उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला: कुलदीप सेंगर की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें सेंगर को मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई तीन महीने में पूरी करने का आदेश दिया गया है.

दरअसल, बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि पीड़िता की ओर से कुलदीप सेंगर को मिली दस साल की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है, जो डिवीजन बेंच में लंबित है. उस याचिका पर मार्च में सुनवाई होनी है. सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित की ओर से मार्च में होने वाली सुनवाई पहले करने के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी.

उसके बाद कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को 17 फरवरी तक बढ़ान का आदेश दिया. जयदीप सेंगर ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए याचिका दायर किया था. जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत आज यानि 11 फरवरी को खत्म हो रही थी.

बता दें कि 19 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की मांग खारिज कर दिया था. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि सेंगर को मिली दस साल की सजा में से साढ़े साथ साल हिरासत में बीत चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि सेंगर की दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में देरी की वजह खुद सेंगर ही है, क्योंकि उसने कई दूसरी याचिकाएं दायर कर रखी हैं.