharat / bharat

मेडिकल लापरवाही के कारण मरीज की बिगड़ी सेहत, यशोदा अस्पताल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना

यशोदा अस्पताल ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने यशोदा अस्पताल को एक महिला मरीज की बिना वजह स्पाइन सर्जरी ((रीढ़ की हड्डी की सर्जरी) करने के लिए मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया है. इसके बाद आयोग ने अस्पताल को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं जिला उपभोक्ता आयोग ने यशोदा अस्पताल और संबंधित रीढ़ की हड्डी के सर्जन को कानूनी खर्च के लिए मिलकर 20 हजार रुपये और देने का भी आदेश दिया है. शिकायत करने वाली महिला, उदयपुर की रहने वाली झूमनाथ हैं. वह 2019 में पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होने पर अस्पताल इलाज के लिए गई थीं. कथित तौर पर डायग्नोस्टिक टेस्ट (नैदानिक ​​परीक्षण) से पता चला कि उन्हें L5-S1 ग्रेड-1 स्पोंडिलोलिस्थीसिस था, जिसे आमतौर पर स्लिप्ड डिस्क कहा जाता है. शिकायत के मुताबिक, यशोदा अस्पताल से जुड़े एक डॉक्टर, जो रेगुलर सलाह के लिए अगरतला आते थे, ने उनकी जांच की और कथित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्जरी से समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी. कथित तौर पर डॉक्टर ने उन्हें लगभग 2 लाख रुपये का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी. झूमनाथ को 16 मई, 2019 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उनकी सर्जरी हुई. हालांकि, ऑपरेशन के बाद ठीक होने के बजाय, उनकी सेहत की हालत कथित तौर पर बहुत ज्यादा बिगड़ गई.