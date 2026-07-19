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चाहकर भी पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे युवा; अमीर देशों में बढ़ रहा अकेलापन, 25 की उम्र के बाद सोशल मीडिया से दूरी

UN Lives Choices Futures report : दुनिया के काफी युवा चाहकर भी पार्टनर नहीं खोज पा रहे हैं. इसकी वजह से अमीर देशों में अकेलापन बढ़ता जा रहा है. 25 से 39 साल वाला हर चौथा युवा सिंगल है. पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर देशों में यूथ अपने भविष्य को लेकर चिंतित है. कोस्टा रिका के युवा सबसे ज्यादा टेंशन में हैं. जबकि पनामा-कैमरून के युवा सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं. इस तरह की तमाम जानकारियों के साथ संयुक्त राष्ट्र (UN) ने अपनी नई वैश्विक रिपोर्ट जारी की है. इसमें विभिन्न मुद्दों पर युवाओं के नजरिए को दुनिया के सामने रखा गया है.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की Lives, Choices and Futures नाम से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 साल की उम्र पार करते ही युवा गंभीर हो जा रहे हैं. वे सोशल मीडिया पर रील्स देखने और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने की बजाय इसका इस्तेमाल करियर और अपने अन्य जरूरी कामों के लिए करने लगते हैं. सर्वे के अनुसार दुनियाभर के युवा पार्टनर चाहते हैं, माता-पिता बनने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन काफी युवाओं को इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है.

यूएन की रिपोर्ट में एक लाख से अधिक युवाओं में से करीब 16% ने बताया कि वे अकेले रहने को प्राथमिकता देते हैं. इनमें से करीब एक चौथाई यानी 25% अकेले ही हैं. वहीं कुछ ऐसे भी यूथ हैं जो अपने लिए पार्टनर चाहते हैं. इसके बावजूद उनकी तलाश खत्म नहीं हो रही है. अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के युवा सही और वफादार पार्टरन न मिल पाने से परेशान हैं. मौजूदा दौर के युवा किसी पारिवारिक और सामाजिक दबाव में नहीं आना चाहते हैं. वे रिश्तों को अहमियत देते हैं लेकिन व्यक्तिगत खुशी भी चाहते हैं.

पूर्वी यूरोप के पुरुष व अफ्रीका की महिलाएं सबसे ज्यादा सिंगल : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों में सिंगल रहने वाले पुरुषों की संख्या ज्यादा है, जबकि कुछ देशों में अकेली रहने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है. वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के 32.3% जबकि पूर्वी यूरोप व सेंट्रल एशिया के 31.7% पुरुष सिंगल हैं. वे चाहकर भी पार्टनर नहीं खोज पा रहे हैं. वहीं वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में करीब 25.3% महिलाएं सिंगल हैं. वहीं वैश्विक स्तर पर करीब 30% पुरुष सिंगल हैं. महिलाओं में यह संख्या 19.3% है. दुनिया में सिंगल पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है.

सिंगल रहने के पीछे के क्या हैं प्रमुख कारण? : संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में युवाओं के अकेले रहने या किसी रिश्ते में न बंध पाने का कारण भी बताया गया है. आर्थिक तंगी, रहने के लिए अच्छा घर न होना सिंगल रहने की सबसे बड़ी वजह है. दूसरा कारण ये है कि काफी युवाओं को उनका मनपसंद साथी नहीं मिल पाता है. इससे वे किसी रिश्ते में बंधने से परहेज करते हैं. सर्वे में शामिल करीब 50.6% युवा पार्टनरशिप न हो पाने के लिए इसी को बड़ी वजह मानते हैं. इसके अलावा 41.6% युवा स्वास्थ्य दिक्कतों और पहले के ऐसे रिश्ते में मिले धोखे के कारण भी शादी से बचते हैं.

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अरब और खाड़ी देश में पारंपरिक शादी का चलन ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों में अभी भी पारंपरिक शादी का चलन सबसे ज्यादा है. यानी वे बिना साथ वक्त बिताए, बिना लिव इन में रहे शादी को प्राथमिकता देते हैं. अरब और खाड़ी देशों में यह ट्रेंड काफी ज्यादा है. यहां रहने वाले करीब 65.7% युवा सीधे शादी करने के पक्ष में रहते हैं. इन देशों में अकेले रहने की दर बहुत कम है. सिंगल युवाओं की संख्या यहां करीब 3.5% ही है. वहीं करीब 8.6% युवा ऐसे हैं जो लिव इन में रहना तो चाहते हैं, लेकिन पार्टनर से शादी नहीं करना चाहते हैं.

अमीर देशों में लिव इन को ज्यादा मंजूरी : रिपोर्ट बताती है कि पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे अमीर देशों में लिव इन का चलन बढ़ा है. यहां रहने वाले करीब 70% से भी अधिक लोग इस रिश्ते का समर्थन करते हैं. यहां लिव इन का कोई विरोध नहीं है. वहीं अरब और खाड़ी देशों में 70% से अधिक लोग इसके विरोध में रहते हैं. हालांकि दुनिया के कई देश लिव इन पर अलग-अलग राय रखते हैं. करीब 36% से 38% लोग इसके समर्थन में रहते हैं जबकि 34% से 36% लोग इसका विरोध जताते हैं. बाकी लोग इस पर कुछ नहीं कहना चाहते.

जिन महिलाओं के छोटे बच्चे, उनके फुल टाइम जॉब का विरोध : दुनिया के कई देशों में इस बात का विरोध है कि जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हैं, उन्हें फुल टाइम नौकरी नहीं करनी चाहिए. जबकि पिता के ऐसा करने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं रहती. वैश्विक औसत के अनुसार केवल 14.3% लोग ही चाहते हैं कि जिस महिला के छोटे बच्चे हों वह फुल टाइम जॉब करें. वहीं 26.5% लोगों को छोटे बच्चों वाले पिता के फुल टाइम काम करने पर कोई आपत्ति नहीं है. वहीं अरब और खाड़ी देशों में करीब 42% लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन वाली महिला फुल टाइम वाली नौकरी करे.