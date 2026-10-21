दुनिया के 2.2 अरब लोगों तक नहीं पहुंचा इंटरनेट; 58% के पास पक्की नौकरी नहीं
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 26% आबादी 'डिजिटल क्रांति' से दूर, अमीर देशों में 94% इंटरनेट यूजर, गरीब देशों में केवल 23%
Published : October 21, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : UN World Social Report 2026 : विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है. इसका मकसद विकासशील और गरीब देशों में कम खर्च में इंटरनेट की सुविधा देने के साथ रोजगार भी मुहैया कराना है. मौजूदा समय अमीर देशों में 94% इंटरनेट यूजर हैं. जबकि गरीब देशों में यह संख्या केवल 23% ही है. कुछ दिनों पहले आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करती है.
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की ओर से जारी वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2026 में बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पर अभी भी 2.2 अरब लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है. दुनियाभर में जैसे-जैसे समाज में बदलाव आ रहा है. लोग पीछे छूटते जा रहे हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहे हैं. पर्यावरण के अनुकूल चीजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस बीच समाज के काफी लोग मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ गए हैं.
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि विभिन्न देशों की सरकारों को अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं देकर जल्द ही उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना चाहिए. ऐसा न करने पर आने वाले समय में बड़े स्तर पर बेरोजगारी, सामाजिक अशांति जैसे संकटों का सामना करना होगा. इसमें 10 साल की देरी करने वाले देशों को जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में 12% तक नुकसान उठाना पड़ेगा.
पिछड़े लोगों को साथ लेकर चलना बेहतर निवेश : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछड़े लोगों को साथ लेकर चलना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद निवेश है. यह आने वाले समय में होने वाले बड़े बदलावों के लाभ को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाता है. साल 2025 में दुनियाभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कमाई आदि के क्षेत्रों में खूब तरक्की हुई है. हालांकि इसके बावजूद देशों में अभी कई बड़ी कमियां बरकरार हैं.
4.8 अरब लोगों के पास पक्की नौकरी नहीं : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया के 58% लोग इनफॉर्मल जॉब करते हैं. यानी उनके पास पक्की नौकरी नहीं है. दुनिया की कुल आबादी इस समय करीब 8.3 अरब है. इस लिहाज से अगर देखा जाए तो विश्व के 4.8 अरब लोगों के पास अभी भी स्थायी नौकरी नहीं है. यह बड़ा संकट है. पक्की नौकरी परिवारों की तरक्की में कई तरह से योगदान देती है. सामाजिक सुरक्षा भी देती है.
दुनिया की 26% आबादी इंटरनेट से दूर : रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में बड़ी डिजिटल क्रांति के बावजूद साल 2025 में करीब 2.2 अरब यानी करीब 26% आबादी के इंटरनेट से दूर रहने का अनुमान था. इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंटरनेट की पहुंच होने के बावजूद वे इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे थे. इसका मुख्य कारण इंटरनेट और स्मार्टफोन का महंगा होना, खराब नेटवर्क, कंप्यूटर-इंटरनेट चलाने का ज्ञान न होना आदि हैं.
88.7 करोड़ लोग क्लाइमेट चेंज के खतरे के दायरे में : UN की रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है. मौजूदा समय दुनिया के 1.1 अरब (110 करोड़) लोग भारी गरीबी और अभाव में जी रहे हैं. उनमें से करीब 88.7 करोड़ (करीब 80%) लोग बाढ़, सूखा या भीषण गर्मी जैसी किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं. उनके पास इससे उबरने के साधन नहीं हैं. उन्हें घर के अलावा रोजी-रोटी की संकट से भी जूझना पड़ता है.
50 से ज्यादा देशों में बढ़ी-अमीरी गरीबी की खाई : साल 2000 से 2024 के बीच 50 से ज्यादा देशों में अमीरी-गरीबी की खाई बढ़ी है. यानी अमीर और ज्यादा दौलतमंद होते गए जबकि गरीबों के जीवन में या तो ठहराव आ गया या फिर वे और गरीब होते चले गए. अमीरी-गरीबी की असमानता वाले इन देशों में 23 अमीर देश भी शामिल हैं. यह अंतर उत्पादकता को धीमा कर देता है. अंतर ज्यादा बढ़ने पर समाज नई तकनीकों, मौसम के बदलते मिजाज और देशों के आपसी तनाव के बीच खुद को ढाल नहीं पाता है.
कुछ देशों की हालत ज्यादा खतरनाक : अर्थशास्त्र में अमीरी-गरीबी के अंतर को गिनी गुणांक (Gini Coefficient) पैमाने पर नापा जाता है. यह 0 से लेकर 100 तक होता है. इसमें प्वाइंट का बढ़ना यह दिखाता है कि देश की संपत्ति और कमाई का एक बड़ा हिस्सा केवल कुछ अमीर लोगों के ही हाथों में है. अल साल्वाडोर में यह फासला 28.06 प्वाइंट का है. यह अन्य देशों में सबसे ज्यादा है. स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसे देशों की आर्थिक तरक्की का फायदा आम जनता और गरीबों को नहीं मिल पा रहा है.
गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने में यूरोपीय देश आगे : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी (Social Inclusion Index) पैमाना बताता है कि किसी देश ने पिछड़े और गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने में किस हद तक सफलता प्राप्त की है. यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और इंटरनेट की सुविधा समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है या नहीं. इस पैमाने के अनुसार यूरोपीय देशों का प्रदर्शन शानदार है. जबकि अफ्रीकी देश निचले पायदान पर हैं. यानी वहां लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है.
अमीर देश भी आर्थिक असमानता के शिकार : गिनी गुणांक से निकले नतीजों से यह भी पता चला कि आर्थिक असमानता यानी अमीरी और गरीबी की खाई केवल गरीब देशों में ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि यह कई अमीर देशों में भी पनप रही है. स्लोवाकिया, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में अमीर और गरीब लोगों की कमाई में बड़ा फासला है. आधुनिक बदलाव और तरक्की के मामले में माल्टा, आयरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर और चीन आगे हैं, लेकिन हर वर्ग को साथ लेकर चलने में ये देश पीछे हैं.
समय से निवेश न करना पड़ेगा भारी : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में विभिन्न देशों के लिए चेतावनी भी है. बताया गया है कि अगर कोई देश अपने सभी नागरिकों को पेंशन, हेल्थकेयर, भत्ता और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मुहैया कराता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना होगा. इसके लिए निवेश करना जरूरी है, इसमें 10 साल की भी देरी होने पर उसे इस बिंदुओं पर बेहतर काम करने वाले देशों की तुलना में करीब 12% का घाटा सहना होगा. लिहाजा समाज के हर वर्ग की सुविधाओं पर पैसे खर्च करने जरूरी हैं.
27% युवा महिलाएं न नौकरी कर रहीं, न ट्रेनिंग ले रहीं : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 15 से 24 साल की 27% युवा महिलाएं न तो पढ़ाई कर रहीं हैं, और न ही इसके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहीं हैं. ऐसी महिलाएं नौकरियों में भी नहीं हैं. यानी करीब-करीब वे या तो अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहीं या उन्हें इसके लिए अवसर नहीं मिल पाए. रिपोर्ट बताती है कि कई विकासशील देश कर्ज समेत अन्य मजबूरियों के कारण सामाजिक बदलाव में निवेश नहीं कर पा रहे हैं. इसके लिए दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है.
अपने देश को भी कड़ी मशक्कत करने की जरूरत : यूएन की रिपोर्ट में भारत सहित 168 देशों के 25 वर्षों के डेटा के मुताबिक 'सोशल एंड इन्क्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन' डैशबोर्ड को भी शामिल किया गया है. इसके मुताबिक डेनमार्क जैसे देशों ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है. इसका साफ मतलब ये है कि समाज में बदलाव लाने के लिए ये देश तेज प्रयास कर रहे हैं. इस डैशबोर्ड में अपने देश की रैंकिंग 55.62 है. यानी भारत को भी अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है.
सरकारों को इन 4 मोर्चों पर काम करने की जरूरत : आधुनिक बदलाव और तरक्की का फायदा समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने 4 प्रमुख सुझाव भी दिए हैं. इनमें लोगों को अच्छी शिक्षा, नई डिजिटल व AI स्किल्स, मजबूत स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें तरक्की के काबिल बनाना, देश के दूर-दराज के इलाकों में किफायती इंटरनेट और बिजली पहुंचाना, रोजगार के नियमों को बेहतर करके बराबर वेतन देकर और ट्रेनिंग देना, पूरी तरक्की से होने वाली कमाई को चंद लोगों के बजाय मजबूत वेतन नीतियों और टैक्स सिस्टम के जरिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना शामिल है.
भारत के कई गांवों में आज भी नेटवर्क नहीं : अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के Facts and Figures 2025 Report के अनुसार साल 2025 में विश्व में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 6 अरब पहुंच गई थी. यानी वैश्विक आबादी के करीब 74% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है. अमीर देशों में 94% जबकि गरीब देशों में 23% इंटरनेट यूजर हैं. वहीं भारत के कुल 6,44,131 गांवों में से 8,985 गांव में आज भी मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच नहीं है. ओडिशा में ऐसे गांवों की संख्या सबसे ज्यादा 1,237 है. जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1,185 है.
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