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दुनिया के 2.2 अरब लोगों तक नहीं पहुंचा इंटरनेट; 58% के पास पक्की नौकरी नहीं

27% युवा महिलाएं न तो पढ़ाई में हैं, न ट्रेनिंग में, गरीब देशों में इंटरनेट यूजर कम. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : UN World Social Report 2026 : विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की पहुंच बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है. इसका मकसद विकासशील और गरीब देशों में कम खर्च में इंटरनेट की सुविधा देने के साथ रोजगार भी मुहैया कराना है. मौजूदा समय अमीर देशों में 94% इंटरनेट यूजर हैं. जबकि गरीब देशों में यह संख्या केवल 23% ही है. कुछ दिनों पहले आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करती है.

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की ओर से जारी वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2026 में बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पर अभी भी 2.2 अरब लोगों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है. दुनियाभर में जैसे-जैसे समाज में बदलाव आ रहा है. लोग पीछे छूटते जा रहे हैं. वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से डिजिटल बदलाव हो रहे हैं. पर्यावरण के अनुकूल चीजों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इस बीच समाज के काफी लोग मुख्यधारा से अलग-थलग पड़ गए हैं.