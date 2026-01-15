ETV Bharat / bharat

उन्नाव रेप पीड़िता पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, अपनी उम्र से संबंधित साक्ष्य देने की अनुमति की मांग की

कोर्ट ने कहा कि याचिका में दस्तावेज संलग्न नहीं हैं. साथ ही दस्तावेज को 31 जनवरी तक कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले की पीड़िता की ओर से अपनी उम्र को लेकर अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज कराने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा ने कहा कि पीड़िता अपनी उम्र से संबंध में साक्ष्य देना चाहती है. तब कोर्ट ने कहा कि याचिका में दस्तावेज संलग्न नहीं हैं. कोर्ट ने प्राचा को निर्देश दिया कि 31 जनवरी तक दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करें.

दरअसल, कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा को चुनौती दी है. ये याचिका अभी हाईकोर्ट में लंबित है. 23 दिसंबर, 2025 को हाईकोर्ट ने सेंगर की अपील के लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया था. इस फैसले का महिला संगठनों ने जमकर विरोध किया और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष प्रदर्शन भी किया था. बाद में 29 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अंदेशा जताया था कि हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत लोकसेवक की जो व्याख्या की है उससे लोकसेवक इससे बाहर हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत एक कॉन्स्टेबल लोकसेवक हो सकता है, लेकिन विधायक इससे बाहर कैसे हो सकता है.
बता दें कि 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

