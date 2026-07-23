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मंगलाबाग थाने में रोजाना बच्चे, युवा, महिलाओं और बुर्जुर्गों की जुटती है भीड़, रिपोर्ट लिखाने नहीं खेलने-खिलाने के लिए

ओडिशा के कटक का मंगलाबाग पुलिस स्टेशन पुलिस और आम जनता के बीच भाईचारे की भावना की मिसाल बन गया है. नारायण साहू की रिपोर्ट...

Mangalabag Police Station becomes an example of brotherhood
भाईचारे की मिसाल बना मंगलाबाग पुलिस स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
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कटक (ओडिशा) : शाम होते ही यह जगह भीड़ से गुलजार होने लगती है. छोटे बच्चों से लेकर युवा तक, और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक यहां हर कोई देखा जा सकता है. कुछ लोग कैरम खेलते हुए दिखते हैं, तो कुछ बैडमिंटन के खेल का मजा लेते हैं. छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने हैं, और बड़ी एलईडी स्क्रीन पर कार्टून शो दिखाए जाते हैं.

कभी-कभी बच्चों में चॉकलेट भी बांटी जाती है. अगर आप यह सोचकर इस जगह को ढूंढना शुरू करेंगे कि यह एक अल्ट्रा-मॉडर्न पार्क है, तो आप जरूर फेल हो जाएंगे. इससे इतर यह कटक का मंगलाबाग पुलिस स्टेशन है.

निगेटिव सोच को खत्म करने के लिए एक नई पहल "थर्ड-डिग्री, केस, एफआईआर, एनकाउंटर...". ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुलिस का नाम आते ही मन में आते हैं. ऐसी सोच के बीच, पुलिस के प्रति डर की भावना पैदा होना स्वाभाविक है. लेकिन जिन्हें रक्षक माना जाता है, उनसे इतना डर ​​क्यों होना चाहिए? पुलिस विभाग के बारे में इस निगेटिव सोच को खत्म करने के लिए, मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ने एक नई पहल शुरू की है.

पुलिस और आम जनता के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए, पुलिस स्टेशन परिसर में एक पार्क जैसा सेटअप बनाया गया है. आइए जानें कि यहां ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है. अगर आप कटक रानीहाट चौक से मंगलाबाग होते हुए कटक बिग हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, तो मंगलाबाग पुलिस स्टेशन मेन रोड के दाईं ओर है.

3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला यह नया पुलिस स्टेशन पिछले साल फरवरी में बनाया गया था. इसका नाम 'शिशु मित्र (बच्चों के लिए अच्छा) मंगलाबाग पुलिस स्टेशन' रखा गया है.

आम लोगों और पुलिस के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कैंपस में यह मनोरंजक सेटअप बनाया गया है. पुलिस स्टेशन हर शाम एक मॉडर्न पार्क में बदल जाता है. यहां बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं.

इसके अलावा, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन कोर्ट और झूले भी उपलब्ध हैं. कैंपस में बच्चों के लिए हर तरह के खिलौने हैं, जिसमें बैटरी से चलने वाली कार और बाइक शामिल हैं, साथ ही एक बड़े एलईडी टीवी पर कार्टून शो भी दिखाए जाते हैं. इसलिए, पुलिस स्टेशन के मैदान में हर दिन भीड़ जमा होती है. जैसे ही रात होती है, मंगलाबाग पुलिस स्टेशन अत्याधुनिक पार्क में बदल जाता है.

वहां के लोग भी अब बहुत सहज और सहज हो गए हैं. अब वे पहले की तरह पुलिस स्टेशन परिसर में जाने में हिचकिचाते नहीं हैं. आज, वे पुलिस को देखकर घबराते नहीं हैं. पुलिस को करीब से देखकर, उन्हें एहसास हो गया था कि भले ही पुलिस अपराधियों के लिए दुश्मन हो, लेकिन वे कानून मानने वाले नागरिकों के सच्चे दोस्त हैं.

लोगों का डर खत्म, अपराध दर में गिरावट
मंगलाबाग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज उमाकांत साहू के अनुसार, "मंगलाबाग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं. क्योंकि यह एक बड़े एरिया में फैला है, इसलिए कटक डीसीपी के अच्छे पब्लिक रिलेशन बनाए रखने के निर्देशों के अनुसार, स्टेशन कैंपस में मॉडर्न स्पोर्ट्स और मनोरंजन के सामान लगाए गए हैं.

इससे लोगों के मन में बैठा डर दूर हो रहा है. हर शाम यहां युवाओं, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा होती है. इससे लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने में मदद मिलती है.

अगर कोई आपराधिक गतिविधि होती है, तो सबसे पहले नागरिक ही पुलिस को सूचित करते हैं. इतना ही नहीं, महिलाओं में पुलिस स्टेशन जाने की झिझक भी खत्म हो गई है.

साहू ने बताया कि अब कई महिलाएं अपने बच्चों के साथ स्टेशन जाती हैं. किसी कानूनी मामले के लिए नहीं, बल्कि बस अपने बच्चों को खेलने देने के लिए. असल में, अगर कुछ औरतों को कोई जरूरी काम होता है, तो वे अपने बच्चों को स्टेशन के प्लेरूम में छोड़ देती हैं और बाद में उन्हें ले जाती हैं.

इससे कम्युनिटी के बीच मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली है, और इलाके में आपराधिक केस में काफी कमी देखी गई है. मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ने झिझक खत्म की. पुलिसवालों को करीब से देखने और उनसे बातचीत करने के बाद, पुलिस बल पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.

जब भी महिलाओं को किसी सरकारी काम से पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, तो उनके मन में एक गहरा डर बैठा रहता था कि कहीं कोई उन्हें देख न ले और उन्हें कोई जुर्म करने वाला न समझ ले. ऐसे विचारों के बोझ तले दबी कई महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी पुलिस के पास जाने में झिझकती थीं. लेकिन, मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ने इस झिझक को पूरी तरह खत्म कर दिया है.

एक 'ब्रदरहुड पुलिस स्टेशन'
इन सुविधाओं और पुलिस के अच्छे व्यवहार से आकर्षित होकर, अब महिलाएं हर दिन बड़ी संख्या में यहां इकट्ठा होती हैं.

इस बारे में बात करते हुए मंगलाबाग की रहने वाली मधुस्मिता साहू ने कहा, "पुलिस स्टेशन आने में जो डर लगता था, वह अब पूरी तरह खत्म हो गया है. स्टेशन बिल्कुल घर जैसा लगता है."

उन्होंने कहा, अब मुझे अपने बच्चे को यहां लाने में डर नहीं लगता; बल्कि, इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है." एक और स्थानीय महिला सोनाली राउत ने भी ऐसी ही बात कही. उन्होंने कहा, "पुलिस स्टेशन के साथ हमारा रिश्ता इतना बेहतर हो गया है कि अब कोई डर नहीं बचा है. अब जब भी हमें काम होता है, हम बिना किसी झिझक के आ सकते हैं. यहां के कई पुलिस अधिकारियों के साथ हमारा परिवार जैसा रिश्ता है."

इसी तरह, संग्राम बेहेरा नाम के एक स्थानीय युवक ने कहा, "हमारे इलाके के युवा स्थानीय क्रिकेट ग्राउंड से पुलिस स्टेशन कैंपस में चले गए है. कुछ लोग कैरम खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, और कुछ लोग जिम सेटअप का इस्तेमाल करते हैं. पुलिस के साथ हमारा इतना अच्छा रिश्ता बन गया है कि हमारे पड़ोस में बड़े अपराध पूरी तरह से बंद हो गए हैं. जब भी कोई अपराध होता है, हम सब तुरंत पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए एक साथ आते हैं, जिससे अपराध में काफी कमी आई है."

एक और स्थानीय निवासी, के. रामेश्वर ने बताया कि कटक पुलिस की इस पहल से आस-पड़ोस के लोग बहुत खुश हैं.

मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ने सच में "ब्रदरहुड पुलिस स्टेशन" का एक उदाहरण पेश किया है, जो कटक की "सिटी ऑफ़ ब्रदरहुड" के रूप में पहचान को दिखाता है. हालांकि डर और अविश्वास की दीवार अक्सर पुलिस-पब्लिक रिश्तों में दूरी बढ़ा देती है, लेकिन मंगलाबाग पुलिस का यह नया तरीका स्वागत योग्य और तारीफ के काबिल है.

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