फरीदाबाद में आवारा कुत्तों के लिए शमशान घाट, एक कॉल पर फ्री में होगा दाह-संस्कार, गोबर के उपलों का होगा इस्तेमाल
हरियाणा के फरीदाबाद में कुत्तों के लिए श्मशान घाट बनाया गया है जहां पर फ्री में उनका दाह-संस्कार होगा.
Published : January 22, 2026 at 8:01 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में आवारा कुत्तों की इंसानों की तरह सम्मानजनक अंतिम विदाई की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. नगर निगम फरीदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर आपसी(AAPSI) नाम के एनजीओ ने कुत्तों के लिए शमशान घाट का निर्माण किया है. ये फरीदाबाद का पहला ऐसा शमशान घाट है, जो विशेष रूप से आवारा कुत्तों के लिए बनाया गया है.
नगर निगम और एनजीओ की संयुक्त पहल : इस शमशान घाट के बनने से सड़कों पर मृत आवारा कुत्तों के निस्तारण की समस्या से राहत मिलेगी और साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. अब मृत पशुओं को इधर-उधर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जा सकेगा. इस परियोजना में नगर निगम ने जमीन उपलब्ध कराई, जबकि निर्माण और संचालन में विभिन्न सामाजिक एनजीओ ने सहयोग किया है. एनजीओ का कहना है कि लंबे समय से आवारा जानवरों के लिए एक स्थायी और सम्मानजनक व्यवस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके बाद इस श्मशान घाट को बनाया गया है.
स्वच्छता और मानवता दोनों को फायदा : नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस शमशान घाट के शुरू होने से शहर में गंदगी और दुर्गंध की समस्या कम होगी, संक्रमण फैलने की आशंका घटेगी. पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों को एक व्यवस्थित व्यवस्था मिलेगी.
समाज के लिए मिसाल : सामाजिक संगठनों और पशु प्रेमियों ने इस पहल को मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल बताया है. उनका कहना है कि फरीदाबाद की ये पहल देश के बाकी शहरों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी. नगर निगम ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि शहर के हर क्षेत्र से मृत आवारा कुत्तों को यहां लाकर उचित तरीके से अंतिम संस्कार किया जा सके.
गोबर के उपलों से किया जाएगा अंतिम संस्कार : वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवाल ने बताया कि "फरीदाबाद के नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर इस पहल की शुरुआत की गई है और ये देश का पहला ऐसा श्मशान घाट होगा जहां पर कुत्तों का अंतिम संस्कार गोबर के उपलों से किया जाएगा".
देश का पहला ग्रीन क्रेमेटोरियम : आपसी एनजीओ के विनीत खट्टर ने कहा कि "नगर निगम ने श्मशान घाट के लिए जमीन दी थी. आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के दाह संस्कार के लिए देश का पहला ग्रीन क्रेमेटोरियम बनाया है. 80 किलो तक के जानवर यहां गोबर के उपलों के जरिए जलाए जाएंगे."
