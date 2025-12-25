ETV Bharat / bharat

उन्नाव रेप मामला : कुलदीप सेंगर की जेल की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ SC में याचिका

कुलदीप सिंह सेंगर ( ANI )

नई दिल्ली : उन्नाव रेप मामले में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस संबंध में अधिवक्ता अंजली पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर की गई याचिका में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. अधिवक्ताओं ने अपने तर्क में कहा कि हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार किए बिना आदेश पारित किया कि निचली कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा. उन्होंने कहा कि सेंगर के गंभीर आपराधिक इतिहास और रेप जैसे जघन्य अपराध में उसकी संलिप्तता साबित होने के बावजूद, हाई कोर्ट ने उसकी जमानत/सजा सस्पेंड करके कानून और तथ्यों दोनों में गंभीर त्रुटि की है. साथ ही याचिका में कहा गया है, ‘‘ हाई कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों को समझने में विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से आरोपी की बर्बरता और क्रूरता को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति, वित्तीय प्रभाव और आपराधिक प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं. जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीड़िता के पिता न्यायिक हिरासत में थे इसके बाद भी, आरोपी ने परिवार को चुप कराने और न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीड़िता के पिता की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया."