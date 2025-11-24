ETV Bharat / bharat

श्रीलंका का दूल्हा न्यूजीलैंड से बारात लेकर पहुंचा हिमाचल, पहाड़ी गानों पर झूमे बाराती

हिमाचल के सिरमौर में एक बारात न्यूजीलैंड से आई. इस बारात में कई विदेशी मेहमान थे.

दुल्हन रशिका और दूल्हा दूमिन्दु विथानागे
दुल्हन रशिका और दूल्हा दूमिन्दु विथानागे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर बीते कुछ समय से शादियों के लिहाज से सुर्खियों में बना हुआ है. पहले जोड़ीदार प्रथा के तहत 2 भाइयों ने एक दुल्हन से शादी रचाई थी. इसके बाद संविधान को साक्षी मानकर दो भाइयों ने शादी की थी. अब यहां न्यूजीलैंड से आई बारात की चर्चा है.

दरअसल सिरमौर जिले के शिलाई बशवं गांव के बीजेपी नेता राजेंद्र नेगी की बेटी रशिका नेगी की शादी ने सुर्खियां बटोरी हैं. उनका विवाह दो देशों की सरहदों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत उदाहरण बन गया है. रशिका ने अपने जीवन साथी के रूप में श्रीलंका के रहने वाले दूमिन्दु विथानागे को चुना. कल दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से सात फेरे लिए. रशिका और उसका दूल्हा न्यूजीलैंड में नौकरी करते हैं. दूल्हे का परिवार भी न्यूजीलैंड में ही रहता है. दोनों के बीच साथ काम करते-करते दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया.

शादी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान
शादी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)

परिवार को मनाने में लगा समय

दूमिन्दू को हिंदू रीति-रिवाज खूब भाए. उन्होंने कहा कि 'भारत में शादी करना उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है. शुरुआत में दोनों परिवारों को मनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अंततः प्यार ने दूरी, संस्कृति, भाषा और देशों की सभी सीमाएं तोड़ दीं.'

हिंदू रीति रिवाजों से हुई शादी

ये शादी पावंटा साहिब के एक रिजॉर्ट में हिंदू रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई. शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन के परिवारों में खुशी और अपनत्व का माहौल देखने को मिला. शादी में न्यूजीलैंड से दूल्हे के परिवार के सदस्यों के समेत कई दोस्त पहुंचे थे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका समेत और भी कई देशों से दूल्हे के दोस्त बारात में शामिल थे. सभी लोगों ने पहाड़ी गानों पर खूब ठुमके लगाए और नाटी भी डाली. बारातियों ने मेहंदी, हल्दी, वरमाला सहित सभी पारंपरिक अनुष्ठानों में पूरे उत्साह से भाग लिया. भारतीय संस्कृति ने सभी को प्रभावित किया.

पहाड़ी व्यंजनों का लिया आनंद

शादी समारोह में भाग लेने पहुंचे BJP के युवा नेता सचिन भारद्वाज ने कहा कि 'बारात न्यूजीलैंड से आई थी और कई विदेशी मेहमान इसमें शामिल हुए थे, जिन्हें सिरमौरी नाटी और रासे बेहद पसंद आए. ये शादी ऐतिहासिक यादगार पल के रूप में याद रहेगी. शादी में कई पहाड़ी व्यंजन भी परोसे गए थे, जिनका विदेशी मेहमानों ने खूब आनंद लिया.'

शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और हर्षवर्धन चौहान
शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)

राजनीतिक और व्यवसायिक हस्तियां हुई शामिल

रशिका की शादी में विदेशी मेहमानों के साथ-साथ हिमाचल के कई खास लोगों ने शिरकत की. शादी में हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और BJP प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखराम चौधरी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, पूर्व विधायक शिलाई क्षेत्र बलदेव तोमर समेत कई राजनीतिक दलों के नेता व व्यवसायी पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया.

