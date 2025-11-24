ETV Bharat / bharat

श्रीलंका का दूल्हा न्यूजीलैंड से बारात लेकर पहुंचा हिमाचल, पहाड़ी गानों पर झूमे बाराती

दुल्हन रशिका और दूल्हा दूमिन्दु विथानागे ( ETV Bharat )

पांवटा साहिब: हिमाचल प्रदेश का जिला सिरमौर बीते कुछ समय से शादियों के लिहाज से सुर्खियों में बना हुआ है. पहले जोड़ीदार प्रथा के तहत 2 भाइयों ने एक दुल्हन से शादी रचाई थी. इसके बाद संविधान को साक्षी मानकर दो भाइयों ने शादी की थी. अब यहां न्यूजीलैंड से आई बारात की चर्चा है. दरअसल सिरमौर जिले के शिलाई बशवं गांव के बीजेपी नेता राजेंद्र नेगी की बेटी रशिका नेगी की शादी ने सुर्खियां बटोरी हैं. उनका विवाह दो देशों की सरहदों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत उदाहरण बन गया है. रशिका ने अपने जीवन साथी के रूप में श्रीलंका के रहने वाले दूमिन्दु विथानागे को चुना. कल दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से सात फेरे लिए. रशिका और उसका दूल्हा न्यूजीलैंड में नौकरी करते हैं. दूल्हे का परिवार भी न्यूजीलैंड में ही रहता है. दोनों के बीच साथ काम करते-करते दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया. शादी में पहुंचे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat) परिवार को मनाने में लगा समय दूमिन्दू को हिंदू रीति-रिवाज खूब भाए. उन्होंने कहा कि 'भारत में शादी करना उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है. शुरुआत में दोनों परिवारों को मनाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अंततः प्यार ने दूरी, संस्कृति, भाषा और देशों की सभी सीमाएं तोड़ दीं.' हिंदू रीति रिवाजों से हुई शादी