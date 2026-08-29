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शादी के लिए तिरुपति जा रहा था परिवार, रास्ते में गिरा जेवर-नकदी से भरा बैग; अज्ञात बाइक सवार ने लौटाईं खुशियां

कुछ भी उम्मीद किए बिना बैग लौटाकर जाने वाले उस अज्ञात को दुल्हन के परिवार ने देर रात तक ढूंढा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

Tirumala honest bike rider story
TTD AVSO परिवार को सोने के गहने, कैश और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सौंपते हुए. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 5:03 PM IST

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तिरुमला(आंध्र प्रदेश): तिरुमला पर्वत पर शुक्रवार को एक ऐसा अनोखा और दिल छू लेने वाला वाकया सामने आया, जिसने लोगों का ईमानदारी पर भरोसा और मजबूत कर दिया. शादी की खुशियों के बीच गहनों, नकदी और जमीन के दस्तावेजों से भरा एक बैग चलती गाड़ी से गिर गया. लेकिन एक 'अज्ञात देवदूत' बाइक सवार की ईमानदारी ने न सिर्फ पूरी जिंदगी की कमाई को डूबने से बचा लिया, बल्कि शादी की शहनाइयों को रोने-बिलखने में बदलने से भी रोक लिया.

क्या है मामला

आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के सत्तेनपल्ली के रहने वाले लक्ष्मीनारायण परिवार और शैलजा परिवार के दूल्हा-दुल्हन का विवाह शुक्रवार शाम तिरुमला के कल्याण वेदिका में होना था. शादी में शामिल होने के लिए दोनों परिवारों के सदस्य सुबह-सुबह दो जीपों में सवार होकर तिरुमला के लिए निकले थे. अलिपिरी चेक पोस्ट के पास जीप के ऊपर रखा गहनों, नकदी और संपत्ति के दस्तावेजों से भरा एक बैग घाट रोड पर गिर गया.

बैग में क्या-क्या था

बाद में, उसी रास्ते से बाइक पर गुजर रहे एक अज्ञात व्यक्ति को वह बैग मिला. उसने तिरुमाला जीएनसी टोल गेट पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड रेड्डप्पा राव को सौंप दिया. वह व्यक्ति अपनी कोई भी जानकारी (नाम-पता) दिए बिना ही वहां से चला गया. उस बैग में दुल्हन की लगभग 10 लाख रुपये कीमत के सोने के गहने, 2 लाख 02 लाख 840 रुपये नकद और 10 लाख रुपये के संपत्ति के दस्तावेज थे. बैग पाये जाने की सूचना पुलिस को दी गयी.

परिवार की कैसे वापस लौटी खुशियां

दूसरी तरफ, जब जीप पर बैग नहीं मिला, तो परेशान परिवार वाले तिरुमला के पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. इस पर अधिकारियों ने भक्तों को सेक्टर-3 के सीसीटीवी रूम में भेजा. वहां पीड़ितों ने अधिकारियों को बैग में रखे सामान की पूरी जानकारी दी. जब सारा विवरण पूरी तरह मैच हो गया, तो टीटीडी के एवीएसओ कृष्णैया की मौजूदगी में वह बैग दुल्हन के परिवार को सौंप दिया गया.

कौन था 'देवदूत'

कुछ भी उम्मीद किए बिना बैग लौटाकर जाने वाले उस अज्ञात व्यक्ति को टीटीडी विजिलेंस विभाग और दुल्हन के परिवार ने रात तक ढूंढा, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

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