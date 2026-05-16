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NEET Paper Leak: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, NTA को खत्म कर संवैधानिक संस्था बनाने की मांग

नई दिल्ली: यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और भारत की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग की, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को हटाकर संसद के एक कानून के माध्यम से एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण बनाए जाने की मांग की गई है.

यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के चेयरपर्सन डॉ. लक्ष्य मित्तल ने ईटीवी भारत से कहा, "करोड़ों विद्यार्थियों की परीक्षा सोसाइटी एक्ट मॉडल के तहत नहीं हो सकती, जिसमें सही जवाबदेही न हो. हमने मौजूदा NTA ढांचे को संसद के अधिनियम के जरिये बनी एक स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण से बदलने की मांग की है."

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड रितु रेनीवाल और एडवोकेट डॉ. चारु माथुर और महेंद्र के जरिये दायर की गई इस याचिका में पारदर्शिता, जवाबदेही, बार-बार होने वाले परीक्षा विवाद, कथित पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और NTA के कामकाज में सीधे संसद की निगरानी की कमी पर चिंता जताई गई है.

डॉ. मित्तल ने कहा कि NTA का मौजूदा ढांचा देश भर के करोड़ों विद्यार्थियों पर असर डालने वाली बड़ी परीक्षाएं कराने के लिए काफी नहीं है.

यूडीएफ ने बताया कि NTA, संसद द्वारा बनाई गई कानूनी संस्था के बजाय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी के तौर पर काम करती है.

याचिका के मुताबिक, NEET-UG, JEE, CUET, और UGC-NET जैसी परीक्षाएं हर साल लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य तय करती हैं और इसलिए इसके लिए संवैधानिक जवाबदेही के साथ एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत है.

डॉ. मित्तल ने कहा, "लाखों विद्यार्थियों का भविष्य तय करने वाली परीक्षाएं, सोसाइटी-एक्ट से रजिस्टर्ड, स्वायत्त NGO जैसे फ्रेमवर्क के तहत जारी नहीं रह सकतीं, जिसमें सही संवैधानिक और संसदीय जवाबदेही प्रणाली की कमी हो."

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संसदीय कानून के जरिये एक पूरी तरह से स्वतंत्र कानूनी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है. UDF के अनुसार, प्रस्तावित संस्था को एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क के तहत काम करना चाहिए, जिसमें सीधे संसदीय देखरेख हो और जवाबदेही के तरीके साफ तौर पर तय हों.