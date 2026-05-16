ETV Bharat / bharat

NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, NTA को खत्म कर संवैधानिक संस्था बनाने की मांग

याचिका में कहा गया है कि NEET-UG, JEE जैसी परीक्षाएं हर साल लाखों विद्यार्थियों का भविष्य तय करती हैं, इसलिए संवैधानिक संस्था की जरूरत है.

United Doctors Front files plea in Supreme Court seeking dissolution of NTA after NEET Paper Leak
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और भारत की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग की, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को हटाकर संसद के एक कानून के माध्यम से एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण बनाए जाने की मांग की गई है.

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल ने ईटीवी भारत से कहा, "करोड़ों विद्यार्थियों की परीक्षा सोसाइटी एक्ट मॉडल के तहत नहीं हो सकती, जिसमें सही जवाबदेही न हो. हमने मौजूदा NTA ढांचे को संसद के अधिनियम के जरिये बनी एक स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण से बदलने की मांग की है."

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रितु रेनीवाल और एडवोकेट डॉ. चारु माथुर और महेंद्र के जरिये दायर की गई इस याचिका में पारदर्शिता, जवाबदेही, बार-बार होने वाले परीक्षा विवाद, कथित पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और NTA के कामकाज में सीधे संसद की निगरानी की कमी पर चिंता जताई गई है.

डॉ. मित्तल ने कहा कि NTA का मौजूदा ढांचा देश भर के करोड़ों विद्यार्थियों पर असर डालने वाली बड़ी परीक्षाएं कराने के लिए काफी नहीं है.

यूडीएफ ने बताया कि NTA, संसद द्वारा बनाई गई कानूनी संस्था के बजाय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी के तौर पर काम करती है.

याचिका के मुताबिक, NEET-UG, JEE, CUET, और UGC-NET जैसी परीक्षाएं हर साल लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य तय करती हैं और इसलिए इसके लिए संवैधानिक जवाबदेही के साथ एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत है.

डॉ. मित्तल ने कहा, "लाखों विद्यार्थियों का भविष्य तय करने वाली परीक्षाएं, सोसाइटी-एक्ट से रजिस्टर्ड, स्वायत्त NGO जैसे फ्रेमवर्क के तहत जारी नहीं रह सकतीं, जिसमें सही संवैधानिक और संसदीय जवाबदेही प्रणाली की कमी हो."

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संसदीय कानून के जरिये एक पूरी तरह से स्वतंत्र कानूनी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. UDF के अनुसार, प्रस्तावित संस्था को एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क के तहत काम करना चाहिए, जिसमें सीधे संसदीय देखरेख हो और जवाबदेही के तरीके साफ तौर पर तय हों.

बड़े सुधार की मांग
याचिका में जिन बड़े सुधारों की मांग की गई है, उनमें मजबूत एंटी-पेपर लीक सिस्टम बनाना, जरूरी साइबर सिक्योरिटी सेफगार्ड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) से पूरी ऑडिटिंग, विद्यार्थियों के लिए कानूनी शिकायत सुलझाने का सिस्टम, और कानूनी तौर पर लागू होने वाले पारदर्शी प्रावधान शामिल हैं.

याचिका में संवैधानिक जवाबदेही को और सख्त करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है, और कहा गया है कि परीक्षा प्रक्रिया में लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए अस्थायी प्रशासनिक उपाय काफी नहीं हैं.

UDF ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बार-बार होने वाले विवादों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का भरोसा काफी कम कर दिया है.

UDF का कहना है कि हर साल दो करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी अलग-अलग प्रवेश और योग्यता परीक्षा देते हैं, इसलिए देश को एक कानूनी तौर पर मजबूत संस्था की जरूरत है जो प्रशासनिक उलझनों से बचा हो और निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित कर सके.

यह अपील ऐसे समय में आई है जब हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सत्यनिष्ठा और गड़बड़ियों के आरोपों पर देश भर में बहस चल रही है.

पेपर लीक, रिजल्ट में देरी, तकनीकी दिक्कतों और प्रक्रिया में कथित गलतियों के सवालों ने बार-बार छात्रों के प्रदर्शन और अलग-अलग हितधारकों से सुधार की मांग को बढ़ावा दिया है.

डॉ. मित्तल ने कहा कि प्रस्तावित कानूनी अथॉरिटी को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबहेदी और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने कहा, "देश को अब एक मजबूत, पारदर्शी और संवैधानिक रूप से जवाबदेह कानूनी परीक्षा अथॉरिटी की जरूरत है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा और योग्यता के आधार पर चयन को बनाए रखना है."

यह भी पढ़ें- NEET-UG Paper Leak: NTA की पेपर सेटर मनीषा मंधारे दिल्ली में गिरफ्तार

TAGGED:

NEET UG 2026 PAPER LEAK
UNITED DOCTORS FRONT
SUPREME COURT
DISSOLUTION OF NTA
NEET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.