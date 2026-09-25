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मिजोरम में UKNA चीफ हाओकिप ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया

मिजोरम में UKNA चीफ हाओकिप ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया ( IANS )

तेजपुर: असम राइफल्स और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिजोरम में एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली. यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर पहचाने गए थंखोमांग हाओकिप उर्फ ​​एलेक्स हाओकिप को दोनों एसेजियों ने मिजोरम की राजधानी आइजोल से गिरफ्तार किया गया. यह गिरफ्तारी दोनों एजेंसियों के एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के दौरान हुई. गिरफ्तारी के हालात और हाओकिप के खिलाफ मामलों के बारे में और जानकारी का इंतजार है. यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी 2019 में बना एक कुकी उग्रवादी संगठन है. ये उन संगठनों में से है जो सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है. हाओकिप पहले लगभग सात साल तक कुकी नेशनल आर्मी (KNA) से जुड़ा था. बाद में कथित आइडियोलॉजिकल मतभेदों के बाद उसने संगठन छोड़ दिया और बाद में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के बनने और लीडरशिप से जुड़ गया. उसकी गिरफ्तारी मणिपुर के बड़े इलाके में सक्रिय हथियारबंद ग्रुप्स से जुड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन्स और जांच के बीच हुई. अधिकारियों से गिरफ्तारी और जांच के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है. एक्सटॉर्शन और फायरिंग में शामिल आरोपी पकड़ा गया