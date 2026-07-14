बोकारो में हुई अनोखी शादी, बैलगाड़ी से निकली बारात, बिना दहेज की शादी ने छेड़ी चर्चा
बोकारो में अनोखी शादी हुई है. इसमें दूल्हा लग्जरी कार की जगह बैलगाड़ी पर बारात लेकर पहुंचा. मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
Published : July 14, 2026 at 4:20 PM IST
बोकारो: आधुनिक समय में शादियां दिखावे, लग्जरी गाड़ियों और दहेज की होड़ में फंसती जा रही हैं, लेकिन झारखंड के बोकारो जिले में एक दूल्हे ने अपनी सादगी और पारंपरिक सोच से सबका दिल जीत लिया. यहां बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात आई, न कोई लग्जरी कार का काफिला था और न ही दहेज की कोई मांग. यह अनोखी शादी अब पूरे इलाके में सकारात्मक संदेश के रूप में चर्चा का विषय बनी हुई है.
बैलगाड़ी बनी बारात की शान
कसमार प्रखंड के तेलियाडीह टांगटोना गांव के रहने वाले जनार्दन कुमार महतो ने मुंगो बगदा निवासी श्वेता कुमारी के साथ विवाह किया. दूल्हा फूलों से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा. विवाह के बाद दुल्हन की विदाई भी उसी बैलगाड़ी से की गई. बारात में तेज डीजे की जगह कुड़माली लोक गीतों की मधुर धुनें गूंजीं, जिससे ग्रामीण परंपरा और संस्कृति की झलक साफ दिखाई दी.
दहेज मुक्त विवाह का संदेश
दोनों परिवारों ने सादगी को प्राथमिकता देते हुए यह विवाह बिना दहेज के संपन्न किया. परिवार का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ रिश्ता जोड़ना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि वैवाहिक जीवन की नींव दहेज पर नहीं, बल्कि संस्कार, सम्मान और आपसी विश्वास पर टिकी होती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाए और दहेज जैसी कुप्रथा से दूर रहे.
"हमारा उद्देश्य सिर्फ शादी करना नहीं, बल्कि समाज को यह संदेश देना है कि रिश्ते दहेज से नहीं, संस्कारों और आपसी सम्मान से बनते हैं. हम चाहते हैं कि लोग अपनी संस्कृति को अपनाएं और दहेज जैसी कुप्रथा से दूर रहें"- जनार्दन कुमार महतो
पारंपरिक सजावट और लोक संस्कृति
बैलगाड़ी को आकर्षक बनाने का काम मंजूरा निवासी मिथिलेश महतो ने किया, जिन्होंने रंग-रोगन कर इसे खूबसूरत रूप दिया. वहीं डुमरकुदर निवासी भुवनेश्वर महतो और उनके साथियों ने पारंपरिक शैली में सजावट पूरी की. बारात में घोड़ा नाच के साथ बराती पैदल भी चले और सभी रस्में कुड़माली नेगाचार के अनुसार निभाई गईं.
समाज के लिए मिसाल
यह शादी मात्र दो परिवारों का मिलन नहीं थी, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत आवाज और लोक परंपराओं को सहेजने का प्रेरणादायक उदाहरण बन गई. ग्रामीणों ने इस अनूठी पहल का खुलकर स्वागत किया और इसे देखकर कई लोग भावुक भी हुए.
आज के दौर में जहां शादियों में लाखों रुपये खर्च कर दिखावा आम होता जा रहा है, बोकारो की इस सादी शादी ने साबित कर दिया कि सादगी और मूल्यों के साथ मनाया गया विवाह कितना यादगार और सार्थक हो सकता है.
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