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हरियाणा में हरियाली फैला रहा कैथल का "ट्री मैन", गांव को बनाया "जन्नत", 67 साल के बुजुर्ग की मेहनत देख लोग दंग

हरियाणा के कैथल में हरियाली फैलाता 67 साल का ट्री-मैन ( ETV Bharat )

​पेड़ों की 'प्रीमियम' देखभाल : ​राजपाल रापड़िया का काम केवल पौधा रोपने तक सीमित नहीं है. वे उनकी सुरक्षा एक संतान की तरह करते हैं. हर बड़े पेड़ की सुरक्षा के लिए वे अपने पैसों से ईंट और सीमेंट की पक्की बाउंड्री बनवाते हैं. एक पेड़ की घेराबंदी और सुरक्षा पर वे करीब 10,000 रुपये खर्च करते हैं. अब तक वे 80 से अधिक पेड़ों की ऐसी पक्की बाउंड्री बनवा चुके हैं. छोटे पौधों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से लोहे की जालियां लगवाई हुई हैं.

​ 'पागल' कहे जाने से 'पथप्रदर्शक' तक : उन्होंने बताया कि ​जब 26 साल पहले उन्होंने अकेले पेड़ लगाना शुरू किया, तो समाज का रवैया बहुत सकारात्मक नहीं था. उनके भाइयों और ग्रामीणों ने उन्हें यहां तक कह दिया कि वे 'पागल' हो गए हैं और अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं. लेकिन राजपाल का इरादा अटल था. आज वही लोग उनके लगाए पेड़ों की छांव में बैठते हैं और उनकी दूरदर्शिता की सराहना करते हैं.

1995 की त्रासदी ने बदला जीवन : ​राजपाल रापड़िया ने बताया कि उनके इस सफर की शुरुआत एक दुखद घटना से हुई थी. 1995 में उनके क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने पूरे गांव को उजाड़ दिया था. जलभराव के कारण गांव के लगभग सभी पुराने पेड़ सूखकर नष्ट हो गए. दूर-दूर तक पेड़-पौधों का नामो-निशान तक नहीं बचा. तब राजपाल ने संकल्प लिया कि वे अपने गांव को फिर से वही पुरानी हरियाली लौटाकर ही दम लेंगे.

कैथल : पेड़ों को लेकर क्या आपने जुनून देखा है, अगर नहीं तो कैथल चले आइए जहां किच्छाना गांव के बुजुर्ग राजपाल रापड़िया पेड़ों को बचाने के अपने जुनून के चलते इलाके में ट्रीमैन नाम से मशहूर है. जहां एक ओर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और कॉन्क्रीट के जंगलों से परेशान है, वहीं हरियाणा के कैथल जिले के किच्छाना गांव के बुजुर्ग राजपाल ने अपनी मेहनत से प्रकृति संरक्षण की नई परिभाषा लिखी है. 67 वर्षीय राजपाल को आज इलाके के लोग पर्यावरण का रक्षक कहते हैं. वे पिछले 26 वर्षों से एक ऐसे मिशन पर हैं जिसने ना केवल उनके गांव की सूरत बदल दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का बैंक भी तैयार कर दिया है.

​तपती धूप और ढलती उम्र को दी मात : ​67 साल की उम्र में जहां शरीर थकने लगता है, राजपाल रापड़िया चिलचिलाती गर्मी में भी दिन-रात पौधों की सेवा में जुटे रहते हैं. वे खुद पौधों को पानी देते हैं और उनकी छंटाई करते हैं. उन्होंने अब तक 2000 से अधिक पेड़ लगाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से बरगद, पीपल और नीम शामिल हैं. इन पेड़ों को चुनने का कारण इनका दीर्घायु होना और अत्यधिक ऑक्सीजन देना है.

पेड़ में पानी डालते ​राजपाल रापड़िया (ETV Bharat)

परिवार का मिल रहा सहयोग : राजपाल रापड़िया ने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने 80 के करीब पेड़ लगाए हैं. उनका परिवार भी इस काम में उन्हें सहयोग कर रहा है. उनके बेटे ने पहले आर्मी में जॉब की है. रिटायरमेंट के बाद वो हरियाणा पुलिस में है और हिसार में अपनी सेवाएं दे रहा है. बेटा उनको हर महीने करीब 10 हजार रुपए पेड़ों की देखभाल के लिए दे रहा है.

67 की उम्र में हरियाली फैलाने की सौगंध (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत से नहीं मिला सहयोग : उन्होंने कहा कि जब 26 वर्ष पहले उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो अपने खुद के पैसे खर्च करके इसकी शुरुआत की थी और तब से लेकर 26 वर्षों में अब तक वे अपने पास से लाखों रुपए खर्च करके पेड़ पौधे लगा रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक बार वन विभाग के जिलाधिकारी के द्वारा उनको उनके काम के प्रति समर्पण देखते हुए एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई थी लेकिन कभी भी ग्रामपंचायत की तरफ से उनको कोई भी सहायता नहीं मिली है. हालांकि कुछ गांव के सामाजिक और अन्य लोग अब सामने आ रहे हैं जो 26 जनवरी, 15 अगस्त और अपने जन्म दिवस के अवसर पर उनको सहायता राशि दे देते हैं. इस राशि को वे पेड़ लगाने के लिए और उनकी देखभाल के लिए लगा देते हैं. उन्होंने तीन अलग-अलग मोटरसाइकिल की रिक्शा बनवाई हुई है जिसके जरिए वे पेड़ों की देखभाल करते हैं. वे ऐसी जगह पेड़ लगाते हैं जहां वो अच्छे से तैयार हो सके और पेड़ लगाने से लेकर बड़े होने तक पूरा जिम्मा वे खुद उठाते हैं.

पेड़ों के लिए लाखों लुटा रहे हैं राजपाल (ETV Bharat)

राजपाल से मिलता है मोटिवेशन : ग्रामीणों का कहना है कि राजपाल रापड़िया दिन रात पेड़ों की देखभाल करने के लिए लगे रहते हैं. उनके द्वारा लगाए गए पेड़ों ने न केवल वातावरण को स्वच्छ बनाया है बल्कि उनके गांव की एक अलग पहचान बनाई है. एक अकेला इंसान दिन रात पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहा है. इतनी ज्यादा गर्मी में भी दूर-दूर से पानी लाकर वे पौधों की सिंचाई करते हैं ताकि पानी की कमी की वजह से वे सूख ना जाए. गांव की बाहरी सड़क पर लगे सैकड़ों पेड़ राजपाल के पेड़ों के लिए जुनून की गवाही दे रहे हैं और लोगों को गर्मी में भी ठंडी हवा और छांव दे रहे हैं.

कभी लोगों ने कहा था पागल (ETV Bharat)

​विरासत में दे रहे हैं 'स्वच्छ वातावरण' : राजपाल रापड़िया का मिशन अब किच्छाना गांव से निकलकर दूसरे गांवों तक भी फैल चुका है. उनका कहना है जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मैं पेड़ लगाता रहूंगा. मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए धन-दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण छोड़कर जाना चाहता हूं जहां वे चैन की सांस ले सकें.

26 साल पहले अकेले पेड़ लगाना शुरू किया (ETV Bharat)

लोगों के लिए मिसाल बने राजपाल : राजपाल का ये संकल्प हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है. राजपाल जैसे पर्यावरण योद्धा ही आज के समय में धरती के सच्चे रक्षक हैं. उनका काम हमें सिखाता है कि अगर इरादे नेक और मजबूत हों, तो एक अकेला व्यक्ति भी पूरे ईकोसिस्टम को बदल सकता है और दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है.

पेड़ की घेराबंदी और सुरक्षा पर खर्च करते हैं पैसा (ETV Bharat)

राजपाल ने गांव की बदली सूरत (ETV Bharat)

पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन का बैंक किया तैयार (ETV Bharat)

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