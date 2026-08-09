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घुटने पर जलता दीपक और अटूट आस्था, मिथिलांचल में मधुश्रावणी पर अनोखी 'टेमी दागने' की परंपरा

दैनिक पूजा और फूल चुनने की परंपरा: नवविवाहिताएं प्रतिदिन अपनी सखियों के संग गांव के वनों और फुलवारियों से फूल व पत्ते चुनकर लाती हैं, जिन्हें कोहबर घर में रखा जाता है. अगले दिन सुबह विषहरा की पूजा की जाती है. आक और कनेर के फूलों से शिव-पार्वती का पूजन तथा फूल लोढ़ी की परंपरा विशेष महत्व रखती है.

व्रत के मुख्य नियम: व्रत के दौरान नवविवाहिताएं 13 दिनों तक नमक नहीं खातीं और केवल ससुराल से आए अन्न का ही सेवन करती हैं. वे सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं तथा रात में खाना नहीं खाया जाता. मुख्य रूप से अरवा चावल का भोजन किया जाता है.

कितने दिनों तक चलेगा पर्व: सावन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होने वाला यह 13 दिवसीय अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को टेमी दागने की विधि के साथ समाप्त होता है. इस वर्ष यह पर्व 15 अगस्त को पारंपरिक रस्म के साथ संपन्न होगा.

टेमी दागने की मान्यता: पारंपरिक मान्यता है कि घुटने पर जितना बड़ा फफोला या छाला उभरता है, पति की आयु उतनी ही लंबी और सुहाग उतना ही मजबूत होता है. यह विधि स्त्री के वीरत्व को दर्शाती है. अब कई जगह दर्द से बचाने के लिए केवल तेल के दीपक को घुटने के पास लाकर हटा लिया जाता है.

व्रत का धार्मिक महत्व: मिथिलांचल में नवविवाहिताओं का प्रसिद्ध लोक आस्था का पर्व मधुश्रावणी सावन की पहली सोमवारी और कृष्ण पक्ष पंचमी के साथ शुरू हो गया है. यह महापर्व मिथिला की लोक परंपरा और अंग क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है. यह पति की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है. भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा-अर्चना इसका प्रमुख अंग है.

दरभंगा: प्यार, अटूट विश्वास और धैर्य की एक ऐसी 'अग्निपरीक्षा', जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए. मिथिलांचल के पावन सांस्कृतिक उत्सव ' मधुश्रावणी ' के समापन पर निभाई जाने वाली 'टेमी दागने' की अनोखी और कठिन रस्म आज भी आधुनिकता के दौर में आस्था का बड़ा प्रतीक बनी हुई है. आइए जानते हैं कि सदियों पुरानी इस प्रथा के पीछे की असल कहानी क्या है और क्यों इसे वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है.

कथा वाचन और धार्मिक अनुष्ठान: पूजा-अर्चना, कथा वाचन और धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन महिलाएं स्वयं करती हैं. विषहरी, बिहुला, गौरी तपस्या, शिव-विवाह और अन्य पौराणिक प्रसंगों की कथाएं सुनाई जाती हैं. कथावाचिका जानकी मिश्रा के अनुसार यह पर्व पूरे विधि-विधान से मनाया जाता है.

"यह मिथिला का प्रसिद्ध पर्व है यह पूरे विधि विधान से किया जाता है नवविवाहित के लिए यह बड़ा पर्व माना गया है. यह पर्व इसबार तेरह दिनों तक चलेगा जिसमें इसकी शुरुआत नाग पंचमी से एक रोज पहले शुरू होती है. उस दिन से लेकर तेरह दिनों तक बिना नमक का भोजन ग्रहण करती है जिसमें मुख्य रूप से अरवा चावल का भोजन करती हैं और रात में खाना नहीं खाया जाता है."-जानकी मिश्रा, कथावाचिका

दैनिक पूजा और फूल चुनने की परंपरा (ETV Bharat)

नाग पूजा का विशेष महत्व: 13 दिनों तक नाग की पूजा कर नवविवाहिताएं पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं. विषहरा की पूजा केला या मैना के पत्ते पर लिखी जाती है तथा लावा और दूध चढ़ाया जाता है.

मिथिलांचल का पावन सांस्कृतिक उत्सव मधुश्रावणी (ETV Bharat)

अंतिम दिन की रस्में: अंतिम दिन नवविवाहिताओं का विवाह के बाद एक बार फिर पति द्वारा सिंदूरदान किया जाता है. इसके बाद टेमी दागने की विधि होती है. मिथिलानी वर्षा झा ने बताया कि दोनों पैर व घुटने पर पान के पत्ते में छोटा छिद्र कर कपड़े की जलती बाती से दागा जाता है.

"मधुश्रावणी पूजा के अंतिम दिन नवविवाहिताओं का विवाह के बाद एक बार फिर पति द्वारा सिंदूर-दान किया जाता है. इसके बाद टेमी दागने की रस्म होती है. दोनों पैर के घुटनों पर पान के पत्ते के बीच में छोटा छेद कर रख कर कपड़े की जलती बाती से दागा जाता है."-वर्षा झा, मिथिलानी

सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक (ETV Bharat)

पति के बाहर रहने पर ऐसे होती हैं रस्में: यदि पति परदेश में रहते हैं तो इस पर्व में विशेष रूप से शामिल होने आते हैं और दुल्हन के साथ रहते हुए पूजा में सहयोग करते हैं. जहां वर नहीं आ पाते, वहां विधकरी रस्म अदा करती हैं.

सांस्कृतिक एकता का प्रतीक: मधुश्रावणी को मिथिला और अंग क्षेत्र की सांस्कृतिक एकता का महापर्व माना जाता है. पूजा में ससुराल से आए मिठाई, पकवान, फल और चुड़ा आदि महिलाओं को खिलाया जाता है. महिलाओं के बीच हंसी-ठिठोली के साथ धार्मिक कृत्य पूरा होता है.

विषहरा की पूजा (ETV Bharat)

नवविवाहिताओं का अनुभव: रामबाग की नवविवाहिता ईचिता झा ने बताया कि सावन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा तथा धार्मिक कथाओं का श्रवण आत्मिक शांति देता है. उनके अनुसार यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है.

"सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा होती है. मधुश्रावणी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, लोक संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है. यही कारण है कि हर वर्ष यह पर्व पूरे मिथिला और अंग क्षेत्र में श्रद्धा, उत्साह और लोकगीतों के साथ मनाया जाता है."-ईचिता झा, नवविवाहिता

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