ETV Bharat / bharat

मिजोरम में UKNA चीफ हाओकिप ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया

यह गिरफ्तारी असम राइफल्स और एनआईए के एक ऑपरेशन के दौरान हुई. हाओकिप लगभग सात 7 तक कुकी नेशनल आर्मी से जुड़ा था.

UKNA Chief Haokip Arrested Aizawl
मिजोरम में UKNA चीफ हाओकिप ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

तेजपुर: असम राइफल्स और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मिजोरम में एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली. यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के कमांडर-इन-चीफ के तौर पर पहचाने गए थंखोमांग हाओकिप उर्फ ​​एलेक्स हाओकिप को दोनों एसेजियों ने मिजोरम की राजधानी आइजोल से गिरफ्तार किया गया.

यह गिरफ्तारी दोनों एजेंसियों के एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के दौरान हुई. गिरफ्तारी के हालात और हाओकिप के खिलाफ मामलों के बारे में और जानकारी का इंतजार है. यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी 2019 में बना एक कुकी उग्रवादी संगठन है. ये उन संगठनों में से है जो सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है.

हाओकिप पहले लगभग सात साल तक कुकी नेशनल आर्मी (KNA) से जुड़ा था. बाद में कथित आइडियोलॉजिकल मतभेदों के बाद उसने संगठन छोड़ दिया और बाद में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के बनने और लीडरशिप से जुड़ गया.

उसकी गिरफ्तारी मणिपुर के बड़े इलाके में सक्रिय हथियारबंद ग्रुप्स से जुड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन्स और जांच के बीच हुई. अधिकारियों से गिरफ्तारी और जांच के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

एक्सटॉर्शन और फायरिंग में शामिल आरोपी पकड़ा गया

मणिपुर के चुराचांदपुर के मोलनोम गांव से सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड जॉइंट ऑपरेशन में, यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के एक हाई-रैंकिंग कैडर को 23 जुलाई, 2026 पकड़ा. वह कथित तौर पर संगठन का खुद को फाइनेंस सेक्रेटरी बताया. आरोप है कि वह एक्सटॉर्शन और फायरिंग की घटनाओं में शामिल था.

मोलनोम गांव में उसकी पहचान कन्फर्म होने पर, सिक्योरिटी फोर्स ने गांव को घेर लिया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया. पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान एस पलाल ठाडू खैर लालबोई सिंगसन (45) के रूप में की. उसके पास से एक्सटॉर्शन के नोट और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया.

संदिग्ध पकड़ा गया

मणिपुर के चुराचांदपुर इलाके में 7 मई को असम राइफल्स की टुकड़ियों ने यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (UKNA) के एक कैडर को पकड़ा. पकड़े गए व्यक्ति पर अगस्त 2025 में टी खोनोमफाई गांव के मुखिया की हत्या में शामिल मास्टरमाइंड होने का शक जताया गया.

ये भी पढ़ें-अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों ने असम राइफल्स की चौकी पर हमला किया

TAGGED:

यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी
मणिपुर सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार
कुकी उग्रवादी संगठन
यूकेएनए कमांडर इन चीफ हाओकिप
UKNA CHIEF HAOKIP ARRESTED AIZAWL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.