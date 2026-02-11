ETV Bharat / bharat

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला: कुलदीप सेंगर की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को 17 फरवरी तक बढ़ान का आदेश दिया.

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला
उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 3:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को चुनौती देने वाली पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने का आदेश दिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर गौर किया, जिसमें सेंगर को मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई तीन महीने में पूरी करने का आदेश दिया गया है.

दरअसल, बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि पीड़िता की ओर से कुलदीप सेंगर को मिली दस साल की सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है, जो डिवीजन बेंच में लंबित है. उस याचिका पर मार्च में सुनवाई होनी है. सेंगर की ओर से पेश वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित की ओर से मार्च में होने वाली सुनवाई पहले करने के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी.

उसके बाद कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को 17 फरवरी तक बढ़ान का आदेश दिया. जयदीप सेंगर ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने के लिए याचिका दायर किया था. जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत आज यानि 11 फरवरी को खत्म हो रही थी.

बता दें कि 19 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने की मांग खारिज कर दिया था. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि सेंगर को मिली दस साल की सजा में से साढ़े साथ साल हिरासत में बीत चुके हैं. कोर्ट ने कहा कि सेंगर की दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में देरी की वजह खुद सेंगर ही है, क्योंकि उसने कई दूसरी याचिकाएं दायर कर रखी हैं.

इसमें 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी. 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

