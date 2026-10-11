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मां दंतेश्वरी के दरबार में निभाई गई अनोखी परंपरा, किन्नर समाज ने चढ़ाई सबसे पहले मां को चुनरी

किन्नर समाज ने चढ़ाई सबसे पहले मां को चुनरी ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के प्रति आस्था और विश्वास का अनूठा नजारा नवरात्रि के पहले दिन देखने को मिलता है. किन्नर समाज के लोगों ने रात करीब 1 बजे दंतेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर देवी को चुनरी चढ़ाई और बस्तरवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. इससे एक दिन पहले समाज के लोगों ने शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली. गाजे-बाजे के साथ निकले समाज के लोग नाचते-गाते हुए मंदिर पहुंचे और पूरे उत्साह के साथ इस परंपरा को निभाया.





किन्नर समाज ने चढ़ाई सबसे पहले चुनरी किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों से भी किन्नर समाज के लोग जगदलपुर पहुंचे. समाज के लोगों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी देवी को चुनरी चढ़ाई गई है. इस दौरान उन्होंने बस्तरवासियों के लिए दुआ मांगी. जिन परिवारों में संतान नहीं हैं, उनके लिए संतान सुख की कामना की गई. शादी-विवाह में आ रही रुकावटें दूर होने और लोगों के घर-परिवार बसने की भी प्रार्थना माता रानी से की गई. इसके साथ ही व्यापारियों के कारोबार में बरकत और शहर में सुख-शांति बनी रहने की कामना की गई.