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पैसे-घर की कमी से शादी से बच रहे युवा; टेंशन में 47% यूथ, 40 देशों में कम पैदा हो रहे बच्चे

UNFPA Demographic Future Survey : महिलाएं अलग-अलग सेक्टरों में तरक्की की उड़ान भर रहीं हैं. दुनियाभर में समय-समय पर समानता के अधिकार का मुद्दा उठता रहता है. इसके बावजूद लोगों के नजरिए में अभी तक खास बदलाव नहीं आ पाया है. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने Lives, Choices and Futures: Findings from the Demographic Futures Survey नाम से रिपोर्ट जारी की है. स्टडी में यह भी बताया गया है कि परिवार छोटे होते जा रहे हैं. अच्छे घर और पैसे की कमी शादी में रुकावट बन रही है.

संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट भारत समेत 73 देशों के युवाओं की सोच पर आधारित है. 18 से 39 साल के एक लाख 8 हजार से अधिक यूथ पर यह स्टडी की गई. इनमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को ही शामिल किया गया. रिश्तों, बच्चों और जिम्मेदारियों आदि पर सवाल पूछे गए. रिपोर्ट में कई अहम बातों का जिक्र है. बताया गया है कि साल 1950-1960 के दशक में दुनियाभर में एक महिला के करीब 5 बच्चे होते थे. साल 2024 में यह 2 से थोड़ा अधिक रह गया. साल 2100 तक इसके घटकर 1.8 होने का अनुमान है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि करीब 55% देशों के लोग परिवार में कम बच्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं. यानी करीब 40 देशों में आबादी आने वाले समय में घट सकती है. जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक महिला पर औसतन 2.1 बच्चे होने चाहिए. कई बार कम बच्चों के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि इसके लिए पुरुषों को भी दोषी माना जाना चाहिए. कई बार पुरुष अपनी खराब आर्थिक स्थिति, पक्की नौकरी का न होना आदि वजहों से भी परिवार बढ़ाने से पीछे हट जाते हैं. हालांकि भारत में इस बारे में महिला-पुरुषों की सोच लगभग एक जैसी ही है.

मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करना चाहते हैं युवा : स्टडी में शामिल कुल युवाओं में से दो तिहाई से अधिक ने बताया कि वे विवाह करना चाहते हैं. जीवनसाथी के साथ रहना चाहते हैं. करीब 80% लोगों ने कहा कि माता-पिता बनने के लिए पार्टनर का अच्छा होना जरूरी है. दोनों के बीच अच्छी साझीदारी होनी चाहिए. यानी इनका मानना है कि बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारियों का बोझ मिलकर उठाना चाहिए. वहीं करीब एक चौथाई 25 से 39 साल के पुरुषों ने बताया कि वे फिलहाल अकेले हैं. हालांकि वे जीवनसाथी चाहते हैं. लगभग 57% लोगों ने बताया कि शादी करने में पैसा, अच्छा घर बड़ी रुकावट बन रहे हैं.

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बच्चे पैदा करने और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले नहीं ले पाती महिलाएं : रिपोर्ट बताती है कि बच्चे पैदा करने और अपने स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने में दुनियाभर में अभी भी महिलाओं को पूरी छूट नहीं है. उदाहरण के लिए लगभग हर 10 में से एक महिला गर्भनिरोधक प्रयासों के बारे में निर्णय नहीं ले पाती है. वहीं एक चौथाई महिलाएं अपने स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़े फैसले खुद नहीं ले पाती हैं. इसके अलावा करीब इतनी ही महिलाएं संबंधों के दौरान न नहीं कह पाती हैं. महिलाएं आर्थिक संकट, बांझपन और अन्य लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा गंभीर रहती हैं.

कम उम्र में लड़कियों का मां न बनना बड़ी जीत : रिपोर्ट में बताया गया है कि समाज का एक तबका कम उम्र में लड़कियों के मां न बनने पर इसे समस्या मानता है, जबकि यह शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी जीत है. कम उम्र में मां बनने से कई स्वास्थ्य जोखिम होते हैं. लड़कियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है. सही उम्र में मां बनने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है. लोगों ने बताया कि माता-पिता बनने से पहले वे वित्तीय सुरक्षा, स्थिर रोजगार, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक तैयारी कर लेना चाहते हैं. पराग्वे के एक युवक ने बताया कि बच्चे को दुनिया में लाना केवल एक कदम है. असली चुनौती उसकी परवरिश करना है.