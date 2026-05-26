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राजस्थान के स्टूडेंट ने जबलपुर में बनाया अनोखा वॉटर प्यूरीफायर, समुद्र का पानी भी कर देगा साफ

बचपन की समस्या बनी रिसर्च का विषय, अब बनाया अनोखा RO, जबलपुर से विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

AMIT KUMAR JABALPUR RO INNOVATION TO CLEAR OCEAN WATER
राजस्थान के स्टूडेंट ने जबलपुर में बनाया अनोखा वॉटर प्यूरीफायर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:27 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने ऐसा आरओ वॉटर प्यूरीफायर तैयार किया है, जिसे भविष्य का आरओ कहना गलत नहीं होगा. IITDM में पढ़ने वाले राजस्थान के छात्र अमित कुमार ने ये अनोखा वॉटर प्यूरीफायर तैयार किया है. अमित का दावा है कि इसमें ऐसे एडवांस सेंसर और तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है कि ये गंदे से गंदे पानी के साथ समुद्र के पानी को भी साफ कर सकता है.

कड़ी मेहनत से IITDM जबलपुर में मिला दाखिला, अब बनाया अनोखा RO

राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले अमित कुमार इस समय IITDM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉलेज, जबलपुर में पढ़ रहे हैं. अमित यहां इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र हैं और उनके पिता पेशे से मिस्त्री हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद अमित पढ़ाई में हमेशा आगे रहे और उन्होंने आईआईटी-जेईई परीक्षा पास कर ट्रिपल आईटी डीएम जबलपुर में प्रवेश लिया था.

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जानें क्या खास है इस आरओ में (Etv Bharat)

कॉलेज के अंतिम वर्ष में उन्हें एक प्रोजेक्ट तैयार करना था. इससे पहले अमित पांच ऐसे प्रोजेक्ट बना चुके थे, जिन्हें पेटेंट मिल चुका है लेकिन इस बार उनका प्रोजेक्ट केवल तकनीक नहीं, बल्कि उनके बचपन के संघर्षों से जुड़ा था.

बचपन की समस्या बनी रिसर्च का विषय

अमित बताते हैं, '' राजस्थान के कई इलाकों में पानी 600 फीट की गहराई से निकलता है. इस पानी का टीडीएस बहुत अधिक होता है, यानी उसमें भारी धातुएं और नमक जैसी अशुद्धियां अधिक मात्रा में रहती हैं. ऐसा पानी सीधे पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. इसी व्यक्तिगत अनुभव ने अमित को ऐसा वॉटर प्यूरीफायर बनाने की प्रेरणा दी, जो केवल नल के पानी ही नहीं बल्कि भूमिगत जल और समुद्री पानी को भी पीने योग्य बना सकें.''

बचपन की समस्या बनी रिसर्च का विषय, बना दिया अनोखा आरओ (Etv Bharat)

उन्होंने इस विचार पर अपने मार्गदर्शक डॉ. अविनाश रविराज से चर्चा की. इसके बाद बाजार में उपलब्ध विभिन्न वॉटर फिल्टर सिस्टम का गहन अध्ययन किया.

बाजार में उपलब्ध RO से है काफी अलग

डॉ. अविनाश रविराज के अनुसार, '' बाजार में मौजूद अधिकांश वॉटर फिल्टर केवल ड्रिंकिंग वॉटर को साफ करते हैं. चुनौती यह थी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जो सीधे किसी जल स्रोत या भूमिगत जल से आने वाले कच्चे पानी को भी शुद्ध कर सके. इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए अमित और उनकी टीम ने एक स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर तैयार किया, जिसके लिए पेटेंट भी फाइल किया गया है.

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बाजार में उपलब्ध RO से है काफी अलग (Etv Bharat)

तीन सेंसर बनाते हैं इस RO को अनोखा

अमित कुमार ने इस प्यूरीफायर में तीन प्रकार के सेंसर लगाए हैं, जो पानी की अलग-अलग अशुद्धियों को पहचानते हैं और उसी के अनुसार फिल्टर सक्रिय करते हैं.

  1. पीएच कंट्रोल सिस्टम
    पीने योग्य पानी का पीएच स्तर 6 से 8 के बीच होना चाहिए. यदि पानी का पीएच इससे कम या ज्यादा होता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अमित ने इसके लिए विशेष फिल्टर विकसित किया है, जो पानी के पीएच को संतुलित करता है.
  2. टर्बाइडिटी सेंसर
    पानी में धातु, कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों की मौजूदगी को पहचानने के लिए टर्बाइडिटी सेंसर लगाया गया है. यह सेंसर प्रकाश किरणों की मदद से पानी में मौजूद गंदगी का स्तर पता करता है.
  3. नमक और फ्लोराइड हटाने की तकनीक खारा पानी और फ्लोराइड युक्त पानी दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी समस्या है. अमित के प्यूरीफायर में सिरेमिक आधारित विशेष सिस्टम लगाया गया है, जो पानी से नमक जैसी अशुद्धियों को अलग कर सकता है. इसी वजह से यह मशीन समुद्री पानी को भी शुद्ध करने में सक्षम है.

जरूरत के हिसाब से ही चालू होते हैं फिल्टर

इस स्मार्ट प्यूरीफायर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पहले पानी की जांच करता है और फिर केवल उसी फिल्टर को सक्रिय करता है, जिसकी जरूरत होती है. यदि पहले चरण में पानी साफ हो जाता है, तो बाकी फिल्टर चालू नहीं होते. इससे मशीन की ऊर्जा बचती है और महंगे सेंसर व फिल्टर की उम्र भी बढ़ती है.

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बाजार में उपलब्ध RO से है काफी अलग (Etv Bharat)

गांवों, नावों और रिसॉर्ट्स तक उपयोग संभव

डॉ. अविनाश रविराज कहते हैं, '' यह प्यूरीफायर दूर-दराज गांवों, नावों, समुद्री क्षेत्रों, होटल और रिसॉर्ट्स जैसी जगहों पर बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, जहां साफ पीने के पानी की समस्या रहती है. फिलहाल इस मॉडल को लगभग 30 हजार रु की लागत में तैयार किया गया है, लेकिन इसकी क्षमता के अनुसार लागत कम या ज्यादा की जा सकती है. इसे बड़े स्तर पर भी विकसित किया जा सकता है.''

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डॉक्टर अविनाश रविराज ने कहा, '' इस प्रोजेक्ट को पेटेंट के लिए भेजा गया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर हमें पेटेंट मिल जाएगा.''

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