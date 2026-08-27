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Raksha Bandhan 2026: दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा का अनोखा संगम, वेस्ट मटेरियल से बनाईं आकर्षक राखियां

दिव्यांग बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाईं राखियां, आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश.

दिव्यांग बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाईं राखियां
दिव्यांग बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाईं राखियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 9:09 PM IST

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नई दिल्ली: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दिल्ली के शास्त्री नगर से समाज को प्रेरित करती एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आईं हैं, जहां मूक-बधिर (दिव्यांग) बच्चे अपनी अद्भुत कला और हुनर के दम पर भाई-बहन के इस त्योहार को और भी खास बना रहे हैं. ये स्पेशल बच्चे अपने हाथों से बेहद आकर्षक और अनोखी राखियां तैयार कर रहे हैं, जो न सिर्फ रक्षाबंधन की रौनक बढ़ा रही हैं बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल भी पेश कर रही हैं.

साल 1992 से इस मुहिम को सींच रहीं समाजसेवी डॉ. मधुमिता पुरी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांग बच्चों को एक मजबूत मंच और समान अवसर प्रदान करना है, जिन्हें समाज में आसानी से मौके नहीं मिल पाते. उन्होंने बताया कि उनके यहां बच्चों की शुरुआती शिक्षा-दीक्षा के बाद उनके स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें.

दिव्यांग बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाईं राखियां (ETV Bharat)

वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग का अनोखा मॉडल

डॉ. मधुमिता पुरी के अनुसार, ''यह पहल तीन मुख्य सिद्धांतों पर काम करती है. पहला, दिव्यांग लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना. दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए पुरानी चीजों की रिसाइकलिंग करना. वहीं, तीसरा आय सृजन के लिए दिव्यांग और वंचित वर्ग के लोगों के लिए आजीविका के साधन जुटाना.''

आरी वर्क से लेकर बोतल के ढक्कन तक से बनी राखियां

डॉ पुरी बताती हैं कि बाजार में मिलने वाली सामान्य राखियों से अलग, यहां की राखियों में खास रचनात्मकता देखने को मिलती है. इस वर्ष मुख्य रूप से आरी वर्क (Aari Work) की राखियां बनाई गई हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए विशेष रूप से वुडन बटन और बोतल के ढक्कन जैसी रीसाइकिल्ड सामग्रियों का उपयोग करके आकर्षक राखियां तैयार की गई हैं.

साइन लैंग्वेज में संवाद, हुनर को दी नई पहचान

समाजसेवी डॉ. मधुमिता पुरी ने बताया कि वे बच्चों से सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) के जरिए संवाद करती हैं. बच्चों को काम समझाने के बाद, उनकी व्यक्तिगत खूबियों और क्षमताओं के हिसाब से काम बांटा जाता है. उन्होंने बताया, "हर्षभाना नाम की हमारी एक आर्टिस्ट महिला आरी का काम बहुत अच्छा करती हैं. हमने इस बार उनसे आरी के काम वाली विशेष राखियां तैयार करवाई हैं. ये राखियां बेहद आकर्षक, ग्लॉसी और अनूठी हैं. इस प्रकार की राखियां बाजार में कम ही देखने को मिलती हैं. इशारों ही इशारों में हर्षभाना ने बताया कि उन्होंने अब तक करीब 89 सुंदर आरी राखियां तैयार कर ली हैं.

राखियों के साथ आकर्षक गिफ्ट आइटम्स भी तैयार

डॉ. मधुमिता पुरी ने आगे बताया कि यहां सिर्फ राखियां ही नहीं, बल्कि त्योहार के लिए विशेष गिफ्ट आइटम्स और बैग्स भी बनाए जा रहे हैं. चार दिनों की ट्रेनिंग में ही बच्चों ने आकर्षक 'डोरी बैग्स' और सुंदर वुडन बटन्स बनाना सीख लिया है. ट्रेनर पूजा, जो स्वयं यहां की निवासी हैं, बच्चों को बड़े प्यार और बारीकी से हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे रही हैं.

25 बच्चों का परिवार, स्वावलंबन की ओर कदम

सोसाइटी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट' की संस्थापिका डॉ. मधुमिता पुरी ने बताया कि कुल मिलाकर 25 बच्चे (11 लड़कियां और अन्य लड़के) एक साथ रहकर स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं. डॉ. पुरी के अनुसार, हस्तशिल्प का काम आसान है लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास, लगन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है. ये बच्चे दिनभर बैठकर पूरी निष्ठा के साथ अपना काम पूरा करते हैं. बाजार में इन बच्चों द्वारा बनाई गई रंग-बिरंगी, कार्टून-थीम, आई-कैचिंग डिज़ाइन्स और आरी वर्क की राखियों की भारी मांग है. इन मासूम बच्चों के हाथों से बनी ये राखियां न केवल भाइयों की कलाई सजाएंगी, बल्कि इन बच्चों के जीवन में भी आत्मनिर्भरता का नया प्रकाश फैला रही हैं.

डॉ. पुरी का मानना है कि जब समावेश, वेस्ट मैनेजमेंट और दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक साथ मिलते हैं, तो यह समाज में प्रेम, शांति और खुशहाली का संदेश फैलाता है. मूक-बधिर बच्चों द्वारा तैयार की गई ये राखियां रक्षाबंधन के पवित्र रिश्ते को और अधिक खास बना रही हैं.

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