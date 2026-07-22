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जंतर-मंतर पर कार्रवाई को लेकर UN में शिकायत ने दिल्ली विरोध-प्रदर्शन को ग्लोबल वैश्विक मानवाधिकार के नजरिए से देखा

टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने पुलिस की बर्बरता, मनमानी हिरासत और लाठीचार्ज में घायल होने का आरोप लगाते हुए यूएन विशेष प्रक्रिया तंत्र का रुख किया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

CJP supporters protest after clashes between protesters and police during the Parliament march, near Jantar Mantar in New Delhi on Tuesday.
नई दिल्ली में मंगलवार को जंतर-मंतर के पास संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद सीजेपी समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए. (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 3:04 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को “चलो संसद” मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित बल प्रयोग का मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) का विशेष प्रक्रिया तंत्र (Special Procedures) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है.

संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रिया शाखा में दी गई शिकायत में अधिकारियों पर मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, शांतिपूर्ण सभा को दबाने, टॉर्चर और बुरे बर्ताव, पत्रकारों पर हमले, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है.

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं. हालांकि इस शिकायत का भारत पर कोई सीधा कानूनी असर नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की बातचीत अक्सर देश के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है और वैश्विक जांच को न्योता दे सकती है.

शिकायत दर्ज करने के बाद एक बयान में गोखले ने कहा कि विशेष प्रक्रिया तंत्र भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार से सफाई मांग सकता है और आरोपों और आधिकारिक जवाब दोनों को पब्लिक डोमेन में रख सकता है.

यह शिकायत दिल्ली में “चलो संसद” के बैनर तले हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों को लेकर आई है, जहां हजारों स्टूडेंट्स, हाल ही में ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले संसद की ओर मार्च करने से पहले जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे.

शिकायत के मुताबिक, विरोध शांतिपूर्ण रखने का मकसद था, और कहा जाता है कि आयोजक ने लोगों को सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज, संविधान की कॉपी या बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी और भगत सिंह की तस्वीरें ले जाने को कहा था, और राजनीतिक या संगठनात्मक झंडे ले जाने से मना किया था.

दस्तावेज में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. शिकायत में सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि कम से कम 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि आयोजकों और चश्मदीदों का मानना ​​है कि असल संख्या काफी ज़्यादा है.

इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि लगभग 70 लोगों को आधिकारिक रूप से हिरासत में लिया गया, जबकि विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि लगभग 3,000 प्रदर्शनकारियों को कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशनों और स्टेडियमों में रखा गया था.

शिकायत में महिलाओं, बच्चों और पत्रकारों को लगी चोटों का भी जिक्र है और घटनाओं की स्वतंत्र सत्यापन की मांग की गई है.

जिन अलग-अलग मामलों पर रोशनी डाली गई है, उनमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला भी है, जिन्हें कथित तौर पर जंतर-मंतर पर उनकी भूख हड़ताल वाली जगह से हटा दिया गया और उनकी मर्जी के खिलाफ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया.

शिकायत में दावा किया गया है कि इस घटना से जानकारी वाली मेडिकल सहमति, स्वास्थ्य के अधिकार और शांति से इकट्ठा होने की आजादी से जुड़ी चिंताएं पैदा होती हैं,

शिकायत के दूसरे हिस्से में उन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों का जिक्र है, जिन पर प्रेस का पहचान पत्र दिखाने के बावजूद कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा. इसमें विरोध के बाद विपक्षी नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों को हिरासत में लेने का भी जिक्र है.

शिकायत में संयुक्त राष्ट्र के कई आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें मनमानी हिरासत, शांति से इकट्ठा होने और संगठन बनाने की आजादी, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा शामिल हैं.

यूएन संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाएं क्या हैं?
यूएन संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रियाएं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तहत प्रमुख मानवाधिकार तंत्र में से एक है. इसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों, विशेष प्रतिवेदक, कामकाजी समूह और स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं जो खास थीम्स या देशों को मॉनिटर करते हैं.

बुधवार को ईटीवी भारत से प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति रॉय ने कहा, इंटरनेशनल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के उलट, इन विशेषज्ञों के पास प्रवर्तन शक्तियां नहीं होती हैं.

वे सरकारों पर केस नहीं चला सकते, रोक नहीं लगा सकते या राज्यों को अपनी सिफारिशें मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. हालांकि, वे कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, वकीलों, नागरिक समाज संगठनों या सार्वजनिक प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त कर सकते हैं. रॉय ने कहा कि जमा किए गए सामग्री की जांच करने के बाद, विशेषज्ञ संबंधित सरकार को अर्जेंट अपील या आरोप पत्र जारी कर सकते हैं, जिसमें आरोपों पर सफाई मांगी जाएगी और पूछा जाएगा कि उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

ये बातचीत आम तौर पर शुरुआती स्टेज में गोपनीय होती है. एक तय समय के बाद, इन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (OHCHR) का ऑफिस पब्लिश करता है, साथ ही सरकार का जवाब भी, अगर कोई हो तो.

रॉय ने कहा, "नतीजा यह है कि हालांकि यह सिस्टम कानूनी बाध्यताएं नहीं बनाता है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय ध्यान और कूटनीतिक दबाव पैदा कर सकता है."

ऐसी शिकायत क्यों मायने रखती है?
रॉय ने कहा कि विशेष प्रक्रियाएं का महत्व कानूनी प्रवर्तन में कम और जवाबदेही, प्रवर्तन और अंतरराष्ट्रीय दृश्यतामें ज़्यादा है.

संयुक्त राष्ट्र जनादेश धारकों का कम्युनिकेशन, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (UPR) प्रक्रिया, मानवाधिकार परिषद में चर्चा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट और दूसरे देशों के साथ राजनयिक बातचीत के दौरान इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है.

शिकायत करने वालों के लिए, यह सिस्टम एक अंतरराष्ट्रीय फोरम देता है, जहां वे अपनी चिंताएं बता सकते हैं, जब उन्हें लगता है कि घरेलू तरीकों से जवाबदेही तय नहीं हुई है.

रॉय ने कहा, "सरकारों के लिए यह घटनाओं पर अपना बयान रिकॉर्ड पर रखने और आरोपों का जवाब देने का मौका देता है."रॉय ने कहा, “भारत सरकार मंजूर किए गए कानूनों के लिए जवाबदेह है. यहां तक ​​कि जिनेवा और न्यूयॉर्क में भारतीय राजदूतों से भी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा जा सकता है.”

जंतर-मंतर की घटना का जिक्र करते हुए रॉय ने कहा, “अगर पुलिस की ज़्यादतियों के आरोप, जिसमें पेलेट गन के कथित इस्तेमाल भी शामिल हैं, मीडिया रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो या सिविल सोसाइटी संगठनों से बड़े पैमाने पर भरोसेमंद दस्तावेज मिलते हैं, तो संबंधित संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, असल में, बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी मामले की जांच करने का फैसला कर सकते हैं.”

यह ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पेलेट गन इस्तेमाल करने के किसी भी आरोप से इनकार किया है.

भारत से जुड़े पिछले उदाहरण
खास बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रक्रिया तंत्र से संपर्क किया गया है. 2026 में, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने कथित तौर पर भारत से कार्यकर्ता उमर खालिद की गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के तहत लंबे समय तक हिरासत में रहने के बारे में बात की थी, और मनमानी हिरासत और बोलने की आज़ादी से जुड़ी चिंताओं पर सफाई मांगी थी.

2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर रोक, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और इंटरनेट बंद करने से जुड़े आरोपों पर भारत को लिखा था.

संयुक्त राष्ट्र जनादेश धारकों ने भी भीमा कोरेगांव मामले के बारे में कम्युनिकेशन जारी किया, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानून के तहत वकीलों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर चिंता जताई गई.

इसी तरह, विशेष प्रतिवेदक ने पेगासस स्पाइवेयर विवाद से जुड़े आरोपों के संबंध में भारत से सफाई मांगी, जिसमें प्राइवेसी, बोलने की आजादी और पत्रकारों और पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई.

सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर ज़्यादा बल प्रयोग और गिरफ्तारियों के बारे में भी जानकारी भेजी गई, साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत नागरिक समाज संगठनों पर लगी पाबंदियों के बारे में भी चिंता जताई गई.

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे जमा की सामग्री का क्या मूल्यांकन करते हैं और क्या वे आरोपों को भरोसेमंद और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाला मानते हैं.

एक और एक अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “अगर वे दखल देने का फैसला करते हैं, तो अगला कदम भारत सरकार से जवाब मांगने के लिए एक औपचारिक कम्युनिकेशन हो सकता है.”

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