उन्नाव रेप कांड: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, पीड़िता बोलीं- "आगे की लड़ाई लड़ने के लिए मिली राहत"

उन्नाव रेप कांड: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, पीड़िता बोलीं- "आगे की लड़ाई लड़ने के लिए मिली राहत"
हमें अपनी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर डर लगने लगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि न्याय अभी जिंदा है- पीड़िता
Published : December 29, 2025 at 8:55 PM IST
नई दिल्ली: वर्ष 2017 के बहुचर्चित उन्नाव रेप मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम राहत को खत्म कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने राहत की सांस ली. ईटीवी भारत से बात करते हुए पीड़िता ने कहा, "इस फैसले से मुझे राहत मिली है. मुझे शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था. जब हाईकोर्ट ने उसे जमानत दी थी, तो हमें अपनी सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर डर लगने लगा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि न्याय अभी जिंदा है. जब तक उसे फांसी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी." हालांकि वो अपने परिवार, पति और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. पीड़िता ने कहा कि वह चाहती हैं कि दोषी को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि देश की अन्य बेटियों के साथ ऐसा दुस्साहस न हो.
सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश पर सवाल उठाए. कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी जन प्रतिनिधि को 'लोक सेवक' की परिभाषा से बाहर मानकर उसे POCSO एक्ट की कठोर धाराओं से राहत देना एक गंभीर कानूनी प्रश्न है. अदालत ने कहा कि चूंकि सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है, इसलिए उसे इस समय रिहा करना उचित नहीं है. कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
Thank you everyone for supporting, today was a small win - but pls remember, the fight still continues…🙏🙏
आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद, आज एक छोटी सी जीत मिली - लेकिन कृपया याद रखें, लड़ाई अभी जारी है!
पीड़िता की केस देखने वाले टीम में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर अब पूर्ण सुनवाई तक रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट अब इस बात का परीक्षण करेगा कि क्या एक विधायक या सांसद को पॉक्सो एक्ट के तहत 'लोक सेवक' माना जाना चाहिए या नहीं.''
वहीं, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "उसके साथ खड़े हुए एक-एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और जोरदार उनके मुंह पर तमंचा है जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर कर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारियों बचाने की कोशिश की. सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से हाईकोर्ट में लड़ा होता तो आज हमें सुप्रीम कोर्ट न जाना पड़ता. हाई कोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया जिसका लाभ दोषी को मिल गया. आज हमारी न्याय की उम्मीद की जो किरण थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा रखी है और हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे."
जय हो - न्याय की जीत हुई- उन्नाव पीड़िता को मिला न्याय - लड़ी अब भी जारी है - हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 👊

हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुलदीप संगूर जेल में ही रहेगा ✌🏻
हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुलदीप संगूर जेल में ही रहेगा ✌🏻#Unnav pic.twitter.com/UdpybShAi5
कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा हमारी वकील पूरी तरह से पीड़िता के साथ खड़ी रही, हमने ये लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ने के साथ ही सड़कों पर भी संघर्ष किया. हम मांग करते हैं कि बेटियों के अपराधियों को रिहा करना और पैरोल पर छोड़ने का तमाशा बंद होना चाहिए, इन्हें सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए.
इधर, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्नाव रेप केस में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का स्वागत किया है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया समेत तमाम मंचों पर आवाज उठाने वाले लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाने से राइट विंग के उत्साही प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है. सबको पता था कि सेंगर के केस में हाईकोर्ट का आदेश कानून की नजर में गलत था और इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा. इसके बाद भी राइट विंग ये परखने की कोशिश कर रहा था कि समाज में इस फैसले का कितना विरोध होता है?
सीबीआई ने पहले सारे तथ्य अदालत के सामने क्यों नहीं रखे? पीड़िता पर हमला हुआ और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अगर सीबीआई ने इस केस को हाईकोर्ट में ही मजबूती से लड़ा होता, तो शायद ज़मानत नहीं मिलती।

देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद आए इस फैसले ने लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा…
देशभर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के बाद आए इस फैसले ने लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा… pic.twitter.com/UIDebyCb90
वहीं आप सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि यह बहुत ही अजीब बात है कि उन्नाव रेप केस में लुका-छिपी का खेल चल रहा है. "मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के सामने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे, जबकि इस केस में एक हत्या हो चुकी है, पीड़िता पर हमला भी हो चुका है और तमाम परिस्थितियां कोर्ट की जानकारी में हैं. यदि सीबीआई ने हाई कोर्ट में ठीक ढंग से पैरवी की होती और अच्छे से मुकदमा लड़ा होता, तो आरोपी को जमानत नहीं मिल पाती. यह सरकार के इशारे पर किया गया या कैसे किया गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका सीधा लाभ कुलदीप सिंह सेंगर को मिला."
