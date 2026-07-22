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बिहार का 'उल्टा हाउस'! सिर के बल क्यों खड़ा है मुजफ्फरपुर का यह घर?

बिहार का मुजफ्फरपुर एक 'उल्टा हाउस' को लेकर सुर्खियों में है. पहली नजर में यह घर लोगों को चौंका देता है. विवेक कुमार की रिपोर्ट..

Bihar Upside Down House
बिहार का अनोखा उल्टा हाउस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 8:18 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक अनोखी संरचना लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. मुजफ्फरपुर-दरभंगा एनएच-57 फोरलेन पर भीखनपुर स्थित बसंत पैलेस होटल एंड रेस्टोरेंट एवं विवाह भवन परिसर में बनाया गया 'उल्टा हाउस' राहगीरों को पहली नजर में हैरान कर देता है. दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा मकान सिर के बल खड़ा हो और उसकी छत नीचे की ओर हो. यही वजह है कि इस अनोखे निर्माण को देखने के लिए लोग रुक रहे हैं और इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं.

सिर के बल खड़ी संरचना: इस संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो जाए. ऐसा लगता है जैसे घर का पूरा भार एक पिलर पर टिका हो और मकान किसी भी समय गिर सकता है. लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि यह एक विशेष आर्किटेक्चरल इंस्टॉलेशन है, जिसे केवल देखने वालों को अनोखा अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

वास्तुकला का भ्रम: घर में दरवाजे, खिड़कियां, बालकनी और बाहरी बनावट भी सामान्य मकान की तरह बनाई गई है, जिससे इसका भ्रम और अधिक वास्तविक लगता है. इस रास्ते से गुजरने वाले अधिकांश लोग कुछ देर के लिए यहां रुककर इस अनोखी संरचना को निहारते हैं. खासकर युवा, बच्चे और फोटोग्राफी के शौकीन लोग यहां सेल्फी और रील्स बनाने में जुटे रहते हैं.

स्मार्ट मार्केटिंग का अनोखा नमूना: होटल के मालिक द्वारा इस तरह की संरचना को बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आकृष्ट करना है. सोशल मीडिया पर भी 'उल्टा हाउस' की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके कारण बाहर से आने वाले लोग भी इसे देखने पहुंच रहे हैं. सिवाईपट्टी से आए केदार यादव ने बताया कि दूर से देखने पर उन्हें लगा कि मकान गिरा हुआ है, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो पता चला कि इसे जानबूझकर उल्टे डिजाइन में बनाया गया है.

Bihar Upside Down House
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"यह डिजाइन बेहद आकर्षक और अलग है. अपने साथियों के साथ यहां फोटो और वीडियो भी बनाए."-केदार यादव, सिवाईपट्टी निवासी

सेल्फी लेने पहुंचते हैं लोग: केदार यादव के साथ आए अन्य लोगों ने भी बताया कि दूर से ऐसा लग रहा था जैसे घर की छत जमीन पर हो और पूरा मकान उल्टा खड़ा हो. पास जाकर देखने पर पता चला कि यह एक कलात्मक संरचना है, जिसे बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की अनोखी डिजाइन पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए इसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने परिचितों के साथ साझा कर रहे हैं.

Bihar Upside Down House
सेल्फी लेते लोग (ETV Bharat)

"रास्ते से गुजर रहे थे तो यह घर देखा. सामने से देखने चले आए. घर गिरने जैसा लग रहा है. लेकिन देखने में वैसा डिजाइन है. पास से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है."- रामप्रीत यादव, स्थानीय निवासी

"दूर से देखने पर लग रहा था कि घर गिर रहा है. पास से देखने पर बहुत अच्छा लग रहा है."- स्थानीय निवासी

Bihar Upside Down House
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मुजफ्फरपुर की नई पहचान: स्थानीय लोगों का कहना है कि 'उल्टा हाउस' बनने के बाद बसंत पैलेस परिसर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है. यह संरचना अब मुजफ्फरपुर में आने वाले पर्यटकों और राहगीरों के लिए नया आकर्षण बन चुकी है. पहली नजर में लोगों को चौंका देने वाला यह 'उल्टा हाउस' अब शहर की चर्चित जगहों में अपनी अलग पहचान बना रहा है.

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