उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जेल की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ SC में याचिका
उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
Published : December 25, 2025 at 5:11 PM IST
नई दिल्ली : उन्नाव रेप मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.
इस संबंध में अधिवक्ता अंजली पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर की गई याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. अधिवक्ताओं ने अपने तर्क में कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किए बिना आदेश पारित किया कि निचली कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा.
उन्होंने कहा कि सेंगर के गंभीर आपराधिक इतिहास और रेप जैसे जघन्य अपराध में उसकी संलिप्तता साबित होने के बावजूद, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत/सजा सस्पेंड करके कानून और तथ्यों दोनों में गंभीर त्रुटि की है.
साथ ही याचिका में कहा गया है, ‘‘ हाई कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों को समझने में विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से आरोपी की बर्बरता और क्रूरता को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति, वित्तीय प्रभाव और आपराधिक प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं. जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे इसके बाद भी, आरोपी ने परिवार को चुप कराने और न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीड़िता के पिता की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया."
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी थी. कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही सात साल, पांच महीने जेल में बिता चुका है. हाई कोर्ट ने रेप मामले में दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई है. सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.
हालांकि, वह जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतने की ही तीन जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी.
हाई कोर्ट ने सेंगर को निर्देश दिया कि वह न तो पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में जाए और न ही पीड़िता या उसकी मां को कोई धमकी दे. पीड़िता की जान को खतरे से संबंधित चिंता के बारे में कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि पीड़िता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सुरक्षा मिलती रहेगी.
ये भी पढ़ें- अगर आप स्थिति को संभाल नहीं सकते तो नए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी न करें: बॉम्बे हाई कोर्ट