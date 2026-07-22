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बिहार का 'उल्टा हाउस'! सिर के बल क्यों खड़ा है मुजफ्फरपुर का यह घर?

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक अनोखी संरचना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मुजफ्फरपुर-दरभंगा एनएच-57 फोरलेन पर भीखनपुर स्थित बसंत पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट एवं विवाह भवन परिसर में बनाया गया 'उल्टा हाउस' राहगीरों को पहली नजर में हैरान कर देता है. दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा मकान सिर के बल खड़ा हो और उसकी छत नीचे की ओर हो. यही वजह है कि इस अनोखे निर्माण को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं और इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं.

सिर के बल खड़ी संरचना: इस संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो जाए. ऐसा लगता है जैसे घर का पूरा भार एक पिलर पर टिका हो और मकान किसी भी समय गिर सकता है. लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यह एक विशेष आर्किटेक्चरल इंस्टॉलेशन है, जिसे केवल देखने वालों को अनोखा अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

वास्तुकला का भ्रम: घर में दरवाजे, खिड़कियां, बालकनी और बाहरी बनावट भी सामान्य मकान की तरह बनाई गई है, जिससे इसका भ्रम और अधिक वास्तविक लगता है. इस रास्ते से गुजरने वाले अधिकांश लोग कुछ देर के लिए यहां रुककर इस अनोखी संरचना को निहारते हैं. खासकर युवा, बच्चे और फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहां सेल्फी और रील्स बनाने में जुटे रहते हैं.

स्मार्ट मार्केटिंग का अनोखा नमूना: होटल के मालिक द्वारा इस तरह की संरचना को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकृष्ट करना है. सोशल मीडिया पर भी 'उल्टा हाउस' की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले लोग भी इसे देखने पहुंच रहे हैं. सिवाईपट्टी से आए केदार यादव ने बताया कि दूर से देखने पर उन्हें लगा कि मकान गिरा हुआ है, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो पता चला कि इसे जानबूझकर उल्टे डिजाइन में बनाया गया है.