मकर संक्रांति : ब्रह्मा की नगरी में होती है धर्मराज की पूजा, जानिए 10वीं शताब्दी के मंदिर की खासियत

मंदिर के पुजारी पंडित आशीष पाराशर बताते हैं कि चौहान वंश अर्णोराज ने 10 वी सदी में भगवान वराह के मंदिर का निर्माण करवाया था. उस समय से ही भगवान धर्मराज को भी भगवान वराह द्वारपाल के रूप में स्थापित किया गया था. पाराशर बताते हैं कि पुष्कर में औरंगजेब की सेना ने हमला किया और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तब आसपास के हिन्दू राजाओं ने औरंगजेब की सेना का डटकर मुकाबला किया. औरंगजेब की सेना गर्भ गृह तक तो नही पंहुच पाई, लेकिन मंदिर परिसर को युद्ध मे काफी नुकसान हुआ था. इसके बाद जयपुर के दरबार जयसिंह ने मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया प्रवेश द्वार बनाया गया.

तीर्थ नगरी पुष्कर में मकर संक्रांति पर दान पुण्य का दौर रहता है. पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा-अर्चना के बाद जगतपिता ब्रह्मा के दर्शन करते हैं. जिन तीर्थ यात्रियों को भगवान वराह मंदिर में स्थित भगवान धर्मराज के बारे में पता चलता है तो वह दर्शन के लिए जरूर आते हैं. वराह चौक के समीप वराह गली में किलें की तरह प्राचीन इमारत नजर आती है. इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो सामने ही धर्मराज की अनूठी प्रतिमा के दर्शन होते हैं. भगवान वराह के मंदिर के सीढ़ियों के एक ओर बने चबूतरे पर द्वारपाल के रूप में भगवान धर्मराज विराजमान है. उनके सिर पर पगड़ी है.

अजमेर: जगत पिता की नगरी पुष्कर में भगवान विष्णु के वराह अवतार का 10वीं शताब्दी का मंदिर है. भगवान वराह के मंदिर के द्वारपाल के रूप में धर्मराज भी स्थापित हैं. मंदिर की स्थापना के साथ ही धर्मराज की प्रतिमा भी यहीं बिराजमान है. मकर संक्रांति पर भगवान धर्मराज की पूजा-अर्चना की सदियों पुरानी परंपरा है. इस अनूठे मंदिर में मकर सक्रांति के दिन मेले सा माहौल रहता है. मकर संक्रांति पर लोग धर्मराज की कथा सुन लोग दान पुण्य करते हैं.

पुजारी आशीष पाराशर बताते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में धर्मराज का विशेष महत्व है. धर्मराज प्रत्येक व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा-जोखा रखते हैं. मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही धर्मराज तय करते हैं कि स्वर्ग में जगह दी जाए या बुरे कर्मों के आधार पर नरक में भेजा जाए. उन्होंने बताया कि संक्रांति पर तिल के दान का विशेष महत्व रहता है. मकर संक्रांति पर धर्मराज की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां पूजन कर तिल के लड्डू, राई, काले तिल, कपड़े, छतरी, बाल्टी, शॉल आदि भेंट करते हैं. उन्होंने बताया कि संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं.

भगवान धर्मराज की पूजा की सदियों पुरानी परंपरा है (ETV Bharat GFX)

पंडित शिवप्रसन्न पाराशर बताते हैं कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसकी गति होती है. व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास रहता है. व्यक्ति के मरने के बाद उसके कर्मों के अनुसार ही धर्मराज उसे सजा, मोक्ष, स्वर्ग या नरक देते हैं. उन्होंने बताया कि पौराणिक काल में मंदिर की स्थापना के साथ ही पूर्वजों ने द्वारपाल के रूप में धर्मराज की भी स्थापना की थी. उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर पुण्यकाल रहता है. पुष्कर और आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग मंदिर में धर्मराज की पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं. कई तीर्थ यात्रियों को जब भगवान वराह मंदिर और धर्मराज मंदिर के बारे में पता चलता है तो वह भी दर्शन करने आते हैं. पंडित पाराशर बताते हैं कि ग्रह दशा के अनुसार भी यहां पर दान पुण्य लोग करते हैं. इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में लोग राई अर्पित करते हैं.

पंडित पाराशर बताते हैं कि 10वीं शताब्दी का प्राचीन भगवान वराह का मंदिर है. पौराणिक काल में हिरण्य राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था और वराह रूप में राक्षस का अंत किया था. धर्मराज भगवान वराह के द्वारपाल के रूप में मंदिर में विराजमान हैं. उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति पर मंदिर में मेला सा लगा रहता है. उन्होंने बताया कि कई लोग यहां पर सेजा दान भी करते हैं. किसी व्यक्ति की मौत के बाद 12वें दिन किया जाने वाला दान सेजा दान कहलाता है. इसके अलावा कई लोग धर्मराज की कथा का पाठ करते हैं तो कई उद्यापन भी करते हैं.

श्रद्धालु अंजना गोयल बताती हैं कि सदियों पुराने वराह मंदिर में धर्मराज का मंदिर है. मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती हैं और धर्मराज को राई अर्पित करती हैं. इसके अलावा कॉपी-पेन भी दान किया जाता है. इसके अलावा उद्यापन भी लोग करते हैं, जिसमें एक टोकरी में 5 किलो ज्वार, कपड़े, चप्पल, छाता, बाल्टी, मग, रस्सी और धर्मराज की छोटी मूर्ति होती है. पहले धर्मराज की कथा सुनी जाती है, उसके बाद यह सामग्री अर्पित की जाती है. श्रद्धालु सुमित्रा बताती हैं कि मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु धर्मराज को कई वस्तुएं और भोग अर्पित करते हैं. धर्मराज को ज्वार, राई, छबड़ी में अन्य सामग्री भरकर भेंट की जाती है. मकर संक्रांति पर मंदिर में मेले जैसा माहौल रहता है.