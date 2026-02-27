ETV Bharat / bharat

साहिबगंज में बन रहा अनोखा 'वेस्ट टू वंडर पार्क', कबाड़ से सजेगा पर्यावरण शिक्षा का केंद्र

रिपोर्ट: शिवशंकर कुमार

साहिबगंज: जिला के जज कॉलोनी के पीछे और भवन प्रमंडल के सामने खाली पड़ी जमीन पर एक अनोखा पार्क बनाया जा रहा है, जो पूरी तरह कबाड़ (स्क्रैप) सामग्री से तैयार किया जा रहा है. जिला प्रशासन की पहल पर थ्री-आर (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल) के सिद्धांत पर आधारित यह पार्क 'वेस्ट टू वंडर पार्क' के नाम से जाना जाएगा. यह झारखंड का पहला ऐसा पार्क होगा, जहां लोग न केवल मनोरंजन के लिए आएंगे, बल्कि कचरे के पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा भी ग्रहण करेंगे.

1000 टन से अधिक कबाड़ का उपयोग

पार्क के निर्माण में 1000 टन से अधिक कबाड़ सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां डायनासोर, मोर, हाथी, बाज जैसे आकर्षक जानवरों की विशाल कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं. इसके अलावा आदिवासी समाज की वेशभूषा, ताड़ के पेड़, सरहूल पर्व की झलकियां और आकर्षक तोरण द्वार भी कबाड़ से ही बनाए जा रहे हैं. पार्क की चारों ओर की दीवारों पर झारखंड की समृद्ध संस्कृति को दर्शाया जाएगा. पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3.25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा है.

प्रसिद्ध कलाकार अमृत प्रकाश का कमाल

इस पार्क के निर्माण का जिम्मा मशहूर टेराकोटा और कलाकार अमृत प्रकाश को सौंपा गया है. पिछले छह माह से अधिक समय से कार्य चल रहा है और अभी दो-तीन माह में इसे पूरा करने की उम्मीद है. अमृत प्रकाश ने बताया कि यह पार्क पूरी तरह कबाड़ से बनी कलाकृतियों से तैयार किया जा रहा है. यहां आने वाले सैलानी और छात्र नया संदेश लेकर लौटेंगे. इससे पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझ आएगा. कबाड़ से भी खूबसूरत कलाकृति बनाई जा सकती हैं, यह सीख मिलेगी. यह झारखंड का वंडर पार्क होगा, जिसकी तर्ज पर बिहार, बंगाल या ओडिशा में ऐसा कोई अजूबा नहीं है.