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मंगलाबाग थाने में रोजाना बच्चे, युवा, महिलाओं और बुर्जुर्गों की जुटती है भीड़, रिपोर्ट लिखाने नहीं खेलने-खिलाने के लिए

भाईचारे की मिसाल बना मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ( ETV Bharat )

कटक (ओडिशा) : शाम होते ही यह जगह भीड़ से गुलजार होने लगती है. छोटे बच्चों से लेकर युवा तक, और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक यहां हर कोई देखा जा सकता है. कुछ लोग कैरम खेलते हुए दिखते हैं, तो कुछ बैडमिंटन के खेल का मजा लेते हैं. छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने हैं, और बड़ी एलईडी स्क्रीन पर कार्टून शो दिखाए जाते हैं. कभी-कभी बच्चों में चॉकलेट भी बांटी जाती है. अगर आप यह सोचकर इस जगह को ढूंढना शुरू करेंगे कि यह एक अल्ट्रा-मॉडर्न पार्क है, तो आप जरूर फेल हो जाएंगे. इससे इतर यह कटक का मंगलाबाग पुलिस स्टेशन है. निगेटिव सोच को खत्म करने के लिए एक नई पहल "थर्ड-डिग्री, केस, एफआईआर, एनकाउंटर...". ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुलिस का नाम आते ही मन में आते हैं. ऐसी सोच के बीच, पुलिस के प्रति डर की भावना पैदा होना स्वाभाविक है. लेकिन जिन्हें रक्षक माना जाता है, उनसे इतना डर ​​क्यों होना चाहिए? पुलिस विभाग के बारे में इस निगेटिव सोच को खत्म करने के लिए, मंगलाबाग पुलिस स्टेशन ने एक नई पहल शुरू की है. पुलिस और आम जनता के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए, पुलिस स्टेशन परिसर में एक पार्क जैसा सेटअप बनाया गया है. आइए जानें कि यहां ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया है. अगर आप कटक रानीहाट चौक से मंगलाबाग होते हुए कटक बिग हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, तो मंगलाबाग पुलिस स्टेशन मेन रोड के दाईं ओर है. 3 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला यह नया पुलिस स्टेशन पिछले साल फरवरी में बनाया गया था. इसका नाम 'शिशु मित्र (बच्चों के लिए अच्छा) मंगलाबाग पुलिस स्टेशन' रखा गया है. आम लोगों और पुलिस के बीच अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कैंपस में यह मनोरंजक सेटअप बनाया गया है. पुलिस स्टेशन हर शाम एक मॉडर्न पार्क में बदल जाता है. यहां बच्चों के क्रिकेट खेलने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं. इसके अलावा, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन कोर्ट और झूले भी उपलब्ध हैं. कैंपस में बच्चों के लिए हर तरह के खिलौने हैं, जिसमें बैटरी से चलने वाली कार और बाइक शामिल हैं, साथ ही एक बड़े एलईडी टीवी पर कार्टून शो भी दिखाए जाते हैं. इसलिए, पुलिस स्टेशन के मैदान में हर दिन भीड़ जमा होती है. जैसे ही रात होती है, मंगलाबाग पुलिस स्टेशन अत्याधुनिक पार्क में बदल जाता है. वहां के लोग भी अब बहुत सहज और सहज हो गए हैं. अब वे पहले की तरह पुलिस स्टेशन परिसर में जाने में हिचकिचाते नहीं हैं. आज, वे पुलिस को देखकर घबराते नहीं हैं. पुलिस को करीब से देखकर, उन्हें एहसास हो गया था कि भले ही पुलिस अपराधियों के लिए दुश्मन हो, लेकिन वे कानून मानने वाले नागरिकों के सच्चे दोस्त हैं. लोगों का डर खत्म, अपराध दर में गिरावट

मंगलाबाग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज उमाकांत साहू के अनुसार, "मंगलाबाग पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में 30,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं. क्योंकि यह एक बड़े एरिया में फैला है, इसलिए कटक डीसीपी के अच्छे पब्लिक रिलेशन बनाए रखने के निर्देशों के अनुसार, स्टेशन कैंपस में मॉडर्न स्पोर्ट्स और मनोरंजन के सामान लगाए गए हैं. इससे लोगों के मन में बैठा डर दूर हो रहा है. हर शाम यहां युवाओं, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा होती है. इससे लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने में मदद मिलती है.