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मेडिकल लापरवाही के कारण मरीज की बिगड़ी सेहत, यशोदा अस्पताल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना

आयोग ने महिला की गैर-जरूरी सर्जरी के लिए यशोदा हॉस्पिटल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Unnecessary Surgery Performed on Woman: Yashoda Hospital Fined Rs 50 Lakhs
यशोदा अस्पताल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 1:23 PM IST

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हैदराबाद: हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने यशोदा अस्पताल को एक महिला मरीज की बिना वजह स्पाइन सर्जरी ((रीढ़ की हड्डी की सर्जरी) करने के लिए मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया है. इसके बाद आयोग ने अस्पताल को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

इतना ही नहीं जिला उपभोक्ता आयोग ने यशोदा अस्पताल और संबंधित रीढ़ की हड्डी के सर्जन को कानूनी खर्च के लिए मिलकर 20 हजार रुपये और देने का भी आदेश दिया है.

शिकायत करने वाली महिला, उदयपुर की रहने वाली झूमनाथ हैं. वह 2019 में पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द होने पर अस्पताल इलाज के लिए गई थीं. कथित तौर पर डायग्नोस्टिक टेस्ट (नैदानिक ​​परीक्षण) से पता चला कि उन्हें L5-S1 ग्रेड-1 स्पोंडिलोलिस्थीसिस था, जिसे आमतौर पर स्लिप्ड डिस्क कहा जाता है.

शिकायत के मुताबिक, यशोदा अस्पताल से जुड़े एक डॉक्टर, जो रेगुलर सलाह के लिए अगरतला आते थे, ने उनकी जांच की और कथित तौर पर उन्हें भरोसा दिलाया कि सर्जरी से समस्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी. कथित तौर पर डॉक्टर ने उन्हें लगभग 2 लाख रुपये का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी.

झूमनाथ को 16 मई, 2019 को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उनकी सर्जरी हुई. हालांकि, ऑपरेशन के बाद ठीक होने के बजाय, उनकी सेहत की हालत कथित तौर पर बहुत ज्यादा बिगड़ गई.

उन्हें तेज पीठ दर्द, बार-बार बुखार, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कई दूसरी दिक्कतें होने लगीं. महिला ने आरोप लगाया कि आखिरकार वह चलने, बैठने या रोजाना के काम खुद से करने में असमर्थ हो गईं, जिससे उन्हें सहारे के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा.

महिला ने दावा किया कि, बेवजह उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा. उन्होंने कहा कि, सर्जरी लापरवाही से की गई थी. उन्होंने यशोदा अस्पताल और सर्जन दोनों के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए कंज्यूमर कमीशन (उपभोक्ता आयोग) का दरवाजा खटखटाया.

मामले की जांच करने के बाद, कमीशन ने पाया कि ग्रेड-1 स्पोंडिलोलिस्थीसिस के मामलों में आमतौर पर सर्जरी की जरूरत नहीं होती है और अक्सर दवा, फिजियोथेरेपी और जीवनशैली में ठीक तरीके से आगे बढ़ाने जैसे पुराने तरीकों से इसका इलाज किया जा सकता है. इसने आगे कहा कि मरीज की हालत को कथित तौर पर बिना किसी सही वजह के ग्रेड-1 से ग्रेड-2 में अपग्रेड कर दिया गया था और अस्पताल में MRI स्कैन किए बिना सर्जरी की गई थी.

उपभोक्ता आयोग ने यह नतीजा निकाला कि ये कमियां साफ तौर पर मेडिकल लापरवाही थीं. आयोग ने मरीज की तकलीफ के लिए अस्पताल और सर्जन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है.

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