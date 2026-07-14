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बोकारो में हुई अनोखी शादी, बैलगाड़ी से निकली बारात, बिना दहेज की शादी ने छेड़ी चर्चा

बोकारो: आधुनिक समय में शादियां दिखावे, लग्जरी गाड़ियों और दहेज की होड़ में फंसती जा रही हैं, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में एक दूल्हे ने अपनी सादगी और पारंपरिक सोच से सबका दिल जीत लिया. यहां बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात आई, न कोई लग्जरी कार का काफिला था और न ही दहेज की कोई मांग. यह अनोखी शादी अब पूरे इलाके में सकारात्मक संदेश के रूप में चर्चा का विषय बनी हुई है.

बैलगाड़ी बनी बारात की शान

कसमार प्रखंड के तेलियाडीह टांगटोना गांव के रहने वाले जनार्दन कुमार महतो ने मुंगो बगदा निवासी श्वेता कुमारी के साथ विवाह किया. दूल्हा फूलों से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा. विवाह के बाद दुल्हन की विदाई भी उसी बैलगाड़ी से की गई. बारात में तेज डीजे की जगह कुड़माली लोक गीतों की मधुर धुनें गूंजीं, जिससे ग्रामीण परंपरा और संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी.

बोकारो में हुई अनोखी शादी, दूल्हे का बयान (ETV Bharat)

दहेज मुक्त विवाह का संदेश

दोनों परिवारों ने सादगी को प्राथमिकता देते हुए यह विवाह बिना दहेज के संपन्न किया. परिवार का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ रिश्ता जोड़ना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि वैवाहिक जीवन की नींव दहेज पर नहीं, बल्कि संस्कार, सम्मान और आपसी विश्वास पर टिकी होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाए और दहेज जैसी कुप्रथा से दूर रहे.

"हमारा उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि रिश्ते दहेज से नहीं, संस्कारों और आपसी सम्मान से बनते हैं. हम चाहते हैं कि लोग अपनी संस्कृति को अपनाएं और दहेज जैसी कुप्रथा से दूर रहें"- जनार्दन कुमार महतो