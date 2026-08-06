छात्र आंदोलन के समर्थन में संयुक्त वाम छात्र संगठनों का विधानसभा घेराव कल, बिरसा चौक से निकलेगा मार्च
रांची में छात्र आंदोलन के समर्थन में वाम छात्र संगठनों ने कल झारखंड विधानसभा घेराव का एलान किया है.
Published : August 6, 2026 at 7:22 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली और अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में 07 अगस्त को वाम छात्र संगठनों ने विधानसभा घेराव का एलान किया है. कल के विधानसभा मार्च की जानकारी देने के लिए आज गुरुवार को झारखंड सीपीआई कार्यालय में वाम छात्र संगठनों की संयुक्त पीसी हुई. जिसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन(AISF),स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया(SFI) और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के छात्र नेता मौजूद रहे.
संवाददाता सम्मेलन में एसएफआई की रांची जिला सदस्य सोनाली, SFI के राज्य संयोजक दानिश, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश श्रीरंगराज, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन(AIYF) के रौशन कुमार सिन्हा, AISF के राज्य अध्यक्ष हिमांशु सिंह, AISF के रांची जिला अध्यक्ष एहतेशाम परवीन, AISF के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी और AISF के सदस्य ओजस्वी दुर्रानी शामिल हुए.
कल बिरसा चौक निकलेगा संयुक्त वाम छात्र संगठनों का मार्च
संवाददाता सम्मेलन के दौरान वाम छात्र एवं युवा संगठनों के नेताओं ने कहा कि झारखंड में जिस तरह से 14वीं JPSC परीक्षा में धांधली की गई है और इससे पहले भी राज्य में JPSC-JSSC परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ वाम छात्र संगठन कल संयुक्त रूप से विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे. वक्ताओं ने कहा कि इसके साथ साथ झारखंड में उच्च शिक्षा में क्लस्टर सिस्टम लागू करने और छात्रों के बंद छात्रवृति को शुरू करने की भी हमारी मांग है.
AISF, SFI और AIYF के केंद्रीय छात्र नेताओं ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बाद पूरे देश की नजर रांची के छात्र आंदोलन पर है. यहां की सरकार को हर हाल में आंदोलनरत छात्रों की मांग माननी ही पड़ेगी. संवाददाता सम्मेलन के दौरान वामपंथी छात्र नेताओं ने कहा कि कल का उनका विधानसभा मार्च पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होगा.
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