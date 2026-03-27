पति-पत्नी के बीच अप्राकृतिक संबंध अपराध नहीं, दहेज प्रताड़ना के मामले में एमपी हाईकोर्ट की टिप्पणी
अप्राकृतिक संबंध के मामले में पति को राहत लेकिन दहेज प्रताड़ना पर जारी रहेगी सुनवाई, तीन साल पहले महिला ने दर्ज कराया था मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 10:40 AM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक मामले में सुनवाई के दौरान वैवाहिक जीवन में शारीरिक संबंधों पर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि, पति-पत्नी के वैवाहिक संबंधों के बीच अनेचुरल सेक्स यानी अप्राकृतिक संबंध को धारा 377 के तहत नहीं माना जा सकता है. ये फैसला कोर्ट में भिंड जिले के एक दंपति के आपसी विवाद के मामले में दिया गया है.
तीन साल पहले महिला ने दर्ज कराया था मामला
भिंड की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष और पति पर दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट से जुड़ी एक FIR 2023 दर्ज में दर्ज कराई थी. उसने आरोप लगाया था कि, शादी के समय उसके पिता ने ससुराल वालों को एक बाइक, सोने-चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और चार लाख रु कैश, दिए थे लेकिन शादी के बाद भी ससुराल वाले 10 लाख रु और एक बुलट बाइक देने की मांग करते थे. इसके साथ ही महिला ने पति पर अप्राकृति संबंध बनाने के आरोप लगाए.
पति पर जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने का लगाया था आरोप
दहेज मामले में पति पर आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि जब मायके पक्ष ने उनकी मांग पूरी करने से मना कर दिया तो पति और ससुराल के लोग उससे मारपीट कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे. महिला ने इस मामले में यह भी आरोप लगाए कि उसके पति ने उससे अप्राकृतिक संबंध बनाए. महिला का कहना था कि, पति द्वारा इस तरह से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की वजह से उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ा.
यह भी पढ़ें-
- घर से गायब हुई बेटी अब प्रेग्नेंट, नहीं लौट सकती वापस, हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में खुलासा
- मध्य प्रदेश में रोड एक्सिडेंट में 41 लोगों की हर दिन मौत कैसे? 9 विभागों को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
- मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप-2 सब ग्रुप 4 परीक्षा में अयोग्य व्यक्ति मैरिट में कैसे? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कोर्ट ने अप्राकृतिक संबंधों पर की टिप्पणी
हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई और कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के वकील विश्वजीत रतोनिया ने बताया, "भिंड के पति पत्नी के बीच विवाद के इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि, वैवाहिक संबंधों के दौरान पति-पत्नी के बीच बने यौन संबंधों को धारा 377 के तहत नहीं माना जा सकता है. ऐसे में आरोपी पति के खिलाफ इस धारा के तहत राहत देते हुए FIR में इस आरोप की धाराओं को निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं.लेकिन इस केस की अन्य धाराएं जिनमे दहेज एक्ट, मारपीट और प्रताड़ना के अरोप हैं, उन्हें लेकर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी."