हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

हिसार की भीख नहीं,किताब दो संस्था गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा और फ्री खाना दे रही है और उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला रही है.

Unique initiative Bhikh Nahi Kitab Do organization of Hisar is providing free education and free food to poor children
"भीख नहीं किताब दो" संस्था जगा रही शिक्षा की अलख (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 15, 2025 at 8:00 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 8:14 PM IST

हिसार : हरियाणा के हिसार की "भीख नहीं किताब दो" संस्था गरीब बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने की कोशिश कर रही है. संस्था ना सिर्फ गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया करवा रही है बल्कि उन्हें फ्री खाना भी दिया जा रहा है. संस्था की कोशिश भीख मांगने वाले बच्चों की प्रवृत्ति छुड़वाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने की है. संस्था की कोशिशों से अब तक 50 बच्चे कामयाब भी हो चुके हैं.

अनु चिनिया की मुहिम : हरियाणा की हिसार की रहने वाली अनु चिनिया बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है. वे भीख मांगने वाले बच्चों की प्रवृत्ति को छुड़वाना चाहती है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है. अनु ने अपना घर परिवार छोड़कर सारा जीवन इन बच्चो के लिए समर्पित कर दिया है. अनु चिनिया अब तक हिसार में 350 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा चुकी है. ये बच्चे पहले भीख मांगा करते थे लेकिन अब ये स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं.

हिसार की भीख नहीं किताब दो संस्था की पहल (Etv Bharat)

भीख नहीं, किताब दो : अनु चिनिया भीख नहीं किताब दो संस्था के जरिए तलवंडी राणा में पंचायत की गुर्जर धर्मशाला में छात्रावास चला रही है जिसमें 60 बच्चों की देखभाल भी की जाती है. उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ कई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है. बच्चे यहां खेल, योगा, डांस, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई गतिविधियों में शामिल होते हैं. बच्चों को यहां हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जो बच्चे कभी भीख मांगते थे, वे आज यहां से पढ़ाई करके आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं. 50 बच्चे ऐसे भी हैं जो संस्था की मदद से आज अपना काम कर रहे हैं और परिजनों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं.

बच्चों को मिलती है फ्री शिक्षा (Etv Bharat)

अनु चिनिया की अपील : वहीं संस्था पदयात्रा निकाल कर शहर के लोगों को बच्चों को भीख में पैसे न देने के लिए जागरुक करने की मुहिम भी चला रही है. अनु चिनिया ने कहा कि उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि आज कोई बच्चा भीख ना मांगें. ऐसे बच्चों को छात्रावास में रख कर वे उन्हें शिक्षा दिलाना चाहती है. उनकी अपील है कि अगर कोई बच्चा भीख मांगता है तो उनके आश्रम के हेल्पलाइन नंबर 82220-70077 पर संपर्क किया जा सकता है. ऐसे बच्चो को यहां रखा जाएगा और उन्हें शिक्षा-दीक्षा दिलाकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.

बच्चों के रहने के लिए इंतजाम (Etv Bharat)

"बस अड्डे पर बच्चों को भीख मांगते देखा" : अनु ने बताया कि साल 2013 में उन्होंने बस अड्डे पर एक बच्चे को भीख मांगते देखा था. तब मन में आया कि ऐसे बच्चों को भीख मांगने से रोका जाए और उन्हें पढ़ाया जाए. ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तब भीख नहीं, किताब दो संस्था बनाई गई. शुरुआत में हमने तीन बच्चों को पढ़ाना शुरु किया था. ये तीन बच्चे राजीव नगर के रहने वाले थे और तीनों बच्चे रोजाना बस अड्डे पर भीख मांगते थे. फिर सूर्य नगर फाटक के पास अस्सी बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाया जाने लगा. कुछ लोगों ने पढ़ने वाले बच्चों को किताब-पेंसिल उपलब्ध करवाई और बच्चों को पढ़ाने में मदद की. हिसार के आईजी अनिल राव ने हमारी मुहिम को देखा और ऑफिस में बुलाने के बाद हमारी मदद की. फिर शहर के पीएलए में शहीद स्मारक पर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्थान भी दिया गया. शिक्षा की मुहिम ऐसी रंग लाई कि पीएलए एरिया के शहीद स्मारक स्थल पर बच्चों को पढ़ाया जाने लगा और फिर प्राइवेट और सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया.

भीख नहीं किताब दो संस्था (Etv Bharat)

छात्रावास में 60 बच्चों की जगह : 2019 में ग्राम पंचायत ने बच्चों के लिए स्थाई छात्रावास बनाने के लिए 800 गज जमीन संस्था को दान दी. वर्तमान में संस्था के स्वाभिमान छात्रावास और अध्ययन केंद्र के नए भवन का काम पूरा हो चुका है. शुरुआत में छात्रावास में 11 बच्चों को रखा गया, अभी छात्रावास में 60 बच्चे रहते हैं, उनका रहना-खाना, पीना और शिक्षा सभी निःशुल्क हैं. बच्चों को यहां सकारात्मक माहौल के साथ सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अध्यात्म से भी जोड़ा गया. उचित माहौल मिलने पर बच्चों में काफी बदलाव आया और अब वे भी ज़िंदगी में कुछ बनने का सपना देख रहे हैं. अनु चिनिया के अनुसार कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस छात्रावास में सरकार से मदद दिलवाने का काम किया. आज छात्रावास को करीब 500 समाजसेवी अपना योगदान देकर चलाने का काम कर रहे हैं. छात्रावास से पहले पढ़ चुके कई बच्चे भी यहां फ्री सेवाएं देते हैं.

अनु चिनिया के साथ ध्यान करते बच्चे (Etv Bharat)
लाइब्रेरी में पढ़ाई की सुविधा (Etv Bharat)

